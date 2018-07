Ny forskningsrapport: Omega-3-tilskudd hjelper ikke mot hjertesykdommer

Er du en av dem som har lidd deg gjennom årevis med en daglig spiseskje med tran eller en trantablett?

Det kan nå vise seg å ha vært forgjeves.

Forsknings- og helseorganisasjonen Cochrane, slapp onsdag en forskningsrapport som viser at det er liten, eller ingen, helseeffekter ved å ta omega-3-tilskudd.

– Vi er helt sikre på denne undersøkelsen, som går mot den populære oppfatningen om at omega-3-tilskuddene har positiv hjerteeffekt, sier doktor Lee Hooper, leder i Cochrane, til BBC.

Over 100.000 kartlagt

Det forskerne har gjort er å ta for seg 79 ulike intervensjonsstudier.

Dette er studier som tester årsaker til gitte sykdommer i befolkningen, og foregår som oftest over en kortere periode.

Over 100.000 mennesker ble kartlagt på hvorvidt omega-3-tilskudd slo positivt ut for å redusere hjerte- og karsykdommer, slag og dødelighet.

Kort forklart, er konklusjonen at sjansen for å få en positiv helseeffekt av å ta omega-3-tilskudd én til 1000, når det gjelder hjerte- og karsykdommer.

Å spise fisk i naturlig form, skal derimot fortsatt være godt for helsen.

Hooper understreker at de har gode bevis for uttalelsen, med bakgrunn for at de har kartlagt flere tusen mennesker over ett til to år.

Cochraine er en uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som samler resultater fra helseforskning, og består av over 28.000 frivillige i mer enn hundre land.

Omega-3-fettsyre Foto: Illustrasjonsfoto: www.olourbox.com Ekspandér faktaboks Omega-3-fettsyre (også n-3 og ω-3) er betegnelsen på en familie av flerumettede fettsyrer som alle har én dobbeltbinding på karbonatom nummer tre fra hydrokarbonenden, den posisjonen i hydrokarbonkjeden som kalles ω-3 (omega-3).

Noen av de viktigste omega-3-fettsyrene, ernæringsmessig sett, er alfalinolensyre (ALA), icosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA). EPA og DHA er såkalte marine fettsyrer med litt ulik virkning. Det synes som om EPA er viktigst for hjerte- og karsykdommer, mens DHA trolig er viktigst for hjerne- og synsfunksjoner. Alle mennesker har begge stoffene i samtlige celler i kroppen. Kroppen danner imidlertid begrensede mengder av EPA og DHA. Av den grunn er det viktig at kroppen tilføres omega-3-fettsyrer via kosten som fet fisk, tran, fiskeolje, kapsler eller andre produkter som inneholder disse marine fettsyrene.

De færreste behøver tran eller kapsler med omega-3-fettsyre. For flesteparten av oss er det nok med fet fisk som pålegg eller til middag én eller flere dager i uken. De som spiser fet fisk eller tar tran regelmessig får i seg nok av de viktige omega-3 fettsyrene.

Personer som ikke spiser fet fisk, eller som spiser lite fet fisk, bør ta et daglig tilskudd av tran eller andre omega-3 tilskudd, i følge Helsedirektoratet. Kilde Wikipedia

– Vanskelig å fange opp omega-3-effekten

Mari Myhrstad er førsteamanuensis ved fakultet for helsevitenskap ved Oslomet, og har jobbet mange år med omega-3.

Hun påpeker viktigheten av at Cochranes forskning, men understreker at folk ikke skal være bekymret for å ta omega-3-tilskudd.

– Konklusjonen til Cochrane er ikke at tilskudd ikke er bra, sier Myhrstad.

Forskeren påpeker at funnet i rapporten ikke er nytt.

IKKE FARLIG: Førsteamanuensis Mari Myhrstad mener folk ikke må være redde for å ta omega-3-tilskudd til tross for rapportens funn. Foto: Privat

Tidligere har intervensjonsstudier vist tydelige effekter av at risiko for hjerte- og karsykdommer, slag og dødelighet, har gått ned ved bruk av omega-3-tilskudd.

Nå i nyere studier har det derimot vært vanskeligere å påvise den samme effekten.

– En tanke er at hjerte- og karsykdommer generelt har gått ned og at medikamentene er blitt mer effektive. Det tar lang tid å utvikle hjerte- og karsykdommer, sier Myhstad.

– Det gjør at det er vanskelig å fange opp effekter av kostfaktorer over kortere perioder, slik som i intervensjonsstudier, fortsetter hun.

Fisk fortsatt det beste

I en pressemelding fra Cochrane, oppfordrer doktor Ian Johnson, professor og researcher ved Quadram Institutt for biovitenskap, andre til å ta funnet alvorlig.

– Selv om tidligere undersøkelser viser det motsatte, er funnene i denne rapporten overraskende. Den må tas seriøst, sier Johnson.

Myhrstad sier at funnet et interessant, og at effekten av omega-3 på hjerte- og karsykdommer stadig diskuteres i fagmiljøet.

FISK BEST: Både forskerne fra Cochrane og Myhrstad er enige om at fisk er den beste kilden til omega-3. Foto: Robert F. Bukaty / AP

– Dette er det viktig å fortsette med. Men ser man på andre typer studier som er gjort, så ser man at omega-3-tilskudd har en klar helseeffekt, sier hun, og understreker at det helt klart trengs mer forskning for å få forståelse for helseeffektene av inntak av omega-3 og fisk.

Myhrstad påpeker også at tilskudd av omega-3 i form av tran, har andre fordeler.

– For oss som bor i Norge så er det også viktig å få i oss nok D-vitamin om vinteren, noe tran er en viktig kilde til, sier Myhrstad.

– Er det bedre å spise fisk i naturlig form enn som omega-3-tilskudd?

– Ja, det er helsemyndighetenes råd å spise fisk 2–3 ganger i uken. Inntak av fisk er helt klart forbundet med store helsefordeler, sier hun.