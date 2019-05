NRK-undersøkelse: Folket delt om IS-mødrene

Skjebnen for norske barn som sitter i syriske flyktningleirer med foreldre som er tilknyttet terrororganisasjonen IS, skaper politisk hodebry.

Statsminister Erna Solberg har i utgangspunktet åpnet for å hente hjem både foreldreløse barn og barn i flyktningleirene som har foreldre i live. Men hun har vært tydelig på at hun ikke vil la kvinnene som har valgt å kjempe terrororganisasjonens sak komme til Norge.

Politisk strid

Regjeringspartner Frp vil ikke hjelpe norske barn av IS-krigere om det også betyr at mødrene får komme til Norge.

KrFs landsmøte vedtok at både mor og barn bør få komme til Norge. KrFs nestleder Olaug Bollestad mener undersøkelsen viser at det er et stort engasjement for at barn ikke skal straffes for det foreldrene har gjort.

Nestleder i KrF Olaug Bollestad. Foto: Trond Vestre / NRK

–Det er jeg helt enig i. Barn har aldri valgt foreldre. De får foreldre og noen ganger gjør foreldrene veldig dumme valg, men det skal ikke gå ut over barna, sier hun.

Barneombudet mener det er i strid med barnekonvensjonen dersom den norske staten skiller barna fra foreldrene

Delt om IS-mødrene

I likhet med regjeringspartiene er det norske folk delt i spørsmålet. Det viser en spørreundersøkelse Norstat har gjort for NRK. 39 prosent av de spurte vil la både mor og barn få komme til Norge.

30 prosent vil «hente barna alene til Norge og la mor være igjen».

17 prosent mener det vil være riktig å «la mor og barn være igjen i Syria».

14 prosent svarer «vet ikke».

Regjeringen arbeider med løsning

Statssekretær i Utenriksdepartementet Jens Frølich Holte forteller at Regjeringen arbeider intenst sammen med andre land for å finne en løsning for foreldreløse barn i flyktningleirer i Syria.

–Jeg synes at tallene viser at det er litt spredning i befolkningen og at det er et komplisert spørsmål, sier Holte.

Det er et faktum at regjeringspartiene spriker. Er dere kommet noe lenger i vurderingen av hvordan dette skal håndteres?

– Vi jobber aktivt med å finne mulige løsninger for foreldreløse norske barn. Disse barna er særlig sårbare fordi de er uten omsorgspersoner, og derfor prioriterer vi dem, sier han.

SV: – Det er vår forpliktelse

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV). Foto: Martin Roaldsø / NRK

SVs stortingsrepresentant Petter Eide er fornøyd med at nesten 70 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at barna bør for komme til Norge, med eller uten mor.

– De er helt uskyldige ofre i en forferdelig situasjon, og svært mange av dem lever under svært vanskelige forhold i Syria eller Irak.

– De har rettigheter som norske barn, og det er vår forpliktelse å gi dem en bedre fremtid, sier SV-politikeren.