Mari (24) har stått i kø for å få studentbustad sidan april: – Veldig stressande

– Det er veldig stressande. Eg har prøvd å få tak i bustad i mange månader.

Mari Rolstad startar snart på andre året på bacheloren på NLA Høgskolen i Bergen. Nå slit studenten frå Lillehammer med å finna ein stad å bu til neste semester.

Aller helst vil ho bu i ein studentbustad.

– Det er mykje tryggare og meir stabilt. Studentbustadene er også mykje rimelegare enn på den private marknaden, fortel ho.

Ho er ikkje aleine om det.

Aldri før har det vore så mange som vil ha studentbustad i Bergen så tidleg på sommaren. Tal frå 1. juli viser at det gjeld 2200 studentar.

– Vil ha stram inkludert

– Me er vant til lange køar. Det har me hatt i fleire år, men situasjonen har aldri vore som den er nå, seier styreleiar i studentskipnaden på Vestlandet, Sammen, Amalie Johnsen Lunde.

Styreleiar i Sammen, Amalie Johnsen Lunde, synest det er dumt at dei ikkje klarar å tilby studentbustader til fleire. Foto: Ørjan Andreassen

Ho trur at aukinga i ventelista skyldas at fleire studerer i Bergen. I tillegg seier ho at det er tryggare og billigare å leia studentbustad enn å leia privat.

– Med rekordhøge straumprisar, ser også mange etter bustader som har straum inkludert.

Lange ventelister fleire stadar

Også i Stavanger er det fleire på venteliste samanlikna med i fjor. 1. juli står 1.091 personar på venteliste, opplyser Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS).

I Oslo står 6700 på venteliste per 1. juli. Det er litt færre enn i 2019, då var talet rundt 7000.

Likevel meiner Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) at dei har for få bustader mot talet på studentar i byen.

Kommunikasjonsdirektør Nina Langeland seier dei vil gjere alt dei kan for å få fleire studentbustader.

Sjå oversikt over ventelister til andre byer:

Ventelister til studentbustader rundt om i landet Ekspandér faktaboks Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) Sit har frå i år tatt i bruk eit nytt bookingsystem, kor dei har gått bort frå ventelister og køsystem. «Dette betyr at man sjølv går direkte inn i ein bustadportal og booker den bustaden man ønsker. Vi har derfor ikkje ventelister lengre på same måte, og vi har derfor ikkje tal som kan samanliknast», skriv leiar for bustadutleige Tina Landfastøien. Pågangen er framleis stor og det meste er utleigd hos Sit, opplyser ho. «Så vil vi som regel få nokon ledige bustader igjen etter Samordna opptak, då nokon ikkje kjem inn på studia her og kansellerer bustaden sin.» Studentsamskipnaden i Innlandet (Sinn) 7. juli var det 293 søkjarar. Det er litt lågare enn tidlegare år, sannsynlegvis på grunn av kapasitetsauke på studiestad Hamar dei to siste åra. Studentsamskipnaden i Agder (UiA) Det står totalt 606 personar på venteliste i Grimstad og Kristiansand. Styreleiar i SiA, Jakob Mæland, seier at dei har sett ein betydeleg nedgang dei siste tre åra på begge studiestadene. Han meiner det er vanskeleg å sei konkret kvifor ventelista er mindre. Ein mogleg forklaring kan vera at det har blitt sett søkelys i media om at det er få studentbustader ledig, og at mange derfor ikkje tar seg bryet med å søka. Han seier også at det er færre som har søkt høgare utdanning i år enn tidlegare. Studentsamskipnaden i Ås (SiAs) Det står 460 på venteliste nå. 15. august 2021 var det 124 i kø. I 2020 fekk alle studentbustad. I 2019 venta 316 personar på bustad 15. august. Noregs arktiske studentsamskipnad i Tromsø 1548 personar står på venteliste. Kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo skriv at talet på studentar ikkje nødvendigvis betyr studentar utan bustad. Ho skriv: «Mange studentar har allereie andre stadar å bu, men ønsker heller eit tilbod hos oss, eller har takka nei til det dei har fått tildelt og vel å stå i kø for ein spesifikk bustad.» Studentsamskipnaden i Indre Finnmark (SSO) Null personar står på venteliste. Det er slik det har pleid å vera dei siste åra. Studentsamskipnaden Sørøst-Norge (SSN) Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har ikkje ventelister klare før 1. august. Det skjer først etter at samordna opptak har gitt studentane ei stadfesting på studiestad og dei veit kvar dei skal studere. Samskipnadene vil samla komme ut med desse tala 1. august på same måte som tidlegare år, skriv administrerande direktør i samskipnaden, Hans Erik Stormoen, i ein e-post til NRK. Han kan stadfeste er at det stadig kjem nye søknader som blir fortløpande behandla, men kan ikkje seie noko om korleis dette er i forhold til tidlegare år. Studentsamskipnaden i nord (Studentinord) Studentinord har per 13. juli 258 søkjarar på venteliste totalt for alle bustadane i Nordland og Trøndelag. Enkelte bustader har framleis ledig kapasitet. Det gjeld Namsos, Steinkjer og Levanger. Talet er omtrent likt som i fjor. Av erfaring veit Studentinord at det reelle talet kan vera noko lågare ettersom enkelte finn bustad på den private marknaden utan å fjerne seg frå ventelista, skriv direktør for kommunikasjon og marknad Ane Karlsen. NRK har førebels ikkje fått tal frå studentsamskipnadane i Molde, Volda og Østfold.

Har søkt kvar veke sidan april

Omtrent kvar veke må Rolstad bekrefte at ho ennå vil stå på venteliste, fortel ho. Det har ho gjort sidan april.

– Det har blitt ein rutine. Du ventar på å få avslag eigentleg. Kvar måndag får ein beskjed om å setta seg på venteliste på ny. Det er ikkje noko greitt, seier Rolstad.

Mari Rolstad håper ho snart får tildelt ein studentbustad. Foto: Privat

Dei ledige bustadane i Bergen blir fordelt til søkarane kontinuerleg.

Styreleiaren i Sammen seier at studentane må bekrefta plassen med jamne mellomrom for at ventelistene skal vera oppdaterte. Då unngår dei at personar som ikkje vil ha bustad likevel tek opp plassen.

Vil bygga fleire bustader

– Me synest det er dumt at me ikkje klarer å tilby studentbustader til fleire, seier styreleiar Lunde i Sammen.

Ho meiner løysninga er å bygga fleire bustadar.

Mange vil bu i studentbustader i Bergen, til dømes på Grønneviksrøren. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

– Det er frustrerande slik det er nå. Me har moglegheit til å starta å bygga i morgon, så godt som.

Problemet er, ifølge ho, at dei ikkje har tomter og at planprosessane i kommunen går for treigt.