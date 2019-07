Politiet og Trygg Trafikk vil ha strengere regler for elsparkesykler

Fra mai til juni ble antall skadde etter fall med elsparkesykkel doblet i Oslo.

De tre siste månedene har totalt 187 personer skadet seg, ifølge NTB.

Som følger av flere ulykker har en rekke europeiske storbyer kommet med innskrenkninger og forbud mot den elektriske sparkesykkelen.

Politiet i Oslo følger nøye med på utviklingen og ser utfordringene ved bruken av fremkomstmiddelet.

– Burde være begrensninger

– For å fremme trafikksikkerhet burde det være begrensninger på hvem som kan bruke elsparkesykkelen, hvor og når den kan brukes, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt til NRK.

TRAFIKKSIKKERHET: Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, synes det er fint og moro med elsparkesykler. Samtidig forteller han at det utfordrer trafikksikkerheten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Grønli mener vi nå ser de praktiske konsekvensene av at politikerne ga frislipp i fjor.

Han forklarer at litt av problemet er det komplekse trafikkbildet i byen og samhandling mellom flere trafikantgrupper.

Utfordringen er også at folk ikke tar hensyn når de kjører.

Politioverbetjenten har ett ønske til de som vil kjøre elsparkesykkel i byen.

– Det viktigste er at alle lærer seg grunnreglene for trafikk, og ikke minst etterlever dem, sier han.

Grunnreglene står oppført i veitrafikkloven og sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Aldersgrense og bruk av hjelm

I april i fjor likestilte regjeringen elsparkesykkel med vanlig sykkel.

Dermed er det ingen egne regler for elsparkesykler, men man skal følge de samme reglene som syklistene.

Regler for elsparkesykkel Ekspandér faktaboks Det er lov å bruke elsparkesykkel på fortauet. Men du må ta hensyn til gående og holde lav fart. Du må helt ned i gangfart på 5-7 kilometer i timen når du passerer gående.

Hvis det er tett trafikk av gående, så har du ikke lov å bruke elsparkesykkelen på fortau eller i gangfelt.

Det er ingen aldersgrense for bruk av elsparkesykkel, men flere av utleiefirmaene har innført 18-årsgrense for leie av sparkesyklene.

Det er ikke påbudt med hjelm.

Hvis du krysser et gangfelt kjørende, har du vikeplikt for kryssende trafikk av biler, sykler og elsparkesykler.

Hvis du krysser et gangfelt gående, har kryssende trafikk av biler, sykler og elsparkesykler vikeplikt for deg. Kilde: NAF

Da regjeringen likestilte elsparkesykkel med vanlig sykkel i fjor, stilte Trygg Trafikk seg kritisk til avgjørelsen.

Trygg Trafikk mener det var lite fokus på sikkerhetsaspektet, og for mye fokus på «enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen», som regjeringen selv sa i en pressemelding.

HENSLENGT: Manglende krav til parkering av elsparkesykler fører til at de kan ses liggende på bakken hvor som helst i de store byene. Foto: Nina Didriksen

Selv om de er enig i at det er hensiktsmessig å likestille elsparkesykkel med vanlig sykkel, ønsker de flere regler.

- Vi ønsker en nedre aldersgrense på tolv år og et krav om bruk av hjelm, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk til NRK.

Flere var bekymret for ulykker ved bruk av elsparkesykler, allerede før de kom for fullt på markedet. Du trenger javascript for å se video. Flere var bekymret for ulykker ved bruk av elsparkesykler, allerede før de kom for fullt på markedet.

«Elsparkesykkel-kaos»

Politiet og Trygg Trafikk mener det nå er opp til politikerne å sette i gang tiltak.

NRK tok kontakt med byråd for miljø og samferdsel i Oslo, for å høre hva kommunen kunne gjøre med reglene for elsparkesykkel.

De svarte at det ikke er mulig for Oslo eller andre kommuner å stille egne krav til kjøring med elsparkesyklene, etter at de ble sidestilt med sykkel i lovverket.

– Akkurat nå har vi et elsparkesykkel-kaos, og en lovgivning fra regjeringen som hindrer kommunene å regulere dette riktig, forteller miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG) til NRK.

KAOS: Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne har sett seg lei på kaoset elsparkesykler har ført til. Han vil nå ha egne regler for det elektriske kjøretøyet. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Byråden er bekymret for utviklingen med flere ulykker og mener at samferdselsministeren må rydde opp i «elsparkesykkel-kaoset».

NRK tok kontakt med Samferdselsdepartementet og spurte hva de mente nå må gjøres for å forhindre flere ulykker med elsparkesykkel.

Samferdselsministeren hadde ikke anledning til å gi en kommentar, men statssekretær Allan Ellingsen fra departementet, skrive følgende i en e-post til NRK:

«Det er alltid en risiko å ferdes i trafikken, og heldigvis er de aller fleste ulykkene meldt som lette skader. Vi ønsker å følge utviklingen tett, og har ingen ønsker om flere skader».

Departementet understreker at de ikke kommer til å forby elsparkesykler. De ytrer ikke at de ønsker strengere regler.

Nye regler etter dødsulykker

I Paris, Brussel og Barcelona har det vært dødsulykker med elsparkesykler. Det samme i Sverige, der en 27 år gammel mann døde på en elsparkesykkel etter å ha kollidert med en bil.

I Norge har det ennå ikke vært dødsulykker på elsparkesykkel.

Likevel skjer det mange ulykker, der personer på elsparkesykler skader seg selv eller andre i trafikken. Som for eksempel i Asker tirsdag, da en fotgjenger ble påkjørt på en gangvei.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I København har Rådet for Sikker Trafikk innført nye regler etter forsøksordningen med elsparkesykler i januar.

Reglene sier at du skal være fylt 15 år for å kjøre uten en voksen, kun være en person på elsparkesykkelen og at det ikke er tillatt å kjøre på fortauet.