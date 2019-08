Oslo Skadelegevakt og akuttmottaket på Ullevål Universitetssykehus har fra 1. april til og med 31. juli registrert 337 skader i forbindelse med elektrisk sparkesykkel. Dette gjelder alle elsparkesykler, også de i privat eie.

Ifølge skadelegevakten hadde 21 av dem alvorlige skader, mens resten hadde moderate eller lettere skader.

Elsparkesykkelskader Oslo 2019 Antall Antall per døgn April 34 1,1 Mai 46 1,5 Juni 108 3,6 Juli 149 4,8

I samme periode registrerte Oslo skadelegevakt over 22.000 skader totalt, hvorav 198 skader skjedde med sparkesykkel uten elmotor.

Andrea Isaachsen Olvin tester ringeklokken på en elsparkesykkel. Verken Olvin eller journalisten får den til å lage lyd. Foto: Helge Carlsen / NRK

– Påkjørt av full mann og barn

Kun få dager etter at elsparkesyklene dukket opp i Oslo hadde Andrea Isaachsen Olvin (22) sitt første uheldige møte med en av dem.

– Jeg tenkte at folk bruker de feil siden de er nye. Men det skjedde igjen og igjen.

Hun forteller at hun til sammen har blitt truffet åtte ganger.

– En gang ble jeg påkjørt av en mann som var så full at han ikke visste hva opp og ned var. Alle som har kjørt på meg er personer under 30 år, og den yngste tror jeg var 12.

Olvin tror hun har blitt påkjørt fordi hun og førerhunden Ortis trenger mer plass på fortauet, ettersom Olvin er blind, i tillegg til at elsparkesyklene er vanskelige å høre.

Foreløpig har hun ikke endt opp på legevakten.

– Jeg har falt over og fått skrubbsår på knær og på hender, men ikke noe som har gjort at jeg har måttet dra på legevakten.

Førerhunden Ortis er Olvin sine øyne i hverdagen. Han fører henne stødig rundt, men har blitt skeptisk til elsparkesykler. Foto: Helge Carlsen / NRK

Frykter førerhunden kan bli tatt ut tjeneste

Hun er mest bekymret for hvordan påkjørslene påvirker førerhunden Ortis.

– Han er mine øyne. Kan han ikke være det lengre, vil det føre til at min livskvalitet går ned. Foreløpig er Ortis skeptisk til sparkesykler. Blir han redd dem kan han ikke brukes lenger. Da må han re-trenes eller tas ut av arbeid, sier Olvin.

Hun forteller at alle som har kjørt på henne har ment at det hennes feil.

– Da de innser at jeg er blind blir de flaue. Kun en har sjekket om det går bra med meg. De andre har fått det travelt med å komme seg av gårde for å unngå hele situasjonen.

Unngår områder

Olvin forteller at hun har blitt engstelig av alle påkjørslene.

– Jeg er alltid på vakt. På visse tidspunkt unngår jeg helt enkelte områder, som for eksempel Karl Johan og Bogstadveien på ettermiddagene. Det er dumt fordi Bogstadveien er min vanlige vei hjem fra skolen.

Hun ønsker at kommunene kan regulere hvor mange elsparkesykler som er i bybildet, og at det kommer egne områder hvor de kan parkeres.

– Jeg har sluttet å telle hvor mange ganger jeg har falt over en elsparkesykkel. De står veldig ofte parkert på tvers på fortauet, sier Olvin.

Olvin har ikke tall på hvor mange ganger hun har snublet over en elsparkesykkel som står parkert på tvers langs fortauet. Foto: Helge Carlsen / NRK

– Ulykkene er baksiden av medaljen

Det var regjeringen som i april i fjor sidestilte små, elektriske kjøretøy med sykler, og som dermed satte døren på vidt gap for selskaper som ville etablere seg med utleie av elsparkesyklene og ståhjulinger i storbyene.

– Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen. Nå forenkler vi regelverket for små elektriske kjøretøy, som el-sparkesykler og ståhjulinger. De ligner mye på sykkel med tanke på bruksområde. Derfor likestiller vi nå slike kjøretøy. De skal nå kunne brukes på samme områder og under samme vilkår. Det gjør det enklere både for brukere og myndigheter. Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp) vedgår at ordningen ikke fungerer optimalt i dag, men mener likevel elsparkesyklene er et viktig tilskudd i byene.

– En ulykke er en for mye, og vi må bidra til holdningsskapende arbeid slik at folk på elsparkesykkel oppfører seg.



– Så dere er enig i at det ikke fungerer optimalt?

– Ulykkene er baksiden av medaljen, og vi må få ned ulykkestallene ved å sikre oss at folk oppfører seg i trafikken.

– Det er dessverre en del som ikke følger reglene. Kjøring på elsparkesykkel er regulert i dag. Det er ikke lov å kjøre forbi fotgjengere i høy fart på fortauet, eller å parkere elsparkesykkelen på fortauet, sier Skjervold.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp). Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Invitert utleieaktørene til møte

Miljøbyråd i Oslo Lan Marie Nguyen Berg har tidligere pekt på at det er Fremskrittspartiet i regjering sin feil at Oslo kommune ikke får regulere elsparkesyklene lokalt.

– Bør kommunene i større grad regulere utleie av elsparkesykler?

– Det er mye kommunene kan gjøre, for eksempel kan de sette opp egne plasser for parkering av elsparkesykler. I Trondheim har de lagt ned et forbud, det mener jeg ikke er en god løsning.

Det er ikke ønskelig å endre dagens praksis med null begrensning på hvor mange som kan drive med utleie av elsparkesykler, ifølge Skjervold. Han opplyser at Samferdselsdepartementet har invitert utleieselskapene til et møte i september.

– Møtet er for å høre hva vi sammen kan gjøre for at det blir bedre, sier Skjervold.