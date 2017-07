Ny TØI-rapport: Førerløse biler kan gi mer trafikk

TEKNOLOGI: Vegdirektøren tror sjåførene blir overflødige i fremtidens biler Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Om ny innovasjon og teknologi gjør at sjåførene snart blir overflødige på norske veier, slik direktør i Vegdirektoratet Terje Moe Gustavsen spår, kan det faktisk føre til mer trafikk. Det kommer frem av en ny rapport fra Transport Økonomisk Institutt (TØI) som publiseres i dag.

Problemet er at all den nye innovasjonen kan være med på å flytte trafikantene fra kollektivtrafikken og inn i personbilene.

Rapporten fokuserer på tre typer innovasjon som kan påvirke veksten i persontrafikken:

Delingsmobilitet: Bildeling gjennom bilkollektiv og såkalt "ridesourcing" eller samkjøring som for eksempel gjennom apper som Uber

Autonome kjøretøy: førerløse biler

Mobility as a Service (Maas): Et konsept der trafikanten ved hjelp av en mobilapplikasjon kan bestille transport mellom to steder, for deretter å få flere mulige reisevalg basert på ulike former for transport.

Usikker fremtid

– Alt avhenger av prisen. Blir den nye teknologien billig, vil trafikantene i større grad velge bort kollektivtransport, sier forsker Jørgen Aarhaug ved Transport Økonomisk Institutt.

Selv om det er stor grad av usikkerhet knyttet til funnene, inneholder rapporten verdifull informasjon for beslutningstakere med tanke på investeringer i transportsektoren, samt innretning av insentiver og regulatoriske virkemidler, sier Aarhaug.

Tør ikke ta politiske valg

– Teknologiske nyvinninger er en kjempeviktig del av det grønne skiftet, men regjeringen satser hele klimapolitikken på at teknologien skal redde oss fordi de ikke tør å ta politiske valg, sier Une Bastholm Nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne.

Hun mener regjeringens blinde tro på teknologi kan gjøre det verre.

– I stedet for å ruste opp jernbanen, styrke busstilbudet, gjøre gang- og sykkelveier trygge og sikre ladenett for elbiler over hele landet, bruker regjeringen penger på bredere motorveier som skaper mer farlig utslipp.

Færre biler – ikke flere

Nasjonal transportplan, som ble lagt frem i april 2017, viderefører regjeringens mål om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er dette som kalles nullvekstmålet - man vil ha færre biler i byene, ikke flere.

TØI-rapporten «Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet» viser at effekten av ny teknologi kan bli det motsatte av det regjeringen ønsker.

Aarhaug håper at effekten av ny innovasjon blir en viktig del av jobben med Nasjonal transportplan, som starter igjen til høsten og som skal legges frem om fire år.

– Det er viktig at den neste nasjonale transportplanen tar inn over seg effekten av ny innovasjon.

–Teknologi er ikke et problem

Morten Stordalen (Frp) i transportkomiteen på Stortinget avfeier kritikken.

Selv om regjeringen står for målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport og sykkel i stedet for personbiler så tror likevel Stordalen i transportkomiteen på Stortinget at det vil bli flere biler.

– Vi tror at ny teknologi vil gjøre bilene mer utslippsfrie, og det er derfor vi jobber for å bygge ny og bedre vei – fordi det kommer til å bli flere biler med åra.