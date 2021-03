Samferdselsminister Knut Arild Hareide la fredag frem regjeringas forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP). Planen har en ramme på 1200 milliarder kroner.

1076 milliarder kroner er statlige midler. 123 milliarder er bompenger.

Planen må får flertall i Stortinget før den kan iverksettes. Men på Stortinget stormer det i alle retninger.

SV, MDG og Rødt slakter planen for å ikke være klimavennlig.

– Regjeringens transportplan er en planlagt naturkatastrofe. Aldri har vi sett en plan som legger opp til å rasere så mye verdifull og umistelig natur, hevder nestleder Arild Hermstad i MDG til NRK.

SV: – Nok et steg i feil retning

Han mener det er de mest miljøfiendtlige prosjektene som loves midler: blant annet fergefri E39, Møreaksen og E16 gjennom våtmarksområder på Ringerike.

Og hevder at planen er basert på at klimamålene skal ignoreres.

– I stedet for å gi en plan for hvordan vi skal halvere klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, så videreføres Frps motorveimani som vil gi mer trafikk og økte klimautslipp, sier Hermstad.

Både MDG og SV var kritiske til planen allerede før den ble lagt fram. SVs Audun Lysbakken kaller NTP «planen for et verre klima, mindre naturvern og mer motorvei».

– Det regjeringen presenterer her er en nok et steg i feil retning for klima og naturen i Norge, mener Lysbakken.

– Nasjonal transportplan er en lakmustest for om vi tar FNs klima- og naturpanel på alvor. Nå viser det seg igjen at det gjør ikke Erna Solberg, men i stedet velger å fortsette som før, legger han til.

NRK forklarer Kva er greia med Nasjonal transportplan? Bla videre Nasjonal transportplan (NTP) er ... ... i bunn og grunn regjeringa si prioriteringsliste over kva for samferdsleprosjekt dei meiner er smart å bygge dei neste tolv åra. Kvifor skal eg bry meg? Planen gir føringer på korleis framtidas Noreg heng saman. Korleis ein kjem seg til jobb eller skulen, og heim igjen. Og korleis varer blir flytta frå A til B. Alle store veg- og baneprosjekt må vere på denne lista, seier forskar Morten Welde ved NTNU. – Ellers ville det vere å snike i køen, seier han. Kor mykje pengar er det snakk om? Sist gang regjeringa la fram ein nasjonal transportplan, ville dei bruke 1064 milliardar kroner på transport på tolv år. Det er derimot ikkje dei som avgjer om pengane faktisk kjem. Dei må først gå til Stortinget og presentere prioriteringslista si, og sidan dei ikkje har fleirtal, kan denne bli endra. Men pengane kjem berre over statsbudsjettet. Blir alle prosjekta bygde? Ikkje nødvendigvis. Ein ting er at regjeringa ikkje har fleirtal. Ein annan at det ikkje ligg forpliktningar til pengar i sjølve Nasjonal transportplan. Og sidan det er valår, kan ei ny regjering prioritere annleis. Den viktige førsteperioden Nasjonal transportplan går over tolv år. Den er igjen delt opp i to seksårsperiodar. Kjem eit prosjekt inn på lista i første periode, er sjansene større for at prosjektet faktisk blir realisert. Forrige kort Neste kort

Rødt: Et luftslott

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller planen et luftslott:

– Transportplanen er som en torpedo mot de klimamålene regjeringa selv la frem i januar, hevder Moxnes.

Han sier løsningen på klimaproblemet ikke er firefelts motorveier.

– Dette er penger som kunne blitt brukt på lyntog og Nord-Norge-banen. I stedet vil regjeringa øke trafikken både i og mellom de store byene, samtidig som de raserer uvurderlig natur og fortsetter nedbygging av naturmangfold og matjord, sier Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Transportpolitisk talsperson Sverre Myrli i Arbeiderpartiet sier han er usikker på om regjeringen kutter utslipp i stor nok grad i den nye transportplanen.

Han er også bekymret for at regjeringen ikke bruker nok penger på jernbane og skredsikring.

– Regjeringen har på forhånd uttalt at det skulle satses mer på rassikring og mer på fylkesveger. Så langt ser satsingen ut til å være bare småtterier, sier Myrli.

Frp: – Bil er ikke et luksusgode

Regjeringen får også kritikk fra andre kanter. Fra Frp-hold går ikke kritikken på klima, men på at ikke nok penger skal gå til vei i regjeringens nye transportplan.

– Da den forrige NTP-en ble lagt frem var det Frp som hadde hånda på rattet og beinet på gasspedalen. Da økte vi veibyggingen kraftig. Det er ikke vanskelig å se at det er Høyre, KrF og Venstre som nå har satt bremsen på, sier samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud i en e-post til NRK.

Han påpeker at riksveiinvesteringene er kuttet fra da Frp var involvert i transportplanene. Og mener det er feil at bilister gjennom bompenger skal betale for kollektivtrafikk og gangvei-prosjekter i byene.

Samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud (Frp). Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Vi vil bygge mer vei, uten bompenger. Bil er en nødvendighet i Norge, ikke et luksusgode. Bilistene betaler i dag altfor mye i avgifter på å eie og bruke bil, sier Hoksrud.

Senterpartiet mener regjeringen svikter fylkesveiene, og skyver på veibyggingen.

− Regjeringen skyver på regningen ovenfor sulteforede fylker. Det skal være trygt og enkelt å komme seg fram for folk som bor i hele det langstrakte landet vårt. Derfor må vi sikre at de store pengene som brukes på samferdsel kommer hele landet til gode, sier Siv Mossleth (Sp).

Hun sier regjeringens plan for fylkesveiene er dårligere enn det Sp foreslo i sitt alternative statsbudsjett.

– Regjeringen tar ikke innover seg at fylkesveiene er viktig for folk og næringsliv mange steder i landet, mener Mossleth.

NRKs reporter forklarer Nasjonal transportplan. Du trenger javascript for å se video. NRKs reporter forklarer Nasjonal transportplan.

Hareide: Klimamålene vil bli nådd

Samferdselsministeren sier regjeringen ønsker å se hele landet med transportplanen som nå er lagt fram.

– Hvordan skal dere få med de andre partiene på Stortinget?

– Vi vil naturlig nok samtale godt med de andre partiene, og jeg tror mange vil slutte seg til prioriteringene vi har. Jeg håper vi kan få til brede enighet i Stortinget om et tema som betyr så mye for folk flest, sier Hareide til NRK.

Han tror både Fremskrittspartiet, Ap, SV og Sp ser de positive forslagene i transportplanen til regjeringen.

Samferdselsminister Knut-Arild Hareide (H). Foto: Terje Pedersen / NTB

Han avviser også at Norge ikke vil nå klimamålene som regjeringen har satt, med dagens transportplan-forslag.

– Det viktigste for meg er at med denne planen her, og klimaplanen vi la fram i januar, så når vi våre målsettinger om klimareduksjon innen 2030. De forpliktelsene vi har tatt på oss følger vi, sier Hareide.

Samtidig påpeker han at vei kommer til å være viktig i Norge i fremtiden også, men at transportmidlene som går oppå veiene vil bli grønnere.

– Når det gjelder fly, så tror jeg det er urealistisk å tenke at Norge skal være uten luftfart. Men vi må gjøre luftfarten mer klimavennlig, sier Hareide.