Dette sa Kjos i mai: – Vi kommer ikke til å ha de problemene i år som vi hadde i fjor

For andre sommer på rad har Norwegian for lite mannskap til å få av gårde sommerflyene. Mandag innstilte Norwegian minst 19 charter-avganger, og hundrevis av nordmenn ble stående Kjos-fast på flyplasser rundt om i verden.

Det var ikke slik Norwegian-sjefen hadde sett for seg sommeren. I et intervju med NRK den 4. mai i år, forsikret direktør i Norwegian, Bjørn Kjos Norwegians sommerpassasjerer ikke ville oppleve samme problemer i år i som i fjor.

Vi kommer ikke til å ha de problemene i år som vi hadde i fjor Bjørn Kjos, administrerende direktør i Norwegian

NRK har kontaktet Bjørn Kjos flere ganger i går og i dag, men han har ikke svart på våre henvendelser. Presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian opplyser e-post at ingen i selskapet har mulighet til å kommentere Kjos sitt utspill fra mai. Hun viser til intervjuet med direktør Bjørn Erik Barman-Jenssen i Dagsrevyen i går, hvor han forklarer hvordan situasjonen i år har oppstått.

– Har leid inn ti ekstra fly

– Vi jobber på spreng for å skaffe personellet for å unngå flere forsinkelser, sier direktør Bjørn Erik Barman-Jenssen. Foto: SAS

– I fjor hadde vi litt problemer med planleggingen, i år har vi vært tidlig ute. Vi har leid inn inntil ti fly fra andre flyselskaper for å fly deler av produksjonen vår i sommer der vi ser at vi har manglet mannskap.

Videre forklarer han at det kom en forsinkelse i leveransen av den nye flytypen 737 Max, som har utløst et større treningsbehov i forhold til det Norwegian planla.

– Vi jobber på spreng for å skaffe personellet for å unngå flere forsinkelser. Vi beklager dypt overfor alle dem som har fått kansellert reisen sin. Det var ikke slik vi ønsket at det skulle være i sommer, sier Barman-Jenssen.

– Bør snakke med media

SKULLE PÅ FOTBALLTUR: Et reisefølge på rundt 40 personer fra Odda Fotballklubb fikk turen fra Stavanger utsatt – og mistet åpningen og en av kampene de skulle spille på en fotballturnering i Spania. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Omdømmeekspert Trond Blindheim, som er rektor ved Høyskolen i Kristiania, tror Bjørn Kjos ville vunnet på å komme passasjerene som er blitt rammet av kaoset, i møte.

– Han burde nok stilt opp og beklaget. Kjos er jo kjent som en blid og hyggelig mann, som inngir mye tillit. Men det hjelper ikke så mye når familier, enkeltpersoner og musikkorps får ødelagt sommeren på grunn av innstilte fly. Det er bortimot utilgivelig, mener Blindheim.

Det er veldig mye som blir ødelagt når så mange fly blir innstilt, legger han til.

– Det er mye logistikk når man skal på ferie. Mange skal reise videre med andre flyselskap, man skal leie bil og nå en buss, sier han.

Omdømmeekspert Trond Blindheim har merket seg at Bjørn Kjos selv ikke har møtt verken media eller passasjerene som er blitt rammet av kaoset. – Han burde nok stilt opp på noen intervjuer og sett passasjerene og publikum i øynene og beklaget, sier han. Foto: www.mh.no

Blindheim tror kanselleringene de siste dagene vil kunne svekke tilliten til Norwegian på sikt.

– Kanskje spesielt når det gjelder sommer- og fritidsreiser. Resten av året går jo stort sett Norwegians fly som de skal. Men nå har det vært trøbbel to somre på rad, og det tror jeg folk vil huske. De vil tenke seg to eller tre ganger om neste gang de skal bestille en ny tur med Norwegian. SAS vil nok merke en økt pågang i ukene som kommer, sier Blindheim.