Ny rapport: Mer digital utpressing og løsepengevirus

– Det vi har sett de siste to årene er at det har vært mye løsepengevirus og direktørsvindel, altså direkte målrettet svindel mot virksomheter, sier administrerende direktør i NorSIS Peggy Sandbakken Heie til NRK.

Omfanget av denne typen kriminalitet er merkbar, også i Norge, med kjente angrep

rettet mot både store og mindre virksomheter.

NY RAPPORT: Administrerende direktør i NorSIS Peggy Sandbakken Heie, sier til NRK at løsepengevirus er en trend. Foto: Jan Tore Øverstad, Jan Tore ¯verstad / Jan Tore ¯verstad Jan Tore Øverstad

Angrepene dreier det seg oftest om økonomisk motivert utpressing, med økt bruk av løsepenger.

Store selskaper som den russiske oljeprodusenten Rosneft, det danske rederiselskapet Maersk og storbritannias WPP, et av verdens største reklamebyråer, ble i sommer rammet av et omfattende løsepengevirus.Viruset spredte seg på samme måte som Wannacrypt/WannaCry, som stengte mer enn 200.000 datamaskiner i mer enn 150 land i mai i år.

Utpressingstrend

– Særlig er det en tydelig trend å drive utpressing ved bruk av løsepengevirus, sier Peggy Sandbekken Heie.

Privatpersoner utsettes også for utpressing, ofte med seksuelt relaterte krav. Den nye rapporten nevner blant annet det NorSIS kaller «datingsvindel».

I Norge har antall tilfeller registrert av Politiet ligget på mellom 100–200 i året, med samlede utbetalinger på over 200 millioner kroner, heter det i den nye rapporten.

– Det er ulike former for utpressing som vi ser at kanskje eskalerer. Vi ser også at alle enhetene vi har på nettet øker sårbarheten vår, fortsetter Heie.

Flere gjenstander tilkoblet nett

Stadig flere gjenstander i hverdagen er digitale og koblet til internett. Hjemmet kan bli sikrere med en nettilkoblet trygghetsalarm eller brannvarsler, samtidig kan det skape nye digitale sårbarheter, som cyberkriminelle kan utnytte.

Også stadig flere funksjoner og samfunnsområder digitaliseres, noe som også øker sårbarheten.

DIGITALISERT: Torgeir Waterhouse i IKT Norge, advarer folk om å koble gjenstander til nett uten å tenke seg om. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Torgeir Waterhouse, direktør i IKT Norge, mener det er viktig både for privatpersoner og bedrifter å spørre erfarne folk om råd, før man skaffer nye ting som kan kobles til nett.

– Hvis folk henter en ny bil eller mikrobølgeovn i butikken og så videre, så spør de gjerne om hva man skal passe på. Mens folk kobler ting til nett uten å tenke seg om, sier Waterhouse.

Tips for å unngå svindel

Tofaktorpålogging: Ett passord er bra, men kan komme på avveie. Derfor anbefaler NorSIS tofaktorpålogging. Oppdater utstyret: Det som er det viktigste vi kan gjøre er å fokusere på at det utstyret vi bruker, til en hver tid er oppdatert, sier Waterhouse i IKT Norge. Ta sikkerhetskopi: Sørg for at du tar jevnlig sikkerhetskopi av de viktigste filene dine. Husk at dette må gjøres for alle enhetene dine. Tenk før du klikker: Svært mye av svindel og virus når oss gjennom e-post. Se etter om eposten ser mistenkelig ut. Bruk brannmur og antivirus.

Kilde: Nettvett.no