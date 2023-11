Tirsdag er det høring i Stortinget omkring habilitetssakene. Klokken 10.15 er det tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) som skal spørres ut.

– Jeg vil her og nå beskrive hvordan disse feilene kunne skje, innleder Trettebergstuen.

Trettebergstuen spilte blant annet inn sin nære venn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022.

Hun tar først og fremst kritikk hva gjelder utnevnelsen av Bård Nylund.

Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) under høringen omkring habilitetssakene tirsdag formiddag. Foto: NTB

– Bård Nylund skulle aldri vært utnevnt. Tina Stieglers navn ble diskutert, men der skjedde det ingen utnevnelse. Og jeg mener fortsatt at jeg er habil knyttet til Renate Larsen.

Hun fortsetter:

– Jeg ønsker å være tydelig på at jeg ikke har utnevnt mine venner etter advarsler. At jeg ikke med viten og vilje har brutt regler eller trosset mitt eget embetsverk, slik det etterlatte inntrykket uomtvistelig er hos mange, sier hun.

– Dette sier jeg ikke for å bortforklare, det er mitt ansvar at feil har blitt begått. Men jeg er opptatt av at fakta kommer frem og at inntrykket som her er skapt er feil, legger hun til.

Mener hun ikke ble advart

Tidligere i sommer sa statsminister Jonas Gahr Støre at Trettebergstuen har vist manglende kunnskap om habilitetsreglene, og at utnevnelser har skjedd også etter at hun hadde mottatt advarsler.

Trettebergstuen er tydelig på at hun aldri har fått advarsler og antyder at statsminister Jonas Gahr Støre med sine uttalelser har bidratt til å gjøre saken mer «belastende».

– Jeg kan ikke si hva statsministeren legger i de ordene. Men jeg er opptatt av ast det etterlatte inntrykket som er der ute etter de ordene fremstiller det som noe annet enn det det egentlig var. Det har vært med på å gjøre saken min mer belastende, sier hun.

Trettebergstuen: – Jeg har ikke blitt advart Du trenger javascript for å se video.

Den tidligere kultur- og likestillingsministeren sier hun gjennom sommeren er blitt med at det er dannet et etterlatt inntrykk av at hun har fått advarsler.

– Jeg har gjennom sommeren blitt møtt med at det er dannet et etterlatt inntrykk av at jeg har fått advarsler, på en slik måte at jeg har blitt informert om at «her er det noe du ikke kan gjøre». Jeg har overhodet ikke med vitende og vilje trosset noe regelverk og heller ikke blitt advart mot noe praksis, sier hun.

Seher Aydar (R) spør Trettebergstuen hva hun mener må på plass for at man skal unngå å misforstå habilitetsreglene.

– For at en statsråd skal unngå å misforstå, så må statsråden selv ta ansvar og initiativ til å sette seg bedre inn i tingene. Det er verken departementet eller andres ansvar, det er statsrådens eget ansvar, sier Trettebergstuen.

Gikk av som statsråd

Trettebergstuen måtte gå av som kultur- og likestillingsminister i sommer etter at det ble kjent at hun har utnevnt og foreslått personer hun er inhabil overfor til styrer og utvalg.

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg måtte tidligere i dag svare på mange spørsmål rundt ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler, som har gjort henne inhabil i flere saker.

Høringen varer hele dagen, og er ikke ferdig før klokken 20 i kveld.

Slik holdes den åpne høringen i dag Ekspander/minimer faktaboks Del 1 – Om habilitetsbruddene til enkeltmedlemmer av ulike regjeringer 08.35 – 09.45: Tidligere statsminister Erna Solberg (H). 10.15 – 11.25: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). 12.00 – 13.10: Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) 13.20 – 14.30: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). 16.00 – 17.10: Arbeids- og inkluderingsminister og tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Del 2 – Om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket 17.25 – 18.35: Tidligere statsminister Erna Solberg (H). 18.50 – 20.00: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). * Høringen blir strømmet på Stortingets nett-TV. (NTB)

Senere i dag skal også Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap), samt arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) svare for seg.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må stille til maratonhøringen om habilitetssakene som har rystet det politiske systemet i år.