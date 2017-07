Arne Brune Olsen og sønnen hadde pakket kofferten og var klar for å besøke bestefar Svein Tore Olsen på Kos da han fikk en sms fra Norwegian.

– Der sto det at flyet var innstilt. Jeg ringte kundeservice og fikk beskjed om at det ikke var mulig å booke om til et annet fly før på søndag, forteller Olsen til NRK.

Dermed mister han og sønnen hele tre dager av ferien de skulle tilbringe på den greske ferieøya.

– Det er surt når man har bestilt billetter lenge i forveien og gledet oss til turen. Det er klart at jeg kommer til å vurdere andre muligheter ved neste anledning, sier Olsen.

Flere kanselleringer

Norwegians egen ruteoversikt viser flere nye kanselleringer torsdag. Det gjelder både innenlands- og utenlandsflyvninger. Flyselskapet oppgir igjen mangel på flyvere som årsak, skriver Aftenposten.

Blant flyvningene som er kansellert fra Oslo Gardermoen torsdag kveld er avgangen klokka 23.55 til den greske ferieøya Kos, og avgangen til Ålesund klokka 22.30. Ankomsten fra Harstad/Narvik klokka 21.50 er også kansellert.

Kritikk

Når det gjelder ankomster er det ingen andre kanselleringer i ruteoversikten i kveld, men bare 5 av 15 fly er i rute, ifølge ruteoversikten.

TV 2 meldte først at ni flyvninger ble kansellert torsdag. Dette var kort tid etter at Norwegian-sjef Bjørn Kjos hadde forsikret at flyselskapet hadde tilstrekkelig med flyvere denne sommeren.

Selskapet har fått knallhard kritikk fra passasjerer som har stått uten avreise, uten hjemreise, uten alternativer – og uten informasjon denne sommeren.

I mai i år forsikret Bjørn Kjos at selskapet hadde nok flyvere til å unngå kaoset som preget Norwegian sommeren 2016. I juni i fjor måtte 30 prosent av alle flyvninger innstilles.

Norwegian beklager det som skjer, og har overfor TV 2 lovet å prøve å skaffe alternativ transport. Tidligere på torsdag gikk aksjene til flyselskapet Norwegian kraftig ned etter at de la frem et lavere resultat for andre kvartal.

Wideroe kansellerer også

Widerøe må også kansellere flere avganger som følge av bemanningsproblemer.

Informasjonssjef Catharina Solli sier til NTB at rutenettet over hele landet rammes.

Hun vil ikke ut med antall avganger og passasjerer som er rammet. Ifølge Avinors oversikt er avganger Kristiansand-Bergen, Oslo–Førde, Bergen–Aberdeen, og rutene Tromsø–Kirkenes, Tromsø–Hammerfest–Honningsvåg kansellert fredag.