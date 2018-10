Ny budsjettlekkasje fra regjeringen frir til KrF

– Vi foreslår å øke bevilgning til fornybar energi i utviklingsland med 430 millioner kroner, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Sammen med klimaminister Ola Elvestuen (V) møter han NRK for å fortelle at bistand til fornybar energi økes til over én milliard neste år. Dermed innfrir regjeringen løftet fra bistandsmeldingen om å doble denne satsingen fra 2017-nivå.

FORNØYDE: Astrup og Elvestuen understreker at dette er snakk om friske midler, som kommer i tillegg til fornybarsatsingen til Norfund. Foto: Siv Sandvik / NRK

Tilgang på strøm er avgjørende når fattigdom skal bekjempes. Foreldre kan lage mat uten å ødelegge innemiljøet med åpen ild, elever kan gjøre lekser selv om sola har gått ned, og sykehusene kan behandle pasienter.

– Det er også helt avgjørende for å få ned klimagassutslippene internasjonalt, sier Elvestuen. Dersom målene om utslippskutt skal nås, kan ikke økonomisk vekst i utviklingsland basere seg på fossil energi.

Regjeringen trekker frem KrFs hjertebarn

Dette er den andre budsjettlekkasjen fra regjeringen om én av KrFs fremste kjernesaker: Bistand.

Bare timer før KrF-leder Knut Arild Hareide holdt sin nå berømte tale til landsstyret om partiets veivalg, kunne Venstre-leder Trine Skei Grande fortelle at bistandsbudsjettet øker til rekordhøye 37,8 milliarder neste år.

Men lekkasjen overbeviste ikke Hareide. Som kjent rådet han partiet til et samarbeid med rødgrønn side i norsk politikk.

Men ingenting er avgjort ennå. Det er partiets ekstraordinære landsmøte 2. november som har det siste ordet.

Kanskje de 193 delegatene der kan lokkes av regjeringens satsing på KrFs hjertesaker?

– Vi tenker at dette er en god nyhet å gå ut med uansett, og så tror jeg dette er en sak hvor KrF vil være enig med oss, sier Astrup.

Hareide: – Ville fått med oss Sp og Ap på dette

Knut Arild Hareide bekrefter at budsjettlekkasjen faller i god jord hos KrF. Samtidig er han klar på at statsbudsjettet uansett ikke vil få ham til å skifte mening.

– Jeg har gitt mitt tydelige råd til partiet. Det vil nok ikke endre mitt ståsted, også fordi den type saker NRK presenterer her, er noe vi også kunne fått til i et samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, svarer Hareide.

TURNÉ: Frem mot landsmøtet skal Hareide reise land og strand rundt for å overbevise partiet om å følge hans vei. Her pakker han kofferten før en reise til Vennesla i Vest-Agder torsdag kveld. Foto: Siv Sandvik / NRK

– I hvilken grad tror du budsjettforslaget fra regjeringen vil påvirke prosessen i KrF?

– Jeg tror all politikk er med å påvirke dette. Så er det slik at det ikke bare er kroner og øre som betyr noe for et verdiparti som KrF. Det er naturlig for oss å se helheten i politikken.

– Dette er den andre budsjettlekkasjen om bistand. Tror du det er tilfeldig?

– Det tror jeg du skal spørre regjeringen om. Jeg synes det er veldig viktig at regjeringen prioriterer utvikling og bistand. Da vi fikk enprosentmålet vedtatt i Stortinget, så var det med støtte av nettopp Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Den gang var også SV, sammen med Venstre, med å gi sin støtte slik at vi fikk flertall.