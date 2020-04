Nye hasteregler kan hjelpe konkurstruet Norwegian

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den nye loven har som mål å redde arbeidsplasser og bedrifter som står i fare for å gå konkurs, og skal gi mer effektive gjeldsforhandlinger.

De nye reglene kan hjelpe flyselskapet Norwegian, mener advokat Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommernes. Han er leder for advokatforeningens lovutvalg for konkursrett og tvangsakkord.

– Ja, de vil kunne hjelpe Norwegian. Jeg kjenner ikke Norwegian spesielt, men muligheten for å konvertere gjeld til egenkapital og fjerningen av minimumsdividenden vil kunne hjelpe Norwegian hvis det kommer dit, sier Wiker.

Minimumsdividende vil si hvor mye de selskapet skylder penger skal ha krav på under rettslig deling av selskapets verdier (tvangsakkord).

Rekonstruksjonsloven Ekspandér faktaboks Fredag skal Stortinget vedta den såkalte rekonstruksjonsloven. Loven vil gjøre at Norge får regler for konkursbeskyttelse som minner mer om og er mer på linje med amerikanske regler, såkalt chapter 11. Etter det NRK forstår har minst 65 amerikanske flyselskaper benyttet seg av reglene for konkursbeskyttelse. For selskapets kreditorer er fordelen ved en rekonstruksjon ved og bytte sikre gjeld i aksjer, å ta del i en potensiell fremtidig gevinst. Aksjene kan selges. I en krise er det spørsmål om hva pantesikringen faktisk er verdt. Med de nye reglene er det ikke lenger et krav om at 2/3-deler av aksjonærene sier ja til planen om å utstede nye aksjer ved å endre gjeld til egenkapital. Nå kreves bare simpelt flertall, at mer enn halvparten sier ja. Ulempen for dagens aksjonærer ved å si nei til en eventuell rekonstruksjon, er at selskapet da kan tas under konkursbehandling, og dermed nulles. Med dagens regler er det en nedre grense for at også usikrede kreditorer skal få minimum 25 prosent av sitt opprinnelige krav under reglene om tvangsakkord. Denne grensen oppheves. I prinsippet kan de få null under reglene om rekonstruksjon. Det er styret i selskapene som kan begjære rekonstruksjon. Også kreditorene har denne muligheten, men etter det NRK forstår vil det i praksis ikke skje mot selskapets vilje. Loven er ment å vare i ett og et halv år.

Trenger færre med seg

Det er koronapandemien som gjør at Justisdepartementet nå hasteinnfører den såkalte rekonstruksjonsloven (se faktaboks).

Det kan potensielt hjelpe gjeldstyngede Norwegian med å lette på gjelden og få mer penger inn i kassen. Norwegian er for tiden i forhandlinger med kreditorene om å gjøre lån om til nye aksjer, og har satt 28. april som frist få å finne en løsning.

Med de nye reglene om rekonstruksjon er det ikke lenger et krav om at to tredeler av dagens aksjonærer sier ja til planen om å gjøre om gjeld til nye aksjer. At mer enn 50 prosent av aksjonærene sier ja på generalforsamling, vil være tilstrekkelig. Det er heller ikke noe krav til at alle kreditorene må si ja, for at refinansieringsplanen skal gå gjennom.

– For aksjonærene vil motivasjonen være at det er bedre å få til en løsning enn at selskapet tas under konkursbehandling, for ved en konkurs har aksjonærene tapt alt, sier Wiker.

En viktig endring for å få finansiert opp rekonstruksjonen av selskapet, er at gjeld som tas opp for å finansiere prosessen gis såkalt superprioritet, det går foran all annen pantegjeld.

Vil ha rask ikrafttredelse

Hele justiskomiteen på Stortinget stiller seg bak lovforslaget som blir vedtatt fredag, sier Lene Vågslid (Ap), som er leder av justiskomiteen på Stortinget.

HASTEBEHANDLING: Justiskomiteen på Stortinget har hastebehandlet den nye loven, forteller saksordfører, Lene Vågslid (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Loven vil etter det NRK forstår tre i kraft i løpet av kort tid

– Vi har behandlet dette såpass raskt, nettopp for at vi skal komme raskt i gang med å kunne bruke gjeldsforhandlignsordnigner og rekonstruksjon. Da får vi et regelverk som kan fungere, all den tid regelverket vi hadde erfaringsmessig dessverre ikke var godt nok, sier hun.

Usikker på effekt

En annen ekspert på konkursrett og restrukturering som er svært godt kjent med de finansielle utfordringene luftfarten står overfor, sier til NRK at reglene som nå foreslås i Norge gjør det mulig for det store flertall av selskaper å finne en trygg havn mens de forhandler med sine kreditorer.

Vedkommende er imidlertid usikker på om verktøyene som foreslås i loven er sterke og smidige nok til å gjennomføre den tvangsendringen som trengs når det gjelder de største selskapene.

Dobbel gevinst

For Norwegian og også for andre selskaper med finansielle problemer, er det en dobbel gulrot med å få omgjort lån til aksjer. Samtidig som gjeldsbelastningen går ned, får de styrket egenkapitalen. For selskapet er det litt forenklet å regne som gratis finansiering. Det gjør at selskapet har større mulighet til å innfri kravene for å få tre milliardene i kriselån fra staten.

Ulempen er at de samme eiendelene skal deles på langt flere aksjer, slik at de som eier aksjer i selskapet i dag får en veldig mye mindre eierandel. Det er derfor ikke sikkert at aksjonærene sier ja til kriseplanen på generalforsamlingen 4. mai, selv om kreditorene blir med.

Spørsmålet er da om det i stedet vil skje under rettslig tvang.

Det er styret i Norwegian eller kreditorene som kan begjære rettslig rekonstruksjon. Norwegian har ikke svart på NRKs henvendelser i denne saken, men har tidligere sagt at all kommunikasjon rundt selskapets finansiering skjer via meldinger til Oslo Børs.