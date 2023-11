Ny måling: Høyre faller – men er fortsatt størst

Jubelen sto i taket på Høyres valgvake i september. For første gang på hundre år ble Høyre Norges største parti.

Men siden har det stormet rundt partiet. Like etter valget ble det kjent at Høyre-leder Erna Solbergs ektemann hadde handlet aksjer over 3000 ganger mens hun var statsminister.

Nå viser Norstats siste måling for NRK og Aftenposten at Høyre går tilbake tre prosentpoeng sammenlignet med målingen i oktober.

Det gir Høyre en oppslutning på 24,6 prosent.

Det er det svakeste resultatet for Høyre i Norstats målinger siden desember 2021, men fortsatt nok til å beholde statusen som landets største parti.

– Vi går jo mye tilbake, og det er aldri noe hyggelig. Men samtidig er vi landets klart største parti, og vi gjør historisk sett en ganske god meningsmåling, sier nestleder Henrik Asheim i Høyre.

Regjeringspartiene faller

Det er ikke bare Høyre som faller på målingen. Det gjør også regjeringspartiene.

Arbeiderpartiet oppnår kun støtte fra 20,2 prosent av de spurte i målingen.

Det er en tilbakegang på 0,8 prosentpoeng fra forrige måned.

Nestleder Tonje Brenna i Arbeiderpartiet mener partiet hennes må bli tydeligere.

Nestleder Tonje Brenna i Arbeiderpartiet. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Jeg tror vi må være tydeligere på våre politiske prioriteringer. Vi må rett og slett være bedre på det vi er veldig opptatt av, nemlig at folk skal kunne leve gode liv over hele landet, sier hun.

Senterpartiet går tilbake ett prosentpoeng til en oppslutning på 5,6 prosent. Til sammenligning ble partiet målt til over 20 prosent på målingene så sent som i januar 2021.

Alle endringene er innenfor feilmarginen i målingen.

Fram for SV og Frp

SV og Fremskrittspartiet går mest fram i målingen. Med en vekst på 1,9 prosentpoeng bryter SV grensa for tosifret oppslutning og får støtte fra 10,6 prosent av de spurte.

I Norstats målinger for NRK og Aftenposten må vi tilbake til februar i fjor for å finne sist gang SV noterte seg for en oppslutning på mer enn 10 prosent.

Fremskrittspartiet styrker seg også til 12,9 prosent. Det er en vekst på 1,3 prosentpoeng siden oktober.

Fremskrittspartiet stiger til 12,9 prosent på målingen, og nestleder Hans Andreas Limi (Frp) mener partiet er på riktig vei. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

– Det er en fremgang i forhold til valgresultatet, så da er vi på rett vei. Men det er klart at våre politiske ambisjoner er større enn som så, sier nestleder Hans Andreas Limi i Frp.

– Jeg tror det vi ser på denne målingen er et uttrykk for at velgerne har mistet litt tillit til de partiene som har hatt mye rot. Regjeringspartiene med habilitet og aksjehandler, og det samme har også rammet Høyre, sier han.

Habilitetssakene

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg og flere statsråder i Støre-regjeringen har i løpet av sommeren og høsten innrømmet habilitetsbrudd.

Fredag får Solberg vite om Økokrim innleder etterforskning av aksjehandlene som ektemannen Sindre Finnes gjennomførte mens paret bodde i statsministerboligen bak Slottet.

Tirsdag 7. november er det også høring om habilitetssakene i Stortinget. I høringen møter blant annet Solberg og flere nåværende og tidligere statsråder.