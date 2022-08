Vilde Risa (19) og samboer Ida Jacobsen (21) opplevde det altfor mange unge møter når de skal ut på leiemarkedet for første gang.

En kjellerleilighet med mugg og elendig luft som de leide for 7500 kroner utenfor Stavanger for ett år siden.

Mugg over alt

Først så alt tilsynelatende bra ut. Men etter en måneds tid tittet det unge paret bak et stort klesskap.

Der fant de et tjukt lag med mugg.

FLYTTET UT: Samboerparet Ida Jacobsen (t.v.)) og Vilde Risa (t.h.) gledet seg til å flytte inn i kjellerleiligheten, men de ble ikke boende så lenge de håpet. Foto: Privat

De gikk da gjennom hele leiligheten.

– Vi fant mugg i stua, på soverommet, i kjøkkenet og på badet. Det var mugg bak dusjen og inni skapene på badet. Og ikke minst i vinduskarmene.

Muggen plaget også Risa fysisk, og hun kjente det på pusten.

– Jeg var konstant tett i nesa.

19-åringen sier at hun ga beskjed til utleier om muggen i leiligheten, og fikk til svar at den kunne de vaske vekk. Han mente det var kommet mugg fordi de ikke luftet nok.

KJØKKEN: Det var mugg i skap på kjøkkenet. Foto: Privat

– V i stolte på utleieren

Samboerne betalte 7500 kroner i måneden for kjellerleiligheten. Depositumet ble satt inn på utleiers private konto. Depositum skal etter loven settes på en egen konto.

– Vi er så unge, vi kan ingenting om det, og vi stolte på utleieren, sier Risa.

De var 18 og 20 år gamle da de flyttet inn i leiligheten. De flyttet fra leiligheten etter å ha bodd der i under ett år.

Hun mener det er vanskelig å bli tatt alvorlig på leiemarkedet når du er så ung.

– Særlig når du ikke har så mye erfaring. De fleste har ikke bodd fem forskjellige steder med masse referanser, sier Risa.

Utleieren sier til NRK at muggen oppsto fordi Jacobsen og Risa ikke luftet nok. Han har i ettertid opprettet depositumskonto for nye leietakere.

Pass på dette

I høst skal mange nye, blant annet studenter, inn på leiemarkedet. NRK har snakket med tre personer som kan mye om hva du må passe på, og hva du har krav på når du skal leie bolig.

1. Visning

Du bør ikke leie en bolig uten å ha sett den først. Gå på visning.

– Hvis du leier boligen usett, kan du få en kjedelig overraskelse når du flytter inn. Det sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Har du ikke mulighet til å gå på visning, få noen andre til å se boligen for deg.

Iversen anbefaler også Forbrukerrådets sjekkliste før du leier.

Forbrukerrådets sjekkliste før du leier bolig Ekspandér faktaboks Ved overtakelsen av boligen bør du og utleier gå gjennom boligen for å se hvilken stand boligen befinner seg i. Er boligen ryddet og rengjort, er det sprukne vinduer eller lekkasje fra kjøkkenkran? Fungerer varmeovnene?

Merknader om dette bør nedtegnes skriftlig. Hvis boligen leies ut helt eller delvis møblert og hvitevarer og kjøkkenutstyr følger med, er det lurt å sette opp en inventarliste. Tilstanden på inventaret bør beskrives eller dokumenteres med bilder.

For leietaker er gjennomgangen viktig for å hindre at utleier kommer med krav for dekning av skader som var på husrommet allerede ved https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/husleie/sjekkliste-husleie/ Kilde: Forbrukerrådet

Det er viktig å se etter eventuelle feil, mangler og skader på visningen. Sjekk for eksempel at hvitevarer fungerer som de skal, og at det ikke er fuktskader i leiligheten.

2. Kontrakten

– Det er viktig å lese kontrakten nøye, sjekke oppsigelsestiden og undersøke hva du og utleier er ansvarlig for.

Det sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Godal Dam.

Hun sier at det er lurt å få noen til å se over kontrakten sammen med deg.

– Du må sjekke hvordan du skal betale leie, innen når, og til hvem. Sjekk om strøm er inkludert i leien. Se hva du må ordne selv som internett, TV og varmt vann.

Dersom strøm ikke er inkludert i leien, er det viktig å spørre utleier om hvor høyt strømforbruket er.

Før du skriver under kontrakt er det også lurt å gå gjennom boligen med utleier og skrive en tilstandsrapport.

– Ta også bilder og dokumenter eventuelle skader slik at du ikke får skylden for noe du ikke har gjort, sier Godal Dam.

Det gjelder særlig når du tar over leiligheten.

UNDER VASKEN: Mugg i skapet under kjøkkenbenken. Foto: Privat

3. Kollektiv

Yngve Gran Andersen i Leieboerforeningen anbefaler at de som skal bo i kollektiv hvor de har felles kontrakt med utleier, også inngår en skriftlig avtale seg imellom.

– Dersom for eksempel en i kollektivet ikke betaler husleie, kan utleier kreve at en av de andre betaler leien.

Avtalen bør derfor være tydelig på hvem som skal betale hva, til hvilken tid.

