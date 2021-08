– Det offentlige går glipp av mange kloke hoder fordi de ikke er offensive nok med å profilere seg overfor unge økonomer og økonomistudenter, sier Marie Rønnevik.

Hun er leder for studentforeningen i Econa, fagforeningen for økonomer.

– Sjefene både i departementer og kommuner må skjerpe seg. De må rett og slett bli flinkere til å selge seg som arbeidsgivere, mener hun.

Svært få avgangsstudenter innen femårig masterstudie i økonomi og administrasjon søker jobb i det offentlige. Bare sju prosent av studentene vil begynne i en slik jobb, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Econa.

Og det er ikke rart, mener studentene. For det offentlige er usynlige overfor studentmiljøer på universitet og høyskoler, hevder de.

Offentlige sjefer usynlige

– Næringslivet er aktive med karrieredager, med sommervikariater og internship tidlig i studieløpet. Bedriftene er aktive på sosial media, de bruker snapchat og Instagram for å selge seg inn, sier masterstudentene Maja Lund og Anniken Aarrestad.

– Det holder ikke å annonsere på Finn.no rett i forkant av når man trenger ansatte. Her er det snakk om å bygge en profil over sikt og fremstå som en spennende arbeidsplass, sier studentene.

SKAL TA GREP: Statsråd Nikolai Astrup tar kritikken fra studentene til seg og lover å sette i gang et pilotprosjekt for praksisplasser i statlige virksomheter Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NRK har i sommer hatt flere reportasjer om hvordan næringslivet tilbyr studenter attraktive internships eller praksisperioder. Denne type sommerjobb er ofte et springbrett til fast jobb senere.

Les: Sommerjobben er å feriere i Norge

Studentene fremhever at innsatsen til bedriftene verdsettes, og at kontrasten er stor.

– Vi studenter blir kjent med de ulike selskapene og bransjene. Vi får kunnskap og forståelse for jobber vi kan få og karrieremuligheter. Den samme muligheten får vi ikke med offentlige jobber. Vi aner egentlig veldig lite om hva de kan tilby, sier Lund og Aarrestad.

VIL HA MER KONTAKT: Økonomistudentene ønsker mer kontakt med de offentlige arbeidsgiverne gjennom hele studieløpet og mulighet til å prøve seg som sommervikar og lengre praksisperioder Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Pilotprosjekter

Studentene etterlyser samme vilje hos offentlige arbeidsgivere til å åpne opp for å gi studenter erfaring og vise frem arbeidsplassen, arbeidsoppgaver og karrieremuligheter.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) liker ikke det han hører fra økonomistudentene.

– Vi må ta på alvor at studentene ikke mener vi er nok på. Det offentlige har uten tvil mye å lære av det private næringsliv når det gjelder å markedsføre seg overfor potensielle arbeidstakere, sier Nikolai Astrup til NRK.

Astrup mener likevel at flere offentlige virksomheter er attraktive arbeidsgivere. Både Skatteetaten, Forsvaret, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet får mange søkere fra unge kandidater, fremhever han.

– Vi er opptatt av å tiltrekke oss de beste for å modernisere og effektivere offentlig sektor fremover.

Ifølge Astrup kommer regjeringen til å ta grep nå. De skal blant annet lage en digital veileder som skal gjøre det enklere for flere statlige arbeidsgivere å ta imot studenter til praksisopphold.

– Samtidig vil vi sette i gang med et pilotprosjekt med utvalgte studieprogram og statlige arbeidsplasser, for å høste erfaring om praksisopphold, slik at vi kan utvikle et system for at flere studenter kan få tilbud om praksisplass. For også vi ser at dette er en fin måte å rekruttere på.

– Wow, det er kjempebra, sier Marie Rønnevik.

– Men samtidig håper vi på noe mer enn et pilotprosjekt. Dette må bli noe som gjennomføres i alle offentlige virksomheter hver dag, hele året, hvert år.

Les: Disse studentene er så attraktive at de får gratis bolig

Les: Sommerjobben som influencer er å feriere i Norge