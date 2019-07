Mange kjører elsparkesykkel i fylla – Et økende problem, sier Trygg Trafikk

NRK dokumenterte natt til lørdag i Oslo sentrum flere titalls personer som var synlig beruset på elsparkesykkel.

Flere NRK snakket med, var på vei til eller forlot utestedene på de elektriske tohjulingene med ustø kurs.

Politipatruljer var på stedet, men ingen av de berusede ble stoppet.

De siste månedene har over 250 personer havnet på legevakta i Oslo etter å ha kjørt elsparkesykkel. En av fem skader skjedde i forbindelse med rus, ifølge tall fra Oslo Skadelegevakt.

Trygg Trafikk og politiet er bekymret over utviklingen og vil ha strengere regler.

PROMILLEKJØRING: Det kryr av folk som fyllekjører med el-sparkesykkel i Oslo sentrum. Vi var ute natt til lørdag, og det var ikke vanskelig å få øye på fyllekjørerne Foto: Lill Christin Ludvigsen / NRK

– Et økende problem

– Det er et økende problem og vi frykter de mest alvorlige ulykkene, sier Christoffer Solstad Steen, fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Han mener det ikke er noen god ide å kombinere elsparkesykkel med alkohol, fordi det er lett å skade seg selv eller andre.

– I utgangspunktet kan du ikke kjøre ruspåvirka på elsparkesykkel, ifølge loven, men det er ingen promillegrense. Politiet har likevel mulighet til å reagere når noen kjører i alkoholpåvirket tilstand, sier Steen.

Utenfor Strøget-passasjen mellom Storgata og Torggata i Oslo sentrum natt til lørdag, suser flere synlig berusede personer på de små elektriske kjøretøyene forbi politibilene.

Ingen blir stoppet og sjekket for promille.

BEGRENSE TILGANGEN: Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk mener et virkemiddel for at færre skader seg på elsparkesykkel i fremtiden, kan være å begrense tilgangen til syklene på visse tidspunkt i helgene. Foto: Emrah Senel / NRK

Ingen promillekontroll

En politibetjent som ikke vil bli navngitt, forteller NRK at de ser berusede personer på elsparkesykkel ofte.

Politibetjenten sier at de er fullt klar over at det er mye promillekjøring, men at de ikke har tid eller kapasitet til å gjøre noe med det.

De elektriske tohjulingene er sidestilt med sykler i lovverket, og dermed er det ingen promillegrense å forholde seg til.

NRK spurte politiet i hovedstaden om de har gjennomført eller planlegger promillekontroller. Det har de ikke svart på, men svarer følgende på e-post:

– Det er ikke tillatt å benytte kjøretøy i ruspåvirket tilstand. Dersom det er personer på elsparkesykkel som påtreffes i ruspåvirket tilstand, vil det opprettes sak av politiet på stedet, skriver de.

Politiet har tidligere sagt til NRK at de ønsker begrensninger på hvem som kan bruke fremkomstmiddelet, i tillegg til hvor og når den kan brukes.

– Mange kjører i fylla

Trygg Trafikk og flere kilder NRK har snakket med, mener folk som kjører elsparkesykler i påvirket tilstand setter eget og andres liv i fare.

Susann Daljord kjører elsparkesykkel innimellom fordi det er en lett måte å komme seg frem på.

Hun har hørt flere historier om folk som har skadet seg på vei hjem fra byen.

ENKELT: Susann Daljord tror mange kjører elsparkesykkel beruset, fordi det er en enkel og billig måte og komme seg hjem på. Foto: Lill Christin Ludvigsen / NRK

– Mange bruker elsparkesykkel i fylla fordi det er lett og billig. Jeg synes det bør være restriksjoner på å kjøre hjem på natta når man er alkoholpåvirket, sier hun.

NRK har snakket med flere berusede personer som innrømmer at de har kjørt elsparkesykler i påvirket tilstand.

Lazaro Izquierdo Gomez jobber som vekter sent på natta i Oslo sentrum og ser mange mennesker som kjører elsparkesykkel og er påvirket av alkohol.

– Jeg synes ikke de burde kjøre når de er fulle. De kan ødelegge eget liv, men også andres, sier han.

TA TAXI: Lazaro Izquierdo Gomez har sett flere ulykker på elsparkesykkel sent på natt. Han oppfordrer folk til å ta taxi istedenfor. Foto: Lill Christin Ludvigsen / NRK

Gomez har sett flere ulykker der folk har krasjet på elsparkesykkel. Han mener det er bedre å velge taxi, buss eller å gå hjem fra byen.

NRK har også snakket med flere vektere som jobber på utestedene i området. De forteller at de har vært vitner til flere ulykker på elsparkesykkel sent på natt, der folk har vært beruset.

To selskap tilbyr utleie døgnet rundt

Det er fem selskaper som tilbyr utleie av elsparkesykler i Oslo. To av disse - Voi og Circ, tilbyr utleie døgnet rundt.

Utleieren Voi, skriver til NRK i en e-post at det er synd at mange bruker elektriske sparkesykler uforsvarlig.

– Vi jobber med dialog med lokale myndigheter og andre relevante aktører for å se hvordan mikromobilitet kan tilpasses bybilde på best mulig måte, skriver de.

VOI informerer også om at de oppfordrer folk til å følge trafikkreglene, som innebærer å ikke kjøre i ruspåvirket tilstand.

HJEM FRA BYEN: Fem selskaper tilbyr utleie av elsparkesykler i Oslo. To av dem tilbyr utleie hele døgnet, noe som gjør at det er en lett måte å komme seg hjem fra byen på. Foto: Emrah Senel / NRK

Utleieren Circ skriver til NRK at de ønsker velkommen tiltak som kan forhindre uforsvarlig kjøring.

– Det står tydelig i våre regler, som alle brukere må godkjenne i appen, at det er forbudt å kjøre elsparkesykkelen når man er påvirket av alkohol eller dop, skriver Emil Åkesson, nordisk sjef for Circ i en e-post.

Circ opplyser at de ser på mulighetene for å gjøre kjøring utilgjengelig i enkelte områder der fyllekjøring er mer sannsynlig.

I Norge tillater loven bruk av de elektriske kjøretøyene så lenge det skjer forsvarlig. Flere utleieselskaper forbyr likevel fyllekjøring i brukerbetingelsene.