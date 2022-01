– Når staten tjener uventet mye på uventet høye strømpriser, er det rett og rimelig at staten refunderer dette til strømkundene, sier Horn til NRK.

Hans Erik Horn har lang erfaring fra kraftbransjen. Han har tidligere vært administrerende direktør i E-CO Energi (i dag Hafslund ECO Vannkraft) og styreleder i forløperen til Energi Norge, kraftbransjens interesseorganisasjon.

I kveld stiller han i «Debatten» for å diskutere strømprisene.

Hans Erik Horn sitter i styret i Clemens Kraft, en av de største utbyggerne av småkraft i Norge. Foto: Mathias Moene Rød / NRK Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Regjeringen og SV har allerede blitt enige om en ordning der staten tar deler av regningen for strømpriser over 70 øre per kilowattime. I tillegg kommer tiltak som blant annet økt bostøtte.

Horn vil dempe prisene enda mer for det «normale» forbruket enn Stortingets vedtok.

– Jeg mener staten bør sette en makspris på strømmen. Den bør gjelde for et rimelig forbruk basert på gjennomsnittsbetraktninger, sier han.

Han antyder en makspris på 50–55 øre for et forbruk opp til 3000 kwh per måned. Forbruk over dette skal betales fullt ut.

– Da beholder vi incentivet til å ikke bruke mer strøm enn du virkelig trenger, sier han.

Leder i energi- og miljøkomiteen, Terje Aasland (Ap), presenterte i desember hva regjeringspartiene og SV hadde blitt enige om av tiltak mot høye strømpriser. I bakgrunnen ses SVs Lars Haltbrekken. Foto: Lise Åserud / NTB

Mer prisdempende enn Stortingets forslag

Den store forskjellen mellom Horns forslag og Stortingets tiltak er at Horns modell betyr lavere strømpris for den første strømmen du bruker.

Stortinget: Staten tar 55 prosent av regningen for strømpris over 70 øre/kwh opp til 5000 kwh/måned.

Horn: Staten tar hele regningen for strømpris over f.eks. 55 øre/kwh opp til 3000 kwh/måned.

La oss ta et eksempel.

Ifølge kraftbørsen NordPool var snittprisen for desember i Oslo 1,77 kroner per kwh før avgifter og nettleie.

Med et forbruk på 3000 kwh vil du med Stortingets modell betale 3545 kroner for strømmen mens du med Horns modell vil betale 1650 kroner (med en makspris på 55 øre).

Hvis du derimot bruker 5000 kwh vil forskjellen bli mindre.

Med Stortingets modell vil du da betale 5908 kroner mens Horns modell gir en kostnad på 5190 kroner.

I tillegg kommer nettleie og avgifter.

Strømprisen har de siste månedene knust tidligere rekorder. Bildet er fra desember. Foto: ARNE STUBHAUG / NRK

Tror nordmenn fortsatt vil spare strøm

Ifølge den økonomiske læreboka vil en makspris som slår inn føre til høyere forbruk enn en i en situasjon uten makspris. Det henger sammen med at jo høyere pris, jo sterkere motiv for å spare strøm – og omvendt.

Hvor sterk denne effekten er, avhenger av hvor prisfølsomme kundene er.

– Vil ikke en makspris slik du foreslår gjøre at folk sparer mindre strøm og vannmagasinene tappes raskere i en situasjon der vi burde spare mest mulig?

– Jeg tror den effekten vil være lav. Prisfølsomheten på strøm er lav for det forbruket du ser som helt nødvendig, og det er det forbruket vi skal ha makspris på. Så spareincentivet er fortsatt til stede, sier Horn.