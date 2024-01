Andersen er tidligere dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8). Nå vil han også tiltales for drap på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Tiltalen har en strafferamme på 2 år. Det er fordi Andersen allerede har sonet 19 år for voldtekt og drap av Stine Sofie Sørstrønen. 21 år er den maksimale straffen som kan gis for drap.

NRK har vært i kontakt med Jan Helge Andersen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg har ingen kommentar. Jeg henviser til advokaten, sier han til NRK.

Hans forsvarer, Svein Holden, sier følgende til NRK:

Andersens forsvarer Svein Holden. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vi tar riksadvokatens beslutning til etterretning. Jeg konstaterer at Andersen ikke er tiltalt for uriktig anklage, men jeg har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Moren til Andersen, Berit Andersen, sier hun ikke er overrasket over Riksadvokatens beslutning.

– Dette var som forventet. Det blir bra å få en ny rettssak, slik at vi kan få en forklaring på hvordan alt henger sammen. Baneheiasaken kan ikke avsluttes slik den står i dag, sier Berit Andersen til NRK.

– Foreldrene ønsker svar

De to jentene ble funnet drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Kristiansen ble dømt for drap og voldtekt av begge jentene. Andersen ble dømt for voldtekt og drap av Sørstrønen, og medvirkning til voldtekt av Paulsen.

I 2022 ble Kristiansen imidlertid frifunnet, basert på ny etterforskning gjort av Oslo politidistrikt.

Dermed ble drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uløst. Nå er Andersen altså tiltalt for drapet på henne.

– Jeg har orientert foreldrene om Riksadvokaten sin anbefaling om tiltale mot Andersen. De er fornøyde med at det nå blir en rettssak om dette fra 15. april i Sandnes tingrett. Foreldrene ønsker svar på hva som skjedde i Baneheia. Det håper de å få klarhet i gjennom de ni ukene som er satt av i retten, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NRK.

– Et endelig punktum

Da det ble klart at saken mot Andersen blir gjenopptatt, anmeldte Viggo Kristiansen ham for uriktig anklage.

Denne anmeldelsen har Riksadvokaten imidlertid vurdert at er foreldet.

Kristiansens advokat, Brynjar Meling, sier Viggo Kristiansen er glad for at det er tatt ut tiltale mot Andersen.

– Dette blir en endelig punktum for Viggo Kristiansen. Han er opptatt av at de etterlatte skal få et endelig svar om hva som faktisk skjedde. Det er det han tenker at man får ved en ny rettssak.

– Han tar også til etterretning at det ikke blir tatt ut noen tiltale for falsk anklage, sier Meling til NRK.

Jan Helge Andersen i bilen, med forsvarer Svein Holden utenfor, i forbindelse med et avhør i den nye etterforskningen av Baneheia-saken. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Det er Oslo statsadvokatembeter som har sendt forslag til tiltale til Riksadvokaten. Denne har Riksadvokaten vurdert, og beordret tiltale mot Jan Helge Andersen for drapet på Paulsen.

Nå skal Oslo statsadvokatembeter utferdige tiltalen, og oversende den til Sør-Rogaland tingrett, der saken skal føres.

NRK har vært i kontakt med statsadvokat Johan Øverberg. Han ønsker ikke å kommentere saken, og viser til pressemeldingen. Riksadvokaten viser til Oslo statsadvokatembeter for kommentarer i saken.

24 ÅR SIDEN: Jan Helge Andersen under rekonstruksjonen i Baneheia i 2000. Foto: Politiet

Falsk forklaring foreldet

Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble drept i Baneheia i Kristiansand, 19. mai 2000.

Det er satt av åtte uker til saken i Sør-Rogaland tingrett ved tinghuset i Sandnes.

I juni i fjor ble det kjent at saken mot Jan Helge Andersen blir gjenåpnet. Den nye rettssaken skal starte i midten av april 2024.

Dette er Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel. * Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap på begge jentene. Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. * Andersen tilsto – Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken. * Fredag 21. oktober besluttet riksadvokat Jørn Maurud at han vil gå til lagmannsretten med beskjed om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapene og overgrepene som han ble domfelt for.

Det er over to måneder siden statsadvokatene sendte sin innstilling om påtaleavgjørelse i den gjenåpnede saken mot Jan Helge Andersen til riksadvokaten.

Bakgrunnen for begjæringen om gjenåpning var nye funn av DNA som stemmer overens med Andersens fra ulike steder på kroppen eller klærne til Lena Sløgedal Paulsen.

Funnet ble gjort etter at sikret spormateriale i saken ble gjennomgått og analysert på nytt i 2021 og 2022 med ny og forbedret analyseteknikk.