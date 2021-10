Ny meningsmåling: Velgerne ser ikke ut til å angre seg

Tre uker etter at velgerne felte sin dom og ga klart flertall til rødgrønn side, er det liten tegn til anger blant velgerne i målingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten for oktober.

SV gjør det litt bedre enn valgresultatet, og får en oppslutning på 9 prosent, mens partiene de ikke kunne bli enige med faller noe.

Alle endringene er riktignok innenfor feilmarginen for målingen, men det er mest sannsynlig at dette er utviklingen hos velgerne.

Partibarometer oktober mot valgresultat Parti Endring +0,2 R 4,9 % +0,2 +1,4 SV 9,0 % +1,4 −0,7 AP 25,6 % −0,7 −0,4 SP 13,1 % −0,4 −0,2 MDG 3,7 % −0,2 −0,4 KRF 3,4 % −0,4 −0,1 V 4,5 % −0,1 +0,1 H 20,5 % +0,1 +0,4 FRP 12,0 % +0,4 −0,2 Andre 3,4 % −0,2 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. 969 er intervjuet og 829 oppga partipreferanse. Målingen viser endring mot valgresultat

– Gledelig, og det gir oss en trygghet for rødgrønne velgere forstår valget vi har tatt, sier SV leder Audun Lysbakken.

BRUDD: Tonen på Hurdalssjøen ble brått strammere mellom Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Han mener det stemmer veldig godt med reaksjonene han har fått fra egne velgere og medlemmer etter at han brøt sonderingene på Hurdalssjøen.

– Også en god del Ap velgere har uttrykt at de er misfornøyde med at Ap og Sp ikke strakte seg lenger, sier Lysbakken, som tror at tendensen vil forsterke seg hvis den nye regjeringen ikke vender seg til venstresiden for å hente flertall.

Venter på ny regjering

Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam tror vi får se større velgerbevegelser når en ny regjeringen faktisk tiltrer med en ny politisk erklæring.

– Den store nyheten etter valget er at det ikke blir en flertallsregjering. Det er tegn til en liten sympatieffekt for SV, men hovedtendens er at folk er avventende til hvordan regjeringsprosjektet blir, sier Takvam.

– Men det er heller ikke tegn til noen begeistringsbølge for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå danner regjering alene, legger han til.

12. oktober legger regjeringen Solberg fram forslag til statsbudsjett for 2022 før den går av.

Og i november skal en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre legge sin hånd på neste års statsbudsjett. Takvam tror det er da man virkelig vil se konfliktene Støre og Trygve Slagsvold Vedum må klare å håndtere.

– Det spennende framover er hvordan venstresidepartiene og særlig SV vil møte regjeringen i reelle konfliktsaker og hvordan det vil slå ut hos velgerne, sier han.

Ingen rekyl for MDG

MDG er som i valget under sperregrensen. Dermed indikerer målingen at valgresultatet var preget av at unge MDG velgere ikke kjente sin besøkelsestid på valgdagen.

– Valgresultatet bekrefter at det er der velgernes syn på MDG ligger nå, sier Takvam.

Også KrF er nå som i valget under sperregrensen. Her kan i tillegg ytterligere avsløring rundt tidligere partileder Kjell Ingolf Ropstads skattefrie stortingsbolig ha bidratt til å senke partiet ytterligere.