– 17.000 kroner i måneden? Det er jo ganske høyt.

Sunniva Alm Kristiansen og Bettina Enger har nettopp blitt presentert hvor mye det koster å bo alene og være student i måneden.

Privatøkonom Elisabeth Landsverk tror mange unge blir overrasket over hva det faktisk koster å bo for seg selv.

Hun jobber i Sparebank 1 Østlandet som har utarbeida budsjettet over hva det koster å være student. Da er strøm og uteliv ikke inkludert.

Studentbudsjett, kostnader per måned Husleie 7690 kr Mat og drikke 3310 kr Klær og sko 950 kr Personlig pleie 890 kr Mediebruk og fritid 2030 kr Reise (kollektivt) 488 kr Andre dagligvarer og husholdningsartikler 820 kr Møbler 490 kr Studierelaterte utgifter 663 kr Totalt 17331 kr

Budsjettet baserer seg på Norsk studentorganisasjons oppsett, sammen med tall fra SSB. Det vil være store forskjeller fra person til person, og fra bosted til bosted.

Allerede begynt å spare

Nesten 135.000 har søkt om studieplass til høsten. Mange flytter hjemmefra for første gang og må ta et større ansvar for egen økonomi.

Sunniva og Bettina har alt begynt å spare, sjøl om det er ett år til de er ferdige på videregående.

FORBEREDT: Selma Alm Kristiansen og Bettina Enger har begynt med noen få forberedelser til det kommende studentlivet. Foto: Aleksander N. Brevig / NRK

De har også tatt en titt på leieprisene i Oslo.

– Da er det kanskje 10.000 kroner i måneden for små hybler. Vi får jo et studielån, ikke at det er så mye, men håper det hjelper litt, sier Alm Kristiansen.

Flere unge bør bli mer bevisste på pengebruken sin, mener økonomen. Hun råder nye studenter til å sette opp et budsjett.

– Hvis du har en god oversikt over inntektene og utgiftene dine, så er det lettere å se hva du kan gjøre noe med for å få en litt bedre hverdag, sier Landsverk.

Studiestøtten strekker ikke til for alle

Det hjelper med stipend og studielån, men for mange er ikke det nok til å dekke de månedlige utgiftene.

I snitt får en heltidsstudent utbetalt 128.887 kroner studiestøtte fra Lånekassa. Det utgjør 11.717 kroner i måneden. Støtten utbetales ved at man får en høyere sum ved semesterstart og noe mindre de andre månedene.

Lærerstudentene Pia, Lars, Nicolas og Jo Espen synes 17.000 høres mye ut.

De studerer på Høgskolen i Innlandet i Hamar og anslår at de bruker mellom 11.000 og 12.000 kroner i måneden hver for seg.

Men til forskjell fra budsjettet til Sparebanken, bor de sammen med noen.

7 av 10 studenter jobber

De husker likevel godt hvor utfordrende det var å flytte hjemmefra da de begynte å studere.

– Ja, jeg fikk litt bakoversveis, egentlig, sier Jo Espen Dalmo.

– Jeg merka da jeg flytta fra mamma at det ble litt dyrere. Det var noen uventa kostnader her og der. Jeg skulle blant annet ha egen bil, og da ble det litt dyrt, sier han.

Lars Noem tror det nesten er bedre å jobbe ett år, før man begynner å studere.

– Ha litt ekstra penger å rutte med. Hvis man ikke har litt penger fra før må man jobbe mye når man studerer, og det kan bli hardt, sier han.

Studenter kan tjene 199.591 kroner uten at det går utover studiestøtten.

– Det betyr at du kan jobbe ganske mye ved siden av studiene, sier Hege Paulsen Bråtner, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassa.

– Bo sammen med noen

For en student er det bokostnadene som er den største utgiften. Det utgjør over 40 prosent av kostnadene, ifølge tall fra SSB.

Elisabeth Landsverk har flere tips til unge som skal flytte hjemmefra og studere for første gang.

– Et kollektiv eller studenthybel er som regel en del rimeligere enn å leie alene privat. I tillegg er det som oftest dyrere jo mer sentralt du bor, og jo høyere standarden er. Undersøk om du kan bo sammen med en venn eller venninne, sier hun.

BUDSJETT: Elisabeth Landsverk hos Sparebank 1 Østlandet mener noe av det første en bør gjøre er å sette opp et budsjett med sine forventede inntekter og utgifter. Foto: Aleksander N. Brevig / NRK

Landsverk slår også et slag for å handle brukt og bruke en fryser – hvor man kan spare mye på å lagre mat.

Og dersom man har penger til overs på slutten av måneden – da er det lurt å spare, oppfordrer hun.