Innstilt eller forsinket fly? Dette har du krav på

Flere hundre passasjerer har denne helgen vært påvirket av forsinkede og innstilte Norwegian-fly. Et skolekorps så seg i går nødt til å avlyse en lenge planlagt tur til Sveits fordi flyselskapet ikke kunne ordne alternativ transport i tide.

Norwegian kansellerer – kan ikke love at det blir bedre

Mat og hotell

Om flyet ditt blir kansellert er flyselskapet pliktet til å enten:

Tilbakebetale billettkostnaden for den delen av reisen du ikke får benyttet

Omrute deg slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig (enten med flyselskapets egne ruter eller med andre flyselskap)

Finne en flyvning på et senere tidspunkt etter passasjerens ønske

Skjemaet du må fylle ut for å få refundert utgifter for forsinkelser og kanselleringer hos Norwegian, finner du her.

Hvis flyet er forsinket med 5 timer eller mer, skal flyselskapet tilby å refundere billettprisen for den delen av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen.

– Må man vente lenge har man også krav på mat og hotellovernatting, sier Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Nødvendige utgifter skal dekkes

Ved innstilte og forsinkede fly har passasjerer krav på en standardkompensasjon etter tre timer. På flyvinger innenfor EØS på over 1500 kilometer vil det bety 400 euro per passasjer, som skal dekke utgifter til for eksempel hotellopphold eller andre aktiviteter på reisemålet som man ikke får deltatt på.

– Men det er ikke en maksimumsregel, du kan be om å få dekket andre nødvendige utgifter.

Han understreker at årsakene til innstillingen eller forsinkelsen må skyldes forhold som ikke er ekstraordinære. Det vil si at værforhold og streik ikke legger grunnlag for å sende inn en klage.

Flyet hjem ble kansellert – Norwegian tilbød nye billetter om 10 dager

– Folk vet ikke hva de har krav på

I fjor mottok Transportklagenemnda nær 350 klagesaker som gjaldt forsinkede eller kansellerte fly. Dette utgjør bakgrunnen for flesteparten av klagene de mottar hvert år.

– Vi har inntrykk av at folk vet at de har rettigheter, men ikke konkret hva de har krav på, sier Anne B. Lea i Norsk Reiselivsforum.

Passasjerer må først ha sendt inn krav om kompensasjon til flyselskapet og fått avslag, før saken ender hos klagenemnda. Der er det flere faktorer som avgjør om passasjerene får medhold. Vi har hentet to eksempler på saker behandlet i Transportklagenemnda som viser hva som kan gi medhold og ikke.

Ikke medhold

Klager skulle fra Hammerfest til Bergen, via Tromsø. Klagers fly fra Hammerfest til Tromsø ble kansellert på grunn av sykdom blant Widerøes flypersonale. Passasjeren valgte å bli ombooket via Oslo med overnatting på Gardermoen, betalt av flyselskapet. Vedkommende krevde i tillegg standarderstatning på 250 euro og hevdet sykdom ikke regnes som en ekstraordinær omstendighet. Widerøe svarte at sykdom i dette tilfellet gjorde det umulig for dem å gjennomføre flyvningen. Klagenemnda ga ikke medhold til klager.

Medhold

Klager skulle fra Stavanger til Newcastle. På flyplassen avreisedagen kom informasjon om at flyet var kansellert, uten oppgitt årsak. Klager kjøpte nye billetter med et annet selskap og måtte ta inn en natt på hotell i Edinburgh. Kravet passasjeren framsatte var på 9782 kroner i tillegg til standarderstatning på 250 euro per person. Flyselskapet BMI svarte at kanselleringen skjedde på grunn av ekstraordinære omstendigheter, men kan ikke dokumentere dette. Nemnda ga klager medhold og anbefaler dem å betale for klagers hotell, nye flybilletter og standarderstatning.

Oppfordrer alle til å klage

Sakene som ender hos klagenemnda representerer bare en liten andel av alle passasjerene som faktisk påvirkes hvert år. Forbrukerrådet tror det er flere faktorer som spiller inn på om folk velger å klage.

– Vi vet av erfaring at dess mer penger det er snakk om, dess større vilje har folk til å klage. For noen handler det nok om at det oppleves som mye jobb, mens andre ikke kjenner rettighetene sine. Men vi oppfordrer alle til å klage, de skal få det de har rett på, sier Halsos.

