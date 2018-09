Regjeringen røper bistandsrekord på KrFs skjebnedag

Bistandsbudsjettet øker til rekordhøye 37,8 milliarder i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

– Da når vi målet enprosentmålet, som jo har vært viktig for sentrum i norske politikk, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun viser til målsettingen om å bruke 1 prosent av brutto nasjonalprodukt på bistand. Det er et åpenbart frieri til Kristelig Folkeparti og partiets leder Knut Arild Hareide.

Ikke tilfeldig valgt tidspunkt

Grande lekker bistandsnyheten bare noen timer før Hareide skal orientere landsstyret i KrF om han vil velge Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet fremfor regjeringspartiene.

KrFs partileder Knut Arild Hareide lanserte nylig boken «Det som betyr noe: Et KrF for vår tid». Boken vakte oppsikt fordi Hareide skrøt av Jonas Gahr Støre og slo fast at SV ikke lenger er et fløyparti. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Grande innrømmer at budsjettlekkasjen ikke kommer på et helt tilfeldig tidspunkt, selv om hun bedyrer at «det var nå vi hadde tid».

– Jeg håper at hele budsjettet vil vise hvordan vi klarer å lage et blågrønt budsjett som forener sentrums idealer med Høyre og Fremskrittspartiet, sier hun.

Hele regjeringens forslag til statsbudsjett, som Grande kaller «en håndsrekning til KrF», legges frem 8. oktober.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener KrF har et sterkere felles verdisyn med venstresiden enn regjeringen de er støtteparti for. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Ber Hareide droppe Støre

KrF er splittet i synet på om de fremdeles skal være et støtteparti for regjeringen eller om de skal søke et samarbeid med venstresiden i norsk politikk.

Kulturminister og partileder Grande mener KrF vil få mest igjen ved å holde sammen med sin tradisjonelle samarbeidspartner Venstre.

– Venstre og KrF har stått sammen i last og brast i mange år, og vi har klart å kjempe frem noen felles verdier på bistand, klima og fattigdomsbekjempelse, sier hun.

Partileder Trine Skei Grande i Venstre håper bistandsbudsjettet for 2019 vil vise KrF at de kan få mer igjen for å samarbeide med regjeringen enn med venstresiden. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Ved å tre inn i regjering, har Venstre klart å prege dette budsjettet. Men vi kunne kanskje ha presset det enda mer i vår retning dersom KrF var med på laget, sier Grande.

Rekordhøyt bistandsbudsjett

Til sammen utgjør bistandsbudsjettet for 2019 vel 37,8 mrd. kroner dersom man regner med klima- og skogsatsingen i Klima- og miljødepartementets budsjett. Det er en økning på 2,5 milliarder kroner, eller 7,1 prosent, fra 2018.

Ettersom flyktningutgifter i Norge anslås å gå ned med 870 millioner kroner neste år, blir det 3,4 milliarder kroner mer til øvrig bistand, ifølge regjeringen.