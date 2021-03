Fredag legger KrF-statsråd Hareide fram sine prioriteringer i transportsektoren fram mot 2033.

De fleste forhåndslekkasjene handler om vei. Det bekymrer MDGs Lan Marie Berg.

– Det virker som Frp fortsatt styrer samferdselspolitikken, sier hun til NRK.

– Ut fra lekkasjene ser vi at motorveibyggingen dundrer videre, både med Hordfast, Møreaksen og store motorveier inn mot byene, som E 18 inn mot Oslo som ikke engang vi i Oslo ønsker oss. Det er feil vei å gå i en klima- og naturkrise.

LES OGSÅ: Håper humpane forsvinn om regjeringa løyver milliardar til fylkesvegar

Fakta om lekkasjer fra Nasjonal Transportplan Ekspandér faktaboks Agder * 500 millioner kroner til utbedring av riksvei 9 gjennom Setesdal Innlandet * Om lag 1 milliard til utbedring av riksvei 3 i Østerdalen * Dobbeltspor Sørli-Åkersvika i Hamar * Firefelts riksvei 25 Hamar-Løten Møre og Romsdal * 24 milliarder til Møreaksen Nordland * 3 milliarder til bygging av ny flyplass i Bodø * 1,8 milliarder til ny flyplass i Rana kommune * 539 millioner til utbedring av fiskerihavnene på Værøy og Røst * 1,1 milliarder til tre prosjekter i Narvik: Narvik stasjon, Narvikterminalen og Narviktunnelen * 440 millioner til utbedring av Andenes havn i Andøy * 1 milliard til E6 Sørelva-Borkamo i Fauske * 9,2 milliarder til Hålogalandsveien * 114 millioner til dypvannskai i Mo i Rana Oslo * 500 millioner til ny Majorstuen stasjon. Rogaland * 896 millioner til ny tunnel på riksvei 13 i Suldal * 340 millioner til Eigerøy bru * E39 Hove-Osli i Sandnes kommune Troms og Finnmark * 4 milliarder til E6-strekningene Olderdalen – Langslett og Nordkjosbotn – Hatteng * 1,8 milliarder til ny E8 Breivika-Langnes (Tverrforbindelsen) i Tromsø * 280 millioner til farledssikring i Tjeldsund i Harstad Vestfold og Telemark * «Kjempesum» til riksvei 41 Treungen-Vrådal * 400 millioner til innseilinger til Skien, Porsgrunn og Kragerø Vestland * 26,4 milliarder til ny vei og jernbane på E16 Arna-Stanghelle * 37 milliarder kroner til ferjefri forbindelse på E39 Stord-Os (Hordfast) * 2,8 milliarder kroner til bybane til Åsane i Bergen * 3,4 milliarder til Stad skipstunnel * Tunnel Naustdal-Førde Viken * Ringeriksbanen Sandvika-Hønefoss Riksdekkende * 79,5 milliarder til byvekstavtaler * 15,9 milliarder til oppgradering av fylkesveier * 500 millioner til trafikksikkerhetsprosjekter for barn * 600 millioner kroner til styrking av regionbyenes rolle innen bærekraft og regional utvikling Kilder: NTB, NRK, Fædrelandsvennen, Østlendingen, Hamar Arbeiderblad, Tidens Krav, Fiskeribladet, Fremover, Vesterålen Online, Saltenposten, Stavanger Aftenblad, Dalane Tidende, Framtid i Nord, Nordlys, Harstad Tidende, Vest-Telemark Blad, Telemarksavisa, Firdaposten, Ålesund kommune, Rana Blad.

– Syretest

Hareide har allerede varslet i Aftenposten at togsatsingen intercity på Østlandet blir kraftig nedskalert. Det betyr færre dobbeltspor og færre nye stasjoner.

– Jeg er veldig bekymret for at regjeringen i praksis har avlyst store deler av intercity-utbyggingen, sier Berg.

Hun er MDGs førstekandidat i Oslo i høstens stortingsvalg.

– Konsekvensen kan bli at veldig mange av de viktige kollektivprosjektene som vi trenger, både nasjonalt og lokalt, vil bli satt på vent eller utsatt.

Også SVs Arne Nævra frykter mer av det han kaller «pengesløsende og miljøfiendtlig motorveiutbygging.»

– NTP-en er en syretest på om regjeringen tar FNs klimapanel og naturpanel på alvor og svaret er nok dessverre at de stryker på testen, sier han til NRK.

– Intercity for dyrt

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet sier Norge trenger både vei og bane. Togtilbudet skal bli bedre, men ytre intercity ble for dyrt, sier KrF-nestlederen.

Togsatsingen intercity på Østlandet blir kraftig nedskalert i den nye nasjonale transportplanen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Hvis vi skulle bygd ut full, ytre intercity, måtte vi hatt 75 milliarder kroner til. Jeg vet ikke om MDG eller noen andre partier har disse pengene, sier Noresjø.

Hun er ikke bekymret for at det bygges for mye motorvei.

– Det er ingen motsetning mellom å satse både på bane og vei, vi trenger begge deler. I motsetning til MDG ser vi at det ikke er alle som kan ta tog. Da må vi også ha gode veier, sier hun til NRK.

80 milliarder til byvekstavtaler

Hun kontrer uro for manglende kollektivsatsing i byene med en ny lekkasje.

– Det er faktisk satt av over 80 milliarder kroner til byvekstavtalene i kommende NTP. Det er en rekordhøy satsing, sier Noresjø.

Byvekstsatsingen er dermed drøye 10 milliarder kroner større enn det som var satt av i transportplanen for fire år siden.

Totalt sett er planen for årene 2022-2033 større enn forrige plan fra 2017. Det betyr at Hareides transportplan totalt sett har en ramme på over 1.000 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Regjeringen vil gi en halv milliard til Majorstuen stasjon

Bybanen i Bergen skal bygges ut mot Åsane. Foto: Marit Hommedal / NTB

Aller mest får de fire største byene, som allerede har byvekstavtaler med staten, og en videreutvikling for de fem neste byene målt etter størrelse, blant dem Tromsø og Kristiansand.

– I tillegg er det lagt på bordet en ny tilskuddsordning for mindre byer, som Ålesund og Bodø.

De to nye, store prosjektene i byvekstavtalene har allerede lekket ut hos NRK.

Det handler om 2,8 milliarder kroner til bybaneutbygging fra Bergen sentrum mot Åsane.

Hareide har også varslet en halv milliard kroner til Majorstuen stasjon i første seksårsperiode av NTP.