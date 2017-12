Oscarnominerte «Thelma» nådde ikke opp

Det amerikanske filmakademiet har offentliggjort de ni filmene som er videre til siste runde før filmprisen deles ut i 2018.

«The Square» fortsatt med

Svenske Ruben Östlunds Cannes-vinner «The Square» er blant dem som fortsatt har en sjanse til å vinne.

Ellers på listen er Chiles «A Fantastic Woman», Tysklands «In the Fade», Ungarns «On Body and Soul», Israels «Foxtrot», Libanons «The Insult», Russlands «Loveless», Senegals «Félicité» og Sør-Afrikas «The Wound».

Nominert til flere priser

Norges bidrag, filmen «Thelma», nådde heller ikke opp da årets Golden Globe-nominasjoner for beste utenlandske film ble offentliggjort forrige mandag.

«Thelma» stakk derimot av med en gjev pris under den 59. nordiske filmfestivalen i Lübeck i Tyskland. På denne festivalen fikk også den norske filmen «Hva vil folk si» en filmpris.

Åpnet festival

«Thelma» handler om ei ung jente som nettopp har flyttet til Oslo for å studere. Hun får et anfall på lesesalen, og får hjelp av en annen jente.

Joachim Trier ville lage noe mørkere med filmen «Thelma». Han har tidligere laget filmer som «Reprise» og «Louder Than Bombs». Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

Det oppstår et vennskap mellom de to som snart blir til noe mer, men det blir problematisk for hovedpersonen Thelma. Hun kommer fra et strengt kristent hjem på Vestlandet og blir stadig kontrollert av foreldrene.

«Thelma» er Joachim Triers siste spillefilm, og fikk æren av å åpne Filmfestivalen i Haugesund. Filmen ble hyllet av anmelderne i alle de store avisene da den hadde premiere i høst.