Høyre er Norges største parti: – Det er en seier i seg selv

Oppslutning i hele landet Type valg Kommunevalg Fylkestingsvalg Alle valgresultatene

– Nå er jeg blid, sier nestleder Henrik Asheim like etter prognosene ble kjent.

NRKs prognose viser at Høyre er landets største parti, og det er svært god stemning på valgvaken.

Høyre-tallene kryper oppover ettersom det kommer inn flere stemmer fra valgdagen, og oppslutningen er nå på over 25 prosent.

Også Unge Høyre er godt fornøyde med de foreløpige tallene.

– Det ser veldig bra ut så langt. Nå har både NRK, VG og TV 2 oss som største parti, og vi er over 25 prosent i alle prognosene. Det er mer enn vi hadde forventet, tror jeg, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby like etter klokken 21.

– Men klokken er bare 21. Mye kan fortsatt skje?

– Absolutt. Ingenting er avgjort ennå, men det ser ut til at vi ligger an til å bli Norges største parti. Det er en seier i seg selv, svarer han.

Waldemar Ribert Garntangen fra Asker Høyre kunne juble over partiets brakvalg. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Høyre-leder Erna Solberg jublet også da hun så TV 2s valgprognoser på skjermen.

– Vi sitter på bakrommet og har akkurat fått valgdagsmålingene, eller prognosene. Det ser jo ut som Høyre gjør et kjempebra valg. Men, det er veldig spennende i de store byene. Så vi krysser fingrene for at vi holder fast, og at vi vinner makten ganske mange flere steder, sier Solberg i en video hun har lagt ut på Instagram-profilen sin.

De som er avbildet i tillegg til Erna er fra venstre: Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen, Ernas venninne Marianne Røiseland, Ernas stabssjef Jenny Clemet von Tetzschner og Ernas datter Ingrid S. Finnes. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Pølser og jubel

Høyre-toppene er samlet på Høyres Hus i Oslo for å spise pølser og følge med på valgresultatene.

Da NRK snakket med Unge Høyre-lederen tidligere i kveld, sa han at han var mest spent på resultatet i Sarpsborg.

– Jeg er kjempespent! Der har Ap styrt i over 100 år, men nå er det håp for borgerlig flertall. Høyre gjør det bra der, så Sarpsborg er en av de kommunene jeg kommer til å sjekke først, sa han.

Ola Svenneby jubler, men vedgår at ingenting er avgjort ennå. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Like etter klokken 21, sier han følgende:

– Sarpsborg har jeg sjekket! Det så ut som vi går opp 14 prosent, det er bra. Men jeg har ikke rukket å sette meg inn i alle tallene ennå.

– Først skal stemmene telles opp

Da valglokalene stengte klokken 21, ble de første tallene offentliggjort. For første gang på hundre år ligger Høyre an til å bli Norges største parti.

Det er noe mange snakker om på valgvaken i kveld.

– Det er fantastisk hvis vi blir det igjen. Men det viktigste er at vi blir store nok i Oslo til at det blir et maktskifte, sa ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe (H) da NRK snakket med henne i 20-tiden.

Høyres ordførerkandidat, Anne Lindboe. Foto: Karoline Johannessen Litland / NRK

På forhånd var det ventet at valget ville bli svært jevnt i Oslo og de store byene.

Nå viser prognosene borgerlig flertall i Oslo.

Bystyret i Oslo Alle valgresultatene

Lindboe sa at personlig økonomi, eldreomsorg, skoler og oppvekstvilkår for barn er noen av sakene Oslo-innbyggerne har vært opptatt av i år.

Men hvem Høyre eventuelt skal samarbeide med, ville hun ikke svare på.

– Først skal stemmene telles opp, og så får vi ta det der når valgresultatet er klart, sa hun.