– Dere er hverandres «garantister». Det vil si at dersom en av dere ikke kan, eller nekter å betale leien sin, så er de andre ansvarlige for å betale leien til vedkommende, sier Andersen.

Avtalen gjør det lettere å få tilbake utlegg fra den som skylder penger.

Ti tips til deg som skal inn på leiemarkedet Ekspandér faktaboks Her er noen tips fra leder i Norsk studentorganisasjon, Maika Godal Dam: Sett deg inn i husleieloven. Her har du en rekke rettigheter og plikter det er viktig å vite om før du inngår et leieforhold. Lag ditt eget budsjett, så du vet hvor mye du kan betale i måneden. Husk også på de ekstrakostnadene som ikke er inkludert i selve leia. Finn ut hvordan du vil bo, om du vil bo alene, med venner eller i kollektiv. Vurder hvor du vil bo. Det påvirker hvor lang tid tar til campus, og hvilke omgivelser du har rundt deg. Begynn i god tid. Desto bedre tid du har på å finne bolig, jo bedre tid har du til å kartlegge og gå igjennom det du måtte trenge for å gjøre en god vurdering. Gå på flere visninger. Dette gir deg mer informasjon og et bredt utgangspunkt før du tar en avgjørelse. Ta kontakt med flere utleiere. Det er ikke sikkert du får napp på første forsøk, så her gjelder det å ta kontakt med alle aktuelle. Søk om studentbolig. Her er det mulig å sette seg på venteliste hos studentsamskipnadene, eller søke på tilgjengelige boliger. Få deg innboforsikring, se eventuelt over om du mangler andre forsikringer. Sjekk om boligen er møblert eller ikke, slik at du vet hva du trenger å skaffe på egen hånd. Kilde: Maika Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon.

Dette kan du kreve

1. Kontrakt

Om en leieavtale er inngått muntlig, kan du kreve en skriftlig kontrakt.

Godal Dam, anbefaler alle å bruke standardkontrakt. Du finner den på Forbrukerrådets nettsider.

Idet du signerer leiekontrakten, har du flere rettigheter ifølge husleieloven. Den skal både utleier og leietaker forholde seg til.

Det er viktig å se om utleier har skrevet noe i kontrakten som ikke er lov i forhold til husleieloven. Dersom det har skjedd, kan du kreve at den justeres slik at kontrakten blir lovlig.

2. Depositum

Andersen i Leieboerforeningen, sier at depositumet alltid skal settes inn på en depositumskonto.

– Pengene skal ikke inn på utleiers private konto, det er ulovlig, sier Andersen.

Ingen av partene har mulighet til å ta ut penger fra kontoen på egen hånd.

3. Boligen

Når du flytter inn, skal boligen være i slik stand som avtalt. Og du skal betale den summen dere ble enige om.

– Dersom noe ikke er som det skal, kan du kreve at utleier retter opp feilene, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Opptager du feil og mangler i leiligheten når du flytter inn, må du klage innen 14 dager, ifølge husleieloven.

Her kan du få hjelp

Hvis du oppdager at hybelen for eksempel mangler rømningsvei etter at du har flyttet inn, må du gi skriftlig beskjed til utleier så raskt som mulig.

Dette gjelder også om du finner andre feil i boligen.

At det ikke er skikkelig rømningsvei i boligen, vil være et grunnlag for å heve leieavtalen, avslutter Andersen.

Hva er en rømningsvei og hvilke krav stilles? Ekspandér faktaboks En rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til et sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og være tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Det er forskjellige krav til hvor denne rømningsveien skal være, anten om det er gjennom et vindu, en stige, dør eller trapp. Hovedkravet er at det skal være minst én rømningsvei som fører direkte ut i det fri, men dette vil variere på typen bolig. Er du usikker på om det er lovlige rømningsveier i boligen du leier, kan du kontakte den lokale brann og redningsetaten. Kilde: Direktoratet for byggkvalitet og Norsk brannvernforening.

Hvis kontakten med utleier om feil og mangler ikke fører frem, kan du kontakte Husleietvistutvalget.

Utvalget er en statlig virksomhet som gir veiledning til utleiere og leietakere, ifølge deres hjemmesider.

Dersom du eller huseier vil avbryte leieforholdet, kan du lese hvilke rettigheter du har på Forbrukerrådets nettsider.

Dette sier utleieren som leide ut til Vilde og Ida:

Utleieren sier til NRK at han har leid ut kjellerleiligheten siden familien kjøpte huset for 20 år siden. På den tiden har de ikke hørt at tidligere leietakere har klaget på fukt eller mugg.

Han mener fukten oppsto fordi Jacobsen og Risa ikke åpnet vinduene og luftet. Det var også ventiler på flere steder i leiligheten som fungerte.

Utleieren mener det bare var å vaske vekk muggen, og det gjorde han etter at kvinnene hadde flyttet ut.

Han erkjenner imidlertid at det ikke var opprettet depositumskonto, men at depositumet ble overført på hans private konto.

– Det var noe vi ble enige om, sier han.

Utleieren påpeker at han har opprettet depositumskonto i ettertid.

Han sier også at han ikke fikk noe beskjed fra kvinnene om mugg før på slutten av leieforholdet.