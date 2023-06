Viggo Kristiansens advokat Brynjar Meling bekrefter overfor NRK at de nå anmelder Jan Helge Andersen for falsk forklaring.

– Han har opprettholdt falsk anklage over tid, og så lenge han ikke erkjenner straffskyld for begge forholdene ligger det implisitt at han opprettholder anklagen mot en frifunnet Viggo Kristiansen, sier Meling.

– Vi har en anmeldelse om falsk anklage liggende klar, som vi bevisst har ventet med til beslutningen om gjenåpning forelå. Nå er det naturlig å oversende anmeldelsen til ansvarlig påtalemyndighet som skal føre saken mot Andersen, sier Meling videre.

– Hvorfor har dere ventet?

– Det var naturlig ut fra situasjonen å avvente en slik gjenåpning, da vi ikke kunne være sikre på at påtalemyndigheten ville reise en selvstendig sak mot Andersen.

– Det var ikke uventet. Ethvert etterforskningsskritt som ble foretatt etter at saken mot Viggo Kristiansen ble gjenopptatt, har bidratt til å bekrefte Kristiansens uskyld og det er også funnet flere ting som knytter Andersen nærmere ansvaret for begge drapene, sier Meling til NRK.

Ble lettet

Meling sier at Viggo Kristiansen er lettet.

– Han tok det naturlig nok med lettelse. Jeg tillot meg å gratulere ham med dagen fordi han er endelig frifunnet, men samtidig har han vært klar på, ikke minst av hensyn til etterlatte, at i denne saken må finnes et svar, sier han til NRK.

Gjenåpner sak

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne den frifinnende delen av Kristiansand byretts dom av 1. juni 2001 vedrørende Jan Helge Andersen som gjelder drapet på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen, skriver de i en pressemelding.

Kommisjonen var enstemmig, noe som er uvanlig – spesielt i saker med ugunst. Dette betyr at det ikke er til fordel for personen. De fleste gjenopptakelsessaker handler om mennesker som har blitt feilaktig dømt. Nå skjer det motsatte, og en frifunnet person kan nå bli dømt.

– Sjelden det skjer

Leder i gjenopptakelseskommisjonens forklarer hvorfor saken opptas nå.

– Fordi kommisjonen har kommet til at vilkårene for gjenopptakelse er oppfylt, sier leder Anne Kamilla Silseth.

– Hvor uvanlig er det at en straffesak blir gjenopptatt til ugunst for en person?

– Det er sjelden det skjer. Jeg tror kommisjonen har hatt fire-fem saker hvor det skjer. Det er sjelden at det begjæres gjenopptatt til ugunst, og det er sjelden det gjenopptas til ugunst. Så det er sjelden, sier Silseth.

Hun presiserer at det kun er et spørsmål i saken som er tatt opp igjen. Der det er den frifinnende delen vedrørende drapet på Lena Sløgedal Paulsen, altså kun det som vedrører Andersen.

Illustrasjon av Jan Helge Andersen og avhører i et avhørsrom. Illustrasjon: Eirik Kirkaune / NRK

Jan Helge Andersens forsvarer Svein Holden sier at Andersen nekter straffskyld.

– Vi tar til etterretning at Kommisjonen mener det er sannsynlighetsovervekt for at Jan Helge Andersen er skyldig i drap, eller medvirkning til drap, av Lena Sløgedal Paulsen.

– Andersen fastholder imidlertid at han ikke har begått, eller medvirket til, drapet av Paulsen.

– Jeg vil understreke at en domfellelse av Andersen forutsetter at domstolen finner det bevist utover enhver rimelig tvil at han er skyldig. Det er et langt strengere krav til bevisene enn det som ligger til grunn for Kommisjonens avgjørelse. Vi avventer nå retten og påtalemyndighetens syn på den videre saksbehandlingen, sier han.

Nye bevis

Bakgrunnen for begjæringen om gjenåpning er nye funn av DNA som stemmer overens med Andersens fra ulike steder på kroppen eller klærne til Lena Sløgedal Paulsen. Funnet ble gjort etter at sikret spormateriale i saken ble gjennomgått og analysert på nytt i 2021 og 2022 med ny og forbedret analyseteknikk.

Avgjørelsen blir sendt til Agder lagmannsrett som skal peke ut en ny tingrett til å behandle saken.

Det var VG som omtalte saken først.

Bistandsadvokat Audun Beckstrøm sier at foreldrene har begynt å forberede seg på ny rettssak.

– Beslutningen var som forventet siden riksadvokaten var så klar og tydelig som han var. Så er vi fornøyde med at beslutningen kom før sommeren. Foreldrene har nå begynt å forberede seg på at det blir en ny sak i retten. Det blir selvfølgelig tungt å gjenoppleve alt, men samtidig ser de frem til å få saken belyst på nytt. De har hele tiden ønsket en oppklaring, og nå håper de at de får det. Hvem var det som drepte Lena og hvem og hvem voldtok og drepte de to jentene, sier Beckstrøm.

– Ikke sannsynlig

Ved byrettens behandling ble det bare funnet spor av DNA fra Jan Helge Andersen på Stine Sofie Sørstrønen og ikke på Lena Sløgedal Paulsen. De nye DNA-analysene i saken viser at Jan Helge Andersen har hatt en annen befatning med Lena Sløgedal Paulsen enn det han selv har forklart og byretten la til grunn, skriver Gjenopptakelseskommisjonen i sin avgjørelse.

De mener at dette er nye bevis, som taler for at saken bør opp på nytt.

Byretten la også vekt på Andersens forklaring om egen opptreden og frifant ham for drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal Paulsen.

Jan Helge Andersen har ikke bestridt de nye DNA-analysene, og det erkjennes i merknadene inngitt av hans forsvarer at de gir grunnlag for å konstatere at Andersens forklaring om hvilke seksuelle overgrep han har utført neppe er riktig.

Andersens forsvarer mener likevel at det er sannsynlighetsovervekt for at Kristiansen var på åstedet, og at det ikke er sannsynlig at Andersen drepte Lena Sløgedal Paulsen.

Jan Helge Andersen i bilen, med forsvarer Svein Holden utenfor, i forbindelse med et avhør i Baneheia-saken. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Bevisbildet annerledes

Andersen har i de nye avhørene i 2021 og 2022 ikke gitt noen rimelig forklaring på de nye DNA-funnene. Han har i de nye avhørene gjentatte ganger forklart at han bare kan huske ett overgrep, og han har holdt fast ved sin forklaring om at han ikke drepte Lena Sløgedal Paulsen. Ved konfronterende spørsmål gir han ofte uttrykk for «jeg vet ikke», skriver kommisjonen.

Med de nye DNA-resultatene og konsekvensene disse opplysningene får for vurderingen av Andersens troverdighet, er bevisbildet i vesentlig grad et annet i dag enn da Kristiansand byrett behandlet saken, konkluderer kommisjonen.