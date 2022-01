Regjeringa aukar straumstøtta til hushaldningane

– No utvidar vi straumpakken og sikringsordninga, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), til NRK.

Medan folk i desember fekk tilbake 55 prosent av straumen over 70 øre. Regjeringa har fått kritikk frå fleire hald på at det var for svakt.

No svarar dei med å auke dette til 80 prosent, noko som kan gje utslag på fleire tusen kroner for dei med høgast rekning.

– Den sikringsordninga vi la fram i desember gav tilbake igjen 55 prosent over 70 ør, den aukar vi no slik at folk i januar, februar og mars får att 80 prosent av det over 70 øre, seier Mjøs Persen.

Framleis makstal i månaden

SV er nøgde med at regjeringa no aukar straumkompensasjonen for vanlege hushaldningar.

– SV kom med forslag om å auke straumstøtta ytterlegare alt i forhandlingane før jul. Regjeringa burde høyrd på oss då, men det er bra at dei gjer det no, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Slik blir den nye ordninga om regjeringa får fleirtal i Stortinget:

Stønaden i den midlertidige ordninga går frå 55 til 80 prosent

Den nye ordninga vil gjelde ut mars

Makstalet vil framleis vere på 5000 kilowatt i månaden

Denne versjonen vil koste 4 milliardar kroner ekstra, i tillegg til 5,5 milliardar for den førre ordninga

– Krevjande å handtere

Lysbakken i SV meiner at betra kompensasjon berre må vere første steg på vegen.

– No vil vi utfordre regjeringa om å ta kontroll over kraftmarknaden, så slike skyhøge prisar ikkje råkar Noreg igjen, seier SV-leiaren.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum meiner at regjeringa no svarar på kritikken dei har fått.

– Vi får no tilbakemelding frå folk om at dei høge rekningane er krevjande å handtere. Då ønskjer vi å gjere kvardagen litt mindre vanskeleg, seier Vedum.

Slik slår stønaden ut: