– Med ny NTP fortsetter vi jobben med å videreutvikle landet vårt. Vi gir folk enklere reisehverdag og legger til rette for at næringsutvikling og arbeidsplasser over hele landet, sier statsminister Erna Solberg.

I dag la regjeringen frem ny Nasjonal transportplan for 2022 til 2033. Dette er måten regjeringen planlegger hvordan Norge skal henge sammen i fremtiden.

Den nye planen viser at regjeringen vil bruke 1076 miliarder kroner statlige midler på transportformål de neste tolv årene. I tillegg vil de bruke 123 milliarder som de krever inn som bompenger.

Slik er pengene fordelt:

Riksveier: 510 milliarder kroner

Fylkesveier: 52 milliarder kroner

Jernbane: 393 milliarder kroner

Kystforvaltning: 33 milliarder kroner

Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner

Lufthavner: 5 milliarder kroner

Satsinger på tvers: 3 milliarder kroner

Hvert fjerde år legger regjeringen frem en ny nasjonal transportplan (NTP). Den forrige gangen ville regjeringen bruke 1064 milliarder de neste tolv årene.

Økt ramme på 1000 milliarder siden år 2000

Første gang Nasjonal transportplan ble lagt frem var i 2000. Da var rammen på 217 milliarder kroner.

Nå har den altså nådd 1200 milliarder, en økning på nesten 1000 milliarder på 21 år.

Men økningen er mindre i år enn tidligere. Forrige gang regjeringen la frem en NTP, var økningen nær lik en dobling.

– Det økonomiske handlingsrommet vårt kommer til å bli mindre fremover, men satsningen på samferdsel vil fortsatt ligge på et høyt nivå, sier statsminister Erna Solberg (H).

Endrer planen

Planen er delt opp i to seksårsperioder, som også er tre stortingsperioder. Med skiftende politisk styring har prosjekter blitt lovet, men ikke avsatt penger til.

Tidligere har samferdselsminister Hareide sagt at han vil unngå kakespising uten resultat. Derfor vil de innføre porteføljestyring, som betyr at konkrete prosjekter ikke blir tatt inn i den andre halvdelen av planperioden.

Dette gjentok Erna Solberg på pressekonferansen fredag.

– Vi styrer etter utfordringer og ikke binder oss til løsninger som kan gå ut på dato, sier hun.

LOVNAD: I 2017 lovet regjeringen penger til ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle, men først i den andre delen av planen. Dette blir nå endret på, ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Kritikk mot veiutbygging

MGD og SV har ut fra alle lekkasjene i forkant kritisert regjeringen for å prioritere gigantiske veiprosjekter på bekostning av kollektivutbygging i byene og nødvendige tunneler i Oslo for jernbanenettet og T-banen.

Samferdselsministeren kontret fredag morgen med å love at både fylkesveiene og kollektivtrafikken skal bli prioritert.

– Denne gangen har vi en betydelig økning på fylkesveiene og på byvekstavtaler for kollektiv. Byvekstavtalene vi har hatt i de fire største byene har vært utrolig vellykkede. De gjør at vi kan nå nullvekstmålet, og det skal vi gjøre mer av, sier Hareide.