Landsmøtet stemte søndag over tre alternativer: 34 prosent vil gå inn i dagens regjering, 27 prosent ønsker en mindretallsregjering med Ap og Sp, mens hele 39 prosent vil forbli i opposisjon.

Resultatet er rådgivende for KrFs nyvalgte sentralstyre når de skal velge delegater til landsmøtet.

Hele sentralstyret sendes til landsmøtet som skal avgjøre KrFs retningsvalg 2. november. Siden lederen fra før av er med i delegasjonen til KrFs sentralstyre, sendes også første varamedlem. I alt har KrF kvinner 12 delegater. De resterende fem skal etter planen velges av det nye sentralstyret.

Ny kvinneleder vi ha Solberg

Under debatten ble det klart hvor sentralstyret står i retningsvalget.

Nyvalgt leder Oddbjørg Minos fra Oslo sa at selv om hun personlig lener mot venstresiden, så mener hun at partiet først bør søke regjeringsmakt med dagens regjering.

– Jeg legger bort min personlige preferanse og fokuserer på sakene, sa hun fra talerstolen.

Hun tror ikke velgerne vil forstå det om KrF feller Solberg-regjeringen nå.

– Jeg mener vårt parti bør handle i riktig rekkefølge. Skal vi felle en regjering, må det skje på grunn av en sak eller et budsjett. Det handler om tillit blant velgerne, sa hun i sitt innlegg.

Støtter Hareide

Men Minos er i mindretall i det nye sentralstyret.

Fire av dem vil i regjering med Ap og Sp, to vil i opposisjon og én, lederen, vil i dagens regjering.

– Jeg vil støtte Hareides forslag, for jeg vil gå ut av den bakevja jeg opplever at vi er i. Vi har ikke fått fram våre seire, sier nyvalgt sentralstyremedlem og landsmøtedelegat Anne-Karine Gramèn fra Østfold.

Savner bibelen

Men den timelange debatten på KrF Kvinners landsmøte på Økern i Oslo bar preg av at mange kviet seg for å gå i regjering med Ap og Sp.

Marion Gunstveit fra Aust-Agder brukte sitt innlegg fra talerstolen til å argumentere for at KrF hører hjemme på borgerlig side. Hun mener også at KrF må løfte bibelen som en viktig rettesnor for politikken.

– Vi trenger et spisset KrF som står frem for bibelen og de kristne verdiene. I møte med venstresiden er jeg redd KrF må tone ned viktige saker som kontantstøtten, reservasjonsretten, abortsaken og fremhevelsen av ekteskapet som en institusjon mellom mann og kvinne, sa hun.

12 delegater fra KrF Kvinner

Også avtroppende leder Ann Kathrine Skjørshammer er en sterk motstander av å følge partileder Knut Arild Hareides råd om å gå i regjering med Ap og Sp.

– Jeg fremholder at det å gå i regjering med Støre, med SV som parlamentarisk grunnlag, er like mye løftebrudd som å gå i regjering med Frp, sa Skjørshammer i sin tale.

Hun oppfordret også det nye sentralstyret til å velge delegater som gjenspeiler ulike syn. Lørdag vakte det oppsikt da hele 15 av 16 landsmøtedelegater fra Rogaland ønsker dagens regjering, selv om 33 prosent av årsmøtet stemte for et regjeringsskifte.

Det nyvalgte sentralstyret skal velge fem delegater som blir med dem til landsmøtet 2. november. Kari Anne Karlsen ble valgt til første varamedlem til sentralstyret, og blir dermed også med i delegasjonen. Det er også forslag om at avtroppende leder blir med.

– Det er viktig at vi gjenspeiler rådet fra landsmøtet. Det må vi ta med oss når vi velger delegater, sier Minos.

Men det er ingen enkel oppgave.

For avstemningen hos KrF Kvinner viser ikke hva de som primært vil forbli i opposisjon vil gjøre dersom de må stemme over regjeringsvalget.

Dersom partiledelsen får viljen sin, skal landsmøtet 2. november først ta stilling til om KrF skal gå i regjering, eller ikke. Om svaret blir ja, skal alle 190 delegater stemme på nytt over hvilken regjering de ønsker. Dermed må også de som stemte for å bli i opposisjon, ta stilling til dette.

Dette er omstridt. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, som ikke vil gå i regjering nå, mener denne fremgangsmåten er urettferdig. Som NRK tidligere har omtalt vil han fremme forslag om en annen rekkefølge på landsmøtet.