Sommerjobben deres er å feriere i Norge

For mange betyr sommerferie i Norge lange turer over fjell, soving i telt og fisking i sjø og hav. For noen betyr det også betalt jobb.

– Jeg tror ikke vi kunne drømt om noen bedre sommerjobb, forteller Iver Dagsønn Hagestad (21).

– Det er nok mange som hadde ønsket seg denne jobben, supplerer Sebastian Bergland Rossvoll (20).

I mars søkte Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) influensere for sommeren. De skulle spre glede rundt jakt og fiske på sosiale medier. Til sammen kom det inn rundt 100 søkere.

Iver og Sebastian skal i to måneder være jakt- og fiskeinfluensere. Foto: Sebastian B. Rossvoll / Privat

Flere satser ungt

At virksomheter bruker unge for å promotere og informere gjennom sosiale medier er ikke nytt. I fjor sommer ble to unge gutter ansatt for å styre Redningsselskapet sin TikTok-bruker. De skulle skape innhold om trygghet i vann på en kreativ og morsom måte. På deres TikTok-bruker fikk de rundt 650.000 visninger.

I fjor sommer ansatte Redningsselskapet to unge gutter til å publisere videoer på organisasjonens TikTok-bruker. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Fredrik Sahlin, salgs- og markedsdirektør hos Redningsselskapet, har holdt flere foredrag om hvordan bedrifter kan lykkes på sosiale medier. Han ser på unge som en viktig ressurs.

– Mange bedrifter er ikke flinke nok til å tilpasse innholdet til ulike målgrupper. Unge er da en viktig ressurs, siden de kan skape og formidle budskap tilpasset unge og de sosiale mediene de bruker, forteller Sahlin.

Guttene fra Bærum er glad for at de kan jobbe med noe de elsker i sommer. Foto: Iver D. Hagestad / Privat

Rundt 15.000 av medlemmene i NJFF er under 26 år. Håvard Skjerstad Andersen​, markeds- og kommunikasjonssjef i NJFF, så på det som en selvfølge å ansette unge som var glad i friluft, og ikke var redd for å by på seg selv.

– Vi ønsker å kommunisere med barn og unge på deres premisser. Jakt- og fiskeinfluenserne ser med sine relativt unge øyne på vår organisasjon. De hjelper oss med å få frem de tingene som vil være aktuelle for barn og unge, sier Andersen.

Det er ikke bare fiskestenger guttene har med seg i sekkene. Foto: Iver D. Hagestad / Privat

Sommerjobb med frihet

Mens de to er ansatt som influensere skal de besøke hele landet. Dette skal kompisene dokumentere i sosiale medier.

– Gjennom sosiale medier viser vi hva NJFF har å by på. Om det er båter, hytter, fiskecamper for barn og unge og skyting. Også lager vi video om hvordan man fileterer fisk og andre ting som er vår egen greie, sier Iver.

Sebastian og Iver må av og til stoppe langs veien for å jobbe med redigering og publisering på sosiale medier. Foto: Sebastian B. Rossvoll / Privat

Sebastian og Iver har hatt jobben i én måned. De stortrives med arbeidsdager som består av å kjøre bil over lengre strekninger, gå i skog, fiske og ta bilder. De skal reise rundt i to måneder totalt, og innrømmer at det er en spennende og kreativ jobb med mye arbeid.

– Det er en god blanding av dager i skog og natur, og dager vi stopper på bensinstasjoner og resteplasser for å lade mobiler og publisere på sosiale medier, forteller Sebastian.