Ny måling: SV nærmer seg Sp

I NRKs meningsmålinger for oktober og november var det ingen endringer som var større enn den såkalte feilmarginen – altså at man ikke med sikkerhet kan si at endringen hos velgerne er reell.

Det er også situasjonen for den ferske meningsmålingen for desember.

Men det er flere interessante tendenser - som mest sannsynlig gjenspeiler endringer hos velgerne.

SV får en oppslutning på 10,3 prosent – fram 2,1 prosentpoeng siden forrige måling.

Sp får en oppslutning på 12,4 prosent – tilbake 1,6 prosentpoeng siden forrige måling.

Partibarometer desember 2021 Periode 23/11–27/11. 988 intervjuer. Feilmarginer fra 3,2–1,1 pp. Parti Endring −0,9 R 5,0 % −0,9 +2,1 SV 10,3 % +2,1 −1,8 AP 25,0 % −1,8 −1,6 SP 12,4 % −1,6 −0,5 MDG 3,7 % −0,5 −0,4 KRF 2,6 % −0,4 −0,9 V 3,5 % −0,9 +0,9 H 22,1 % +0,9 +2,2 FRP 12,0 % +2,2 +0,8 Andre 3,3 % +0,8 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med stortingsvalgmålingen for november. 988 intervjuer er gjennomført, hvorav 787 har oppgitt partipreferanse.

– Velgerne ønsker mer handling

Med den tilsynelatende framgangen for SV og tilsynelatende tilbakegangen for Sp, så nærmer de to partiene seg i størrelse.

Det er godt nytt for SV-leder Audun Lysbakken:

– Jeg tror rett og slett mange rødgrønne velgere ønsker seg mer handling for å få ned forskjeller og en kraftigere miljøpolitikk. Det tror jeg gjør at mange setter pris på den pådriverrollen vi har, sier han.

Feilmargin Ekspandér faktaboks Feilmarginen sier noe om hvor usikre tallene i en meningsmåling er.

Desto større oppslutning et parti får på målingen, desto større usikkerhet er det rundt tallet. Feilmarginen er derfor ulik fra parti til parti.

En endring på målingene anses som statistisk signifikant hvis den er utenfor feilmarginen.

AVTALE: Mandag la Audun Lysbakken, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre fram budsjettenigheten mellom SV, Sp og Ap. Foto: Annika Byrde / NTB

– Mye styr og ståhei

Samtidig ser Ap ut til å gå noe tilbake på denne målingen, som er tatt opp i perioden rett etter Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg som stortingspresident.

Det tror statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kan ha spilt inn på målingen:

– Det har vært mye styr og ståhei som velgerne ikke liker, knyttet til blant annet Stortinget og rettigheter og ordninger. Det tar oppmerksomheten bort fra politikken.

– Kan det ha noe med koronahåndteringen å gjøre?

– Det er vanskelig å si. Folk er urolige for høye smittetall, og vi treffer tiltak for det.

HØYRELEDER: Erna Solberg er fornøyd med den ferske målingen, som viser en positiv tendens for partiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Samtidig som Ap opplever negative tendens, ser Høyre og Frp ut til å gå noe fram – men også disse endringene er altså innenfor feilmarginen.

Høyre-leder Erna Solberg er godt fornøyd, selv om endringen ikke er større.

– Vi går godt opp på denne målingen, så det er ingen grunn til å si at dette ikke er et tydelig signal. Jeg tror at regjeringen framover vil bli målt mye mer på hva den faktisk får til.