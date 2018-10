NRK erfarer: En av de siktede i Nygaard-saken hadde tilhold i Norge

Kripos bekreftet tidligere tirsdag at flere personer er siktet for drapsforsøket mot William Nygaard. De er også siktet for å ha angrepet betydelige samfunnsinteresser.

De siktede i saken er ifølge Kripos utenlandske statsborgere som oppholder seg i utlandet.

Etter det NRK erfarer skal en av de siktede attentatmennene ha en tilknytning til Libanon. Personen skal tidligere ha vært under etterforskning, men har aldri vært siktet i saken.

NRK vet at mannen hadde tilhold i Norge på det tidspunktet William Nygaard ble skutt med tre grovkalibrede prosjektiler på gårdsplassen utenfor sitt eget hjem i Oslo 11. oktober 1993.

Etter det NRK forstår tilhører de siktede et fundamentalistisk miljø.

Attentatet mot William Nygaard Ekspandér faktaboks Forlagssjef William Nygaard ble skutt på gårdsplassen utenfor sitt eget hjem i Oslo 11. oktober 1993.

Han ble truffet av tre grovkalibrede prosjektiler, men overlevde.

Attentatet ble raskt koblet til at Nygaard var ansvarlig for å utgi boka «Sataniske vers» av Salman Rushdie.

Politiet satte inn store ressurser i etterforskningen.

En norsk-pakistansk mann har vært arrestert i saken, men ble senere løslatt. Han er ikke blant de nåværende siktede.

Saken ble henlagt i 2007, men gjenopptatt i 2009 etter kritikk mot politiets etterforskning.

I 2018 - kort tid før saken ble foreldet - har Kripos siktet flere personer for attentatet.

Skuddene mot William Nygaard Pil 1 viser hvor William Nygaard ble funnet. Pil 2 viser skråningen fra den grusbelagte gårdsplassen. Pil 3 viser bilen. Pil 4 viser garasjen. Dette er politiets unike åstedsbilder. Foto: Politiet Venstre fordekk var tydelig kuttet med kniv. Foto: Politiet Skaden i dekket på det punkterte forhjulet. Foto: Politiet Attentatmannen hadde antakelig en plan om at William Nygaard skulle sett seg ned så han var inneklemt mellom huset og bilen. Pil 2 er mot skråningen. Foto: Politiet Skuddene kom fra krattet på andre siden av parkeringsplassen der bilen til William Nygaard sto. Foto: Politiet Dette prosjektilet ekspanderte til dobbel størrelse da det traff - og gikk rett gjennom kroppen til William Nygaard. Det ble funnet i grusen dagen etter. Foto: Politet Her løp Nygaard for livet. Pilene viser spor i grusen fra bilen og bort til toppen av skråningen ned mot gressplenen hvor Nygaard ble liggende. Foto: Politiet Skråningen som William Nygaard tumlet ned og ble liggende. Foto: Politiet Jakken innenfra, med forstykkene brettet til siden. Pilene viser kulehullene; alle skutt bakfra. Den ene gikk inn i buken og rett gjennom kroppen. De to andre måtte opereres ut. Klærne ble også klippet opp av legepersonell. Foto: Politiet Jakken forfra, med hull fra kulen som gikk gjennom kroppen. Foto: Politiet Blazeren med skader etter skuddet som gikk gjennom kroppen. Også denne er klippet opp. Foto: Politiet

Optimistisk

William Nygaard ble orientert om den siste utviklingen i saken for et par uker siden.

FANTOMTEGNING: En ung jente observerte den antatte gjerningsmannen på vei bort fra åstedet. Polititegningen er basert på hennes forklaring Foto: Politiet / NTB scanpix

Tirsdag kveld sier 75-åringen til NRK at han er optimistisk for utviklingen i saken.

– Jeg tror at den blir oppklart. Det skjer selvfølgelige ved at et stort internasjonalt søkesystem settes nå i gang, og det blir sikkert stadig større og mer intenst. Så jeg er optimist. Jeg tror saken får en oppklaring, sier han og legger til;

– Det hadde vært en råtten sak som hadde ligget og gjæret hvis vi ikke hadde fått en videreføring, så det er veldig bra.

Kripos har fått såpass mange nye opplysninger at de i samråd med riksadvokaten og statsadvokaten i Oslo har valgt å sikte både den antatte skytteren og hans medhjelpere.

Politiinspektør Anne Cecilie Dessarud i Kripos bekrefter at flere personer er siktet for Nygaard-attentatet i 1993. Foto: Espen Aarsvold / NRK

Etter at siktelsene ble kjent, bekrefter Kripos tirsdag ettermiddag at det har kommet inn ytterligere tips i saken.

Henla saken

Oslo politidistrikt henla saken i 2007. Men etter at det ble reist kritikk mot etterforskningen ble den gjenåpnet i 2009.

Etterforskningsansvaret ble da flyttet til Kripos. Torsdag denne uken er det 25 år siden drapsforsøket. Da ville saken vært strafferettslig foreldet.

Kripos forsikrer at siktelsene ikke er noe de tar ut i hui og hast, rett før saken blir foreldet.

– Vi vil gjøre alt som er realistisk mulig for å oppklare saken, sier politiinspektør i Kripos, Anne Cecilie Dessarud til NRK.