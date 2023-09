Trettebergstuen trakk seg ved inngangen til sommeren som kulturminister etter å ha utnevnt to venner, og foreslått en tredje, til ulike betalte verv.

Men saken får et etterspill: Stortingets egen vaktbikkje, nemlig kontroll- og konstitusjonskomiteen, skal i høst granske hvordan spørsmål om habilitet har vært håndtert både av denne regjeringen og tidligere regjeringer.

Og i dag kom en viktig avklaring fra Stortingets egne jurister i et brev NRK har fått innsyn i.

Stortingets jurister mener det er prosedyrereglene i Stortingets forretningsorden som gjør at kontroll- og konstitusjonskomitéen må oversende saken til sivil påtale, så lenge den ikke kan avgjøres ved riksrett.

NRK har i dag forsøkt å komme i kontakt med Trettebergstuen, men hun har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

OVERTOK: Lubna Jaffery (t.h.) overtok som kulturminister etter Anette Trettebergstuen. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Utfordret av jurist

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba før sommeren Stortingets konstitusjonelle avdeling om råd for hvordan de skal håndtere Trettebergstuens sak videre.

Bakgrunnen var en henvendelse fra jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen. Han har argumentert for at Trettebergstuen bør etterforskes, enten av Stortingets ansvarskommisjon eller av politiet.

Komitéleder Peter Frølich (H) sier de nå har fått en tydelig anbefaling.

– Stortingets konstitusjonelle avdeling har vurdert om brudd på habilitetsreglene kan utgjøre en tjenestefeil som kan påtales ved riksrett. De konkluderer med at slike lovbrudd alene ikke kan føres for riksretten, sier han til NRK.

RÅD: Komitéleder Peter Frølich (H) sier Konstitusjonell avdeling har gitt et tydelig råd, men at det er komitéen som bestemmer videre fremgangsmåte. Foto: William Jobling / NRK

– Om kontrollkomiteen lander på at riksrett ikke er aktuelt, skal komiteen oversende henvendelsen om Trettebergstuens habilitetsbrudd til påtalemyndigheten, sier Høyre-politikeren.

Han understreker at dette følger av reglene i Stortingets forretningsorden.

– Jeg vil understreke tydelig at dette er en prosedyreregel. En oversendelse til påtalemyndigheten vil ikke bety at kontrollkomiteen har tatt stilling til om habilitetsbruddene kan være straffbare. Det er noe påtalemyndigheten må ta stilling til alene, forklarer Frølich.

Trettebergstuens sak er ikke den eneste på kontrollkomiteens bord.

I høstens brede gjennomgang av hvordan habilitetsspørsmål har vært håndtert, skal også sakene til Tonje Brenna (Ap), Ola Borten Moe (Sp) og Anniken Huitfeldt (Ap) flombelyses.

I likhet med Trettebergstuen gikk Borten Moe av som statsråd, mens Brenna og Huitfeldt ble sittende i sine ministerposter.

Også Solberg-regjeringens vurderinger omkring habilitet skal tas opp, og trolig blir det en høring i saken i november.

– Behov for praksis

Jussprofessor Holmøyvik mener reglene om riksrett er uklare etter riksrettsreformen i 2007.

– Det er viktig at vi får en praksis her, slik at vi får praktisert reglene om riksrett og at det blir lettere å håndtere reglene i fremtiden. Men det gjenstår en del uløste spørsmål, sier han til NRK.

– Det kan være grunn for Stortinget å se på reglene om riksrett på nytt. Hva slags type saker skal gå for riksrett, og hva slags saker skal gå for sivil påtalemyndighet. Det kan oppstå vanskelige grensetilfeller her. Men dette var nok ikke av de vanskeligste tilfellene.

UKLARE REGLER: Jussprofessor Eirik Holmøyvik mener reglene om riksrett er uklare etter riksrettsreformen i 2007. Foto: Kim E. Andreassen

Professoren viser videre til at Stortinget nå har tatt stilling til denne saken, som blir oversendt sivil påtalemyndighet, sannsynligvis riksadvokaten. Det er viktig, mener Holmøyvik.

– Det andre formålet med å sende brevet var at grove saksbehandlingsfeil hos statsråder blir behandlet på samme måte som om det var en vanlig kommunal saksbehandler. At loven er lik for alle, også de helt øverst i forvaltningen, sier han.

– Jeg skal ikke mene noe om det Trettebergstuen gjorde kvalifiserer til straff og tjenestefeil. Men det er viktig at det blir vurdert av påtalemakten som er kompetent til dette, og det vil naturligvis sette standard for andre saker på lavere nivå.

– Habilitetsregler er vanskelige. Ikke alle brudd på habilitetsregler er straffbare. Men denne saken hadde en del trekk som gjør at det er naturlig å stille spørsmålet, sier Holmøyvik.