Ny rapport: Elsparkesykler erstatter gange og kollektivtransport

De dukket brått opp på fortauene i vinter og siden da har en rekke aktører plassert ut de omstridte fremkomstmidlene i flere norske byer.

For mange er doningene en effektiv måte å ta seg rundt i byen på, andre lar seg irritere av uvørne sparkesyklister eller henslengte sparkesykler som sperrer veien.

Erstatter gange

Transportøkonomisk institutt har i sommer forsket på den nye transportformen og sett på hvordan det har påvirket hverdagen vår.

Forsker Siri Hegna Berge sier sparkesyklene har ført mye positivt med seg:

– Det dekker tydeligvis et behov folk har for transport i hverdagen sin, i og med at det har blitt så populært. Det er et veldig fleksibelt fremkomstmiddel som fører til at man har en økt frihet i hverdagen, og det innebærer også tidsbesparelser, sier Berge til NRK.

Undersøkelsen hennes er gjort blant 431 personer i Oslo mellom mai og juli i år. 37 prosent av deltakerne oppga at de hadde brukt elsparkesykkel.

– Elsparkesykkel har erstattet gange for over halvparten i undersøkelsen vår, og erstatter kollektivtrafikk for én av fire, forteller hun.

Må reguleres

Som NRK tidligere har fortalt, har de nye doningene ført til en del besøk på skadelegevakten. I juli registrerte legevakten i Oslo i snitt nær fem skader i døgnet som kunne knyttes til elsparkesykler.

– Undersøkelsen vår viser at én av ti sparkesyklister har hatt et uhell, og en av fire har hatt et nestenuhell, sier Berge.

– Årsaken er ofte ujevnt underlag i veibanen og samhandling med fotgjengere.

72 prosent av elsparkesyklistene i undersøkelsen opplever samhandling med andre trafikanter som smidig. Én av tre av de spurte irriterer seg over sparkesykler som etterlates vilkårlig på fortauene.

Berge mener det må mer tilrettelegging og regulering til for å gjøre aktiviteten tryggere.

– Det må skje på en måte som gjør at det ivaretar populariteten til elsparkesyklene, samtidig som man tar hensyn til ny kunnskap rundt effektene på helse, miljø og trafikksikkerhet, sier hun.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har kalt inn aktørene som leier ut elsparkesykler i Norge til et møte i dag. Bakgrunnen for møtet et ønske om å finne ut hvordan man best mulig kan legge til rette for mikromobilitet i byene.