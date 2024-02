Etterforskningen skjer i forbindelse med habilitetssakene som førte til Trettebergstuens avgang.

– Jeg mener jeg ikke har gjort noe straffbart, og jeg ser fram til at saken blir endelig avklart, skriver Trettebergstuen i en uttalelse til NRK.

Den tidligere kulturministeren etterforskes for mulig tjenestefeil i forbindelse med habilitetssakene.

Har status som mistenkt

Sjef i Økokrim, Pål Lønset, bekrefter at Trettebergstuen etterforskes til NRK fredag.

– Økokrim kan bekrefte at vi har startet etterforskning av tidligere statsråd Anette Trettebergstuen. Trettebergstuen har status som mistenkt, sier Lønseth i en pressemelding.

Saken ble tatt inn til etterforskning 24. oktober 2023, står det i meldingen.

Økokrim har vurdert at det er nødvendig for sakens opplysning å åpne etterforskning.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2 at etterforskningen er Økokrim sitt ansvar.

– Dette er Økokrims beslutning og deres ansvar, og jeg har ingen kommentar til den, sier Støre.

– Jeg har sagt det jeg har å si om Anette Trettebergstuens avgang. Det som har fremkommet, var ikke forenlig med å være statsråd og Anette Trettebergstuen trakk seg fra regjering, legger han til.

Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, sier at de er kjent med saken.

– Vi tar til etterretning at Økokrim starter etterforskning og har ingen ytterligere kommentar for øyeblikket. Utover at Anette er en del av vår stortingsgruppe og vi skal ta vare på henne som en kollega oppi dette.

Fikk vite i dag

Trettebergstuen sier hun tar «til etterretning» at Økokrim vil gå igjennom saken mot henne.

– Jeg skal selvfølgelig svare på alle spørsmål de måtte ha, sier hun.

– Jeg mener at jeg ikke har gjort noe straffbart, og ser jeg fram til at saken blir endelig avklart, skriver Trettebergstuen i en uttalelse til NRK.

Til TV 2 sier Trettebergstuen at hun ikke fikk vite at hun var under etterforskning før i dag.

– Jeg synes det er underlig at de sier de har holdt på med saken min siden oktober, mens jeg først selv fikk beskjed om dette i dag, samtidig som pressen.

Trettebergstuen gikk av som statsråd etter flere tilfeller med inhabilitet i utnevnelsen av venner til maktposisjoner i kulturlivet.

Hun er nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

– Jeg har allerede lagt alle kort på bordet og har aldri hatt intensjon om å utnevne noen jeg er inhabil overfor, sier Trettebergstuen til NRK.

Tidligere har Økokrim også åpnet sak mot Ola Borten Moe, etter det ble kjent at han hadde kjøpt aksjer mens han var statsråd.

– Kan ikke behandles annerledes

Jussprofessor Eirik Holmøyvik har tidligere sagt til NRK at det Trettebergstuen har gjort, kan være straffbart.

– Det må kontroll- og konstitusjonskomiteen ta på alvor, sa han til NRK i fjor sommer. Han hadde da sendt et brev til komiteen.

Holmøyvik siktet til straffeloven paragraf 171 og 172 om tjenestefeil:

– Jeg har ikke en mening om det er straffbart. Det kan være at det ikke er straffbart, men du kan ikke behandle en statsråd eller en politiker annerledes enn offentlige ansatte, sa han.

Han understreket da viktigheten av at folk skal kunne ha tillit til politiske styresmakter, og at det ikke kan skje særbehandling av politikere, kun fordi de er politikere.

Almeland: – Egne konklusjoner

Grunde Almeland (V) sier til NRK han registrerer at Økokrim ser på saken til Trettebergstuen.

Han leder arbeidet med habilitetssakene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Det er Økokrim som påtalemyndighet som selvstendig vurderer om de skal opprette etterforskning eller ikke. Det har ikke vi som politikere noe med, konstaterer Almeland.

– Kontrollkomiteens oppgave er å se på det politiske og parlamentariske ansvaret til den tidligere statsråden, og vi kommer med våre egne konklusjoner i den saken senere denne måneden, avslutter han.