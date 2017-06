– Snart blir det ulovlig å kjøre selv

Trafikken suser stille i 160 kilometer i timen – på norske veier. Ingen fartsbøter, dem har vi sluttet med. Trafikkulykker er en sjelden sensasjon.

Inni kjøretøyene er det kun passasjerer. Ingen sjåfører. Kjøreskolene er avviklet og 18-åringene bruker pengene sine på andre ting enn lappen.

Utrykningspolitiet er en liten uanselig avdeling hos lovens lange arm, med få arbeidsoppgaver. Astma og allergiforbundet har nesten sluttet å snakke om eksos, for alle bilene går på strøm.

Og vi, folk flest, ler litt og rister på hodet når vi tenker tilbake på den gangen vi kastet bort timevis i kø med hendene på rattet.

En slik fremtid ser både Vegdirektoratets direktør og NAF for seg om ikke så altfor lenge.

Nærmere enn du tror

– Vi er der allerede! Vi får stadig flere førerstøttesystemer som tar over for sjåførene. Snart blir sjåføren overflødig, tror direktør i Vegdirektoratet, Terje Moe Gustavsen.

FREMTIDSTRO: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tror sjåførene blir overflødige i fremtidens biler. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mange biler kan allerede parkere seg selv. Noen biler kan også kjøre helt selv, men mangler et lovverk som tillater det.

Vegdirektøren mener veiene vil bli tryggere og trafikken mer smidig med sjelvkjørende biler.

– I dag holder vi god avstand til bilen foran, slik at vi rekker å reagere dersom vi må stoppe. Det går an å holde mye høyere fart og kjøre tettere dersom datamaskinene overtar kjøringen og bilene kan snakke sammen, tror Gustavsen.

Gustavsen tror ikke det er så veldig lenge til det blir ulovlig for mennesker å holde i rattet.

KJØRER SELV: Tesla er blant bilene som kan kjøre selv. Men lovverket som gjør det mulig å slippe rattet er ennå ikke på plass. Foto: Bobby Yip / Reuters

NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal tror heller ikke det er lenge til det blir forbudt å kjøre bil selv. Når NRK ber henne tenke på et årstall, sier hun:

– I 2030 tror jeg vi er der. Selvkjørende biler kommer nok mye raskere enn vi klarer å ta inn over oss.

GLEDER SEG TIL FREMTIDEN: Inger Elisabeth Sagedal i NAF tro veiene blir tryggere og trafikken smidigere med førerløse biler. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fantastisk fremtid

Og vi har mye å vinne på selvkjørende biler, mener både NAF og vegdirektøren:

Trafikken blir smidigere når datamaskiner i biler og busser kan kommunisere med hverandre og regne ut den mest effektive ruten og kjøremønsteret.

Kanskje vi når visjonen om null ulykker og dødsfall i trafikken.

Forurensingen går kraftig ned, for selvkjørende biler er elektriske.

Ikke alle trenger å ha egen bil. Reiser kan bestilles med en app på telefonen, så blir vi hentet av et kjøretøy som tar oss dit vi skal.

Eldre mennesker uten førerkort kan komme seg rundt uten hjelp.

Juridiske og etiske dilemmaer

Men vi mangler et lovverk som tar høyde for dilemmaene. Hvordan skal en datamaskin prioritere dersom valget står mellom å kjøre utfor en skrent eller å treffe et menneske i trafikken?

Og hvem er juridisk, økonomisk og strafferettslig ansvarlig når en skade skjer? Er det produsenten av bilen, eller den som eier kjøretøyet?

– Jussen og lovverket bør være internasjonalt. Men det er mange dilemmaer, og her har vi en vei å gå, mener Sagedal i NAF.

Alle slike robot-busser blir sannsynligvis kameraovervåket. Dermed er det også en del upløyd mark når det gjelder personvern.

Og for dem som gråter over tanken på ikke å kunne kjøre selv, så kan det jo tenkes at det blir baner for slikt – som det er for andre fritidsaktiviteter som ikke innebærer drap av uskyldige.