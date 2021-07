Oslo kommune påskundar andre vaksinedose

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over 1000 heldige Oslo-borgarar kan dermed få dose to tidlegare enn først antatt.

– Grunnen er at vi vil unngå vaksinesvinn. Vi har nokre vaksinar som går ut neste veke og nokre veka etter det, Elisabeth Vennevold, stadfortredande etatsdirektør i Helseetaten.

Primært har kommunen ynskt å tilby drop-in for dose ein for flest mogleg over 18 år. Som sekundært tilbod tilbyr kommunen altså dose to.

Tusen vaksinar i overskot

Til saman har kommunen over 1000 vaksinar i overskot. Rundt 900 av vaksinedosane går ut på dato allereie neste veke. Forklaringa på overskotet er at vaksinetempoet har vore redusert dei siste vekene.

– Og at innbyggjarar bookar seg i mindre grad timar dei har mottatt etter SMS. Og så er det nokre som ikkje møter opp til timen dei er sett opp på, seier Vennevold.

Elisabeth Vennevold, stadfortredande etatsdirektør i Helseetaten i Oslo kommune. Foto: Silje-Lisette Tennøy

Hovudforklaringa på det reduserte vaksinetempoet er truleg at kommunen nærmar seg slutten på å gi første dose, opplyser Vennevold. Og at det er ferie.

– Den store målgruppa som står til fyrstedosevaksine no, er jo yngre folk og gjerne familiar som er bortreist på ferie.

Vennevold fortel at dei har undersøkt om kommunen kan gje frå seg vaksinane til andre kommunar, men ikkje kan gjera det då det er sjanse at vaksinene kan bli øydelagte under frakt.

Også andre kommunar i landet har påskunda dose to fordi unge ikkje har meldt seg til vaksinetime.