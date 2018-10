Salman Rushdie om siktelsene i Nygaard-saken: – Dette er gode nyheter

Tirsdag morgen ble det kjent at flere personer er siktet for drapsforsøket mot William Nygaard i 1993. Kripos bekrefter at flere personer er siktet i saken.

Forfatter Salman Rushdie sier til NRK at han er glad for at det nå er en utvikling i saken.

– Dette er gode nyheter, og vi kan håpe at den 25-år gamle saken endelig vil gå fremover.

Men Rushdie etterlyser mer informasjon om siktelsen, og lurer på hvorfor navnene og nasjonaliteten til de siktede holdes tilbake:

– Men det vil utvilsomt kunne endre seg når saken utvikler seg videre, sier Rushdie i en skriftlig uttalelse til NRK tirsdag ettermiddag.

Siden siktelsen ble kjent, har Kripos mottatt flere nye tips i saken.

Ble knyttet til omstridt bok

Attentatet skjedde hjemme hos Nygaard og rystet Norge. Forlagssjefen ble skutt tre ganger i ryggen utenfor sin bolig i Dagaliveien tidlig om morgenen 11. oktober 1993.

Drapsforsøket ble satt i sammenheng med at William Nygaard var ansvarlig for å utgi boken «Sataniske vers» som er skrevet av Salman Rushdie.

Attentatet mot William Nygaard Ekspandér faktaboks Forlagssjef William Nygaard ble skutt på gårdsplassen utenfor sitt eget hjem i Oslo 11. oktober 1993.

Han ble truffet av tre grovkalibrede prosjektiler, men overlevde.

Attentatet ble raskt koblet til at Nygaard var ansvarlig for å utgi boka «Sataniske vers» av Salman Rushdie.

Politiet satte inn store ressurser i etterforskningen.

En norsk-pakistansk mann har vært arrestert i saken, men ble senere løslatt. Han er ikke blant de nåværende siktede.

Saken ble henlagt i 2007, men gjenopptatt i 2009 etter kritikk mot politiets etterforskning.

I 2018 - kort tid før saken ble foreldet - har Kripos siktet flere personer for attentatet.

Irans åndelige leder, ayatolla Rohollah Khomeini, hadde utstedt en dødsdom over alle som bidro til å utgi boka, fordi han mente den spottet islam.

Kripos understreker tirsdag at de ikke har noen holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av andre forhold enn Nygaards rolle som utgiver av boka.

Forlagsdirektøren ble skutt utenfor sitt eget hjem av en ukjent gjerningsmann.

De siktede bor i utlandet

Kripos har bekreftet at de som er siktet i saken er utenlandske statsborgere og bor utenfor Norge. Etter det NRK forstår tilhører de siktede et fundamentalistisk miljø.

PST bekrefter at de bistår i etterforskningen.

William Nygaard ble orientert om den siste utviklingen i saken for et par uker siden.

– Jeg er ikke så opptatt av at gjerningsmennene skal straffes, men jeg vil vite hvem de var og hvilket miljø det var som sto bak. Jeg vil vite hvilke forbindelser de eventuelt har til det iranske regimet, sier Nygaard til NRK.