Ny forskning: – Helt fantastisk, hvis det kan forebygge allergi

I Norge har tre av 100 matallergi. Blant de yngste har åtte av 100 det.

Nasjonale råd er i hovedsak å fullamme i seks måneder, men barnet kan få mat tidligere hvis de trenger det.

– Men vi har tenkt motsatt. Hvis man starter tidlig, så kanskje vi kan øve opp immunsystemet til å tåle maten, sier Karin Lødrup Carlsen.

Hun er professor ved Universitetet i Oslo, barne- og overlege ved Oslo universitetssykehus og en av forskerne bak studien.

FORSKER: Karin Lødrup Carlsen har fulgt forskningen tett. Foto: Birgitte Vågnes Bakken / NRK

Mener de har solide funn

Forskningen er ledet av forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Funnene er gjort blant 2400 barn, som har blitt fulgt opp ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og ved Karolinska institutet i Stockholm.

Gjennom smaksprøver i munnen av vanlig mat som peanøtter, egg, melk og hvete, har barn fra tre måneders alder fått dette fire ganger i uken.

– Bakgrunnen for studien var å knekke en myte om at det er lurt å utsette introduksjon av matvarer, sier Carlsen.

– Vi har tenkt at, hvis vi skal forebygge allergi, i dette tilfellet matallergi, så må det være noe som er enkelt som alle kan gjøre, og som koster lite, fortsetter hun.

Resultatene i studien tyder på at det kan gi best effekt å starte tidlig og fortsette med matvarene som en naturlig del av kostholdet. Det tyder også på at tidlig introduksjon av matvarer er trygt, enkelt og har ikke påvirket ammefrekvensen ved seks måneders alder.

– Hvor sikre er dere på resultatet?

– Funnene våre er solide, og dette støttes egentlig av en annen tidligere studie også i en generell befolkning. De fant riktignok ikke statistisk signifikant effekt. Men de hadde samme tendens, og hos de barna som hadde fulgt protokollen spist tilstrekkelig av matvarene ofte nok, så fant de også redusert forekomst av matallergi.

– Veldig interessant

Siv-Terese Larson er en av dem som har barn med matallergi.

Hun syns studien virker spennende.

– Jeg syns det er veldig interessant. Det er jo helt fantastisk, hvis det kan virke, for det er ganske slitsomt å leve med allergier både for barn og foreldre.

Larson er positiv til metoden som er brukt under studien.

– Det er jo en enkel metode for å forebygge. Hvis det er så enkelt å unngå at de får allergier, er jeg absolutt positiv til det.

Vil unngå utvikling

Håvard Ove Skjerven, overlege ved barneavdelingen for allergi og lungesykdommer ved Oslo universitetssykehus, forteller at denne forskningen bidrar til å unngå utvikling av matallergi.

OVERLEGE: Håvard Ove Skjerven påpeker at dette har vært en trygg og effektiv undersøkelse. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

– Bare i Norge med sine 60.000 fødsler hvert år vil rundt 1000 barn kunne unngå utvikling av tusen objektiv verifiserbare matallergier hvert eneste år.

Han mener at det potensielt kan få store konsekvenser, hvis denne beskyttende effekten gjør seg gjeldende i samfunnet.

– Nasjonale ammeråd må revurderes

Anna Bistrup fra Norges astma- og allergiforbund er også svært positiv til studien.

– Denne studien her, sammen med studier som har blitt gjennomført tidligere, er nå veldig tydelige på at de nasjonale ammerrådene må revurderes, sier Bistrup.

NYE RÅD: Anna Bistrup ønsker nye nasjonale råd for amming og mener forskningen er revolusjonerende. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vi ser nå tydelig at å introdusere smaksprøver av mat ved tidlig alder virker forebyggende for matallergi, og dette er veldig viktig å ta med seg videre.

Hun mener dette bør tas med i anbefalinger om spedbarns ernæring, fordi matallergi er et økende problem.

– Vi syns det her er kjempespennende, ville nesten brukt ordet revolusjonerende og veldig fint for hvordan man skal begynne å forebygge allergi hos norske barn.

Fortsetter anbefaling om amming

I en e-post til NRK sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Linda Granlund at de fortsatt anbefaler at spedbarn får kun morsmelk og tilskudd av D-vitamin de første seks månedene, så sant barnet vokser som det skal.

– Fullamming beskytter barnet blant annet mot infeksjoner.

DIVISJONSDIREKTØR: Helsedirektoratet skal til høsten vurdere om når det er best å starte med fast føde. Foto: Kai Rune Kvitseid

Nasjonale råd og anbefalinger oppdateres når det samlede faglige grunnlaget tilsier det. Granlund opplyser at til høsten vil Verdens helseorganisasjon (WHO) publisere en systematisk kunnskapsoversikt om når det er best å starte med fast føde.

– All god forskning blir gjennomgått og sett i sammenheng, både når det gjelder allergi og andre helseutfall. Vi regner med at denne studien er inkludert i WHOs gjennomgang, avslutter hun.