Lukrative talentprogram: Betaler 100.000 kroner for en måneds jobb

– Det er ikke pengene som var avgjørende for meg. Det var selve ledelsesprogrammet. Det har et godt rykte, og jeg vet at mange dører åpner seg etter denne sommerjobben, sier Håkon Tomter.

I likhet med mange store selskaper har Adecco et eget sommervikar-program for unge talenter under utdanning.

Håkon Tomter fikk jobben som konsernsjef-trainee i konkurranse med 942 andre håpefulle. Internshipet som konsernsjef-skygge gir ham en lønn på 100.000 kroner for en måneds jobb.

Håkon er i første uke på sommerjobben. Første arbeidsdag var han med på møter med resten av konsernledelsen og den internasjonale toppledelsen. I en pause mellom møtene inviterer sjefen ham til en runde med fotballspill i lokalene på Skøyen i Oslo.

– Vi valgte Håkon både for hans faglige ferdigheter, men like viktig og kanskje viktigere var hans personlige egenskaper. Han er en utpreget konkurranseperson, men er samtidig opptatt av team og hvordan man best kan samarbeide med andre, sier konsernsjef Torben Sneve i Adecco.

Tomter er ferdig med bachelor i samfunnsøkonomi og begynner på mastergraden til høsten. I løpet av vinteren har han vært gjennom fire runder med intervjuer, tester og oppgaver sammen med andre søkere.

I TOSPANN: Konsernsjef Torben Sneve skal nå i uker lever med student Håkon Tomter over skulderen hele arbeidsdagen. Sneve tror han selv vil dra nytte av ha en ung student så tett på seg Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Internship et springbrett.

Mange store selskaper har egne program for sommerprogram hvor de søker etter unge i et utdanningsløp, særlig innen masterstudier. Fenomenet har økt de siste årene. Jobbene er regnet for å være et springbrett som gir de unge kandidatene et løft i karrieren.

– Studentene som kommer gjennom nåløyet og får slike jobber, er heldige. De kommer inn i et profesjonelt opplegg hvor de får en fast veileder som følger dem opp. De får konkrete arbeidsoppgaver, og får ofte erfaring fra flere avdelinger og funksjoner. Dette er verdifull kompetanse som de kan dra med seg videre. Unge som har fått slike jobber har et fortrinn i forhold til andre når de skal søke fast jobb etter studiene, sier karriererådgiver Cecilie Slettvoll på Oslo Met.

Fagområder hvor arbeidsgiverne ønsker å finne talenter, er ofte innen økonomi, ingeniørfag, IT, jus. Men også andre type kompetanse som HR og miljøfag er populært.

DNB, Obos, Telenor, Equinor, Rema, Norgesgruppen, Sparebank 1 gruppen er blant virksomheter som hvert år ansetter en rekke sommervikarer i slike spesielle talentprogrammer.

Orkla har i år ansatt hele 51 studenter i sitt program – som hadde 1700 søkere til.

– For oss i Orkla er dette en god måte å finne frem til talentfulle studenter, som stiller spørsmål, ser på måten vi jobber på med et nytt blikk og bidrar med nye perspektiver, sier kommunikasjonsdirektør Kari Westerlund.

Orkla ønsker studenter innen markedsføring, økonomi, analyse, fagkunnskap innen mat, digitale medier, kommunikasjon, HR, vareforsyning og produksjon.

Orkla ser på programmet som en mulighet til å finne talenter før de er ferdigutdannet.

– Ved å gi en forsmak på hva de kan jobbe med og hvordan det er i Orkla, håper vi selvsagt på at de skal ha lyst til å komme tilbake til oss etter at de er ferdig med utdannelsen, forteller Westerlund.

Alle sommervikarene i dette programmet tjener det samme, lønnen er god, men ligger godt under det Adecco tilbyr.

– Ikke fortvil

Det er rift om sommerprogrammene, og bedriftene får mange søkere til disse jobbene.

Nåløyet er trangt og selskapene melder om at det kan være hundrevis og faktisk tusenvis av søkere til en håndfull sommerjobber. Derfor får en liten andel unge under utdanning slike relevante kremjobber til å putte på CV-en.

VERDIFULL ERFARING: Karriererådgiver Cecilie Slettvoll på Oslo Met mener utbredelsen av såkalte internship i næringslivet vil føre til at mange unge får verdifull kompetanse og et konkurransefortrinn overfor andre uten tilsvarende erfaring. Foto: Per Christian Lind

Karriererådgivere på universitet og høyskoler opplever at studentene tidlig er opptatt av å bygge CV og kompetanse for å være rustet til å få drømmejobben.

– Nåløyet for å få disse sommer-internshipene er veldig trang, og det er mange som søker og mange som aldri når frem, sier karriererådgiver Cecilie Slettvoll

Slettvoll mener at studentene som ikke får de attraktive sommerjobbene ikke må fortvile, men heller ta seg en annen sommerjobb.

– Det er for eksempel mange ledige jobber i butikker og i servicebransjen. Det gjelder å tenke over at man kan få verdifull erfaring her, og faglig ansvar som vil ta seg godt ut på CV-en, sier Slettvoll.

Adecco-sjefen vil også berolige studenter som ikke når frem, og oppfordrer unge til å få seg en sommerjobb, uansett hva. For all erfaring er nyttig, fremhever Sneve.

Håkon Tomter har anskaffet seg dresser til sommeren. Det er ikke et arbeidsantrekk han har vært vant til.

– Jeg har ikke hatt noen fine internship eller andre faglige relevante jobber før. Jeg har vært lærervikar og jobbet i fjor sommer på kafe. Det er en fin jobb hvor man møter mange ulike mennesker som er innom for å kjøpe seg en kopp kaffe, sier han.