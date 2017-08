«Thelma» hylles av publikum og kritikere

– Wow, så hyggelig, sier regissør Joachim Trier, når NRK forteller ham at filmen hans er tatt svært godt imot av et samlet anmelderkorps.

– Jeg er litt overveldet nå, men det er jo veldig kjekt, sier hovedrolleinnehaver Eili Harboe.

«Thelma» er Triers nye spillefilm, og fikk æren av å åpne Filmfestivalen i Haugesund på søndag. Filmen blir hyllet av anmelderne i alle de store avisene.

VG, Dagbladet og Stavanger Aftenblad gir filmen full pott og sekser på terningen. Birger Vestmo i Filmpolitiet gir filmen terningkast fem, det samme gjør Aftenposten.

Håper folk blir nysgjerrige

Joachim Trier er kjent for filmer som «Louder than bombs», «Oslo, 31. august» og «Reprise». Han sier det er en spesiell følelse å endelig vise en film man har jobbet lenge og grundig med.

– Det er selvsagt sårbart å slippe en film i et marked der folk har veldig mye å velge blant. Vi må håpe at en god mottakelse fra kritikerne kan gjøre folk nysgjerrige på det vi gjør. Mer enn det kan vi ikke vente oss, sier han.

«Thelma» åpnet filmfestivalen i Haugesund. Fra venstre: Skuespillerne Kaya Wilkins og Eili Harboe, og regissør Joachim Trier. Foto: NRK

Når NRK spør publikum hva de synes om filmen etter at den har blitt vist under Filmfestivalen i Haugesund, er de aller fleste positive. Selv om noen riktignok mener den ble for sær, trekker flere frem ord som «sterk» og «god», og peker på at tematikken er gjenkjennelig.

Kjenner på forventningene

23 år gamle Eili Harboe fra Stavanger er kjent fra filmer som «Kompani Orheim», «Kyss meg for faen i helvete» og «Bølgen». Nå spiller hun hovedrollen i «Thelma».

– Det følger helt klart med forventninger når filmen vises som åpningsfilm i Haugesund. Jeg føler litt på det. Men det er fantastisk å høre om de anmeldelsene vi har fått til nå, sier hun.

«Thelma» handler om ei ung jente som nettopp har flyttet til Oslo for å studere. Hun får et anfall på lesesalen, og får hjelp av en annen jente.

Det oppstår et vennskap mellom de to som snart blir til noe mer, men det blir problematisk for hovedpersonen Thelma. Hun kommer fra et strengt kristent hjem på Vestlandet og blir stadig kontrollert av foreldrene.

– Denne rollen er noe helt nytt og veldig annerledes sammenlignet med det jeg har gjort tidligere. Den er utfordrende, spennende og noe av det kjekkeste jeg har gjort, sier Harboe.

«Thelma» har premiere på kino 15. september.