Norwegian-piloter skal stemme over kriselønn til svenske og danske kolleger

– Svenske og danske permitteringsregler er kompliserte og gjør at de svenske pilotene ikke kan permitteres slik som de norske, sier Alf Wilhelm Hansen, leder i Norwegian Pilot Union (NPU) .

For mens norske piloter i hovedsak er permittert og får dagpenger fra Nav tilsvarende en årslønn på 370.000, mottar danske og svenske piloter lønn fra selskapet.

Det gir mye høyere utbetalinger, samtidig som det koster Norwegian penger i en tid hvor selskapet kjemper for å overleve.

– Det er ulikt regelverk for permitteringer i de skandinaviske landene og det må vi følge, sier informasjonsdirektør i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen.

Tilbyr lønnskutt

NRK har sett flere innlegg fra norske piloter hvor de uttrykker frustrasjon over forskjellsbehandlingen av svenske og danske kolleger.

Pilotforeningen har nå forhandlet fram en avtale med Norwegian hvor de svenske og danske pilotene går med på lønnskutt på 26 prosent. Medlemmene, hvor norske piloter utgjør flertallet, skal nå stemme over avtalen.

– Onsdag ved midnatt går fristen i uravstemningen ut, sier foreningsleder Hansen.

Han tror norske piloter vil være lojale og stemme for avtalen. Avtalen er tilpasset slik at svenske og danske ordninger vil dekke deler av utbetalingene. Etter det NRK forstår må 40 prosent av lønnen til de svenske pilotene og knapt 30 prosent av lønnen til de danske pilotene fortsatt dekkes av Norwegian.

– Dette er den beste løsningen ut fra de reglene de har i Sverige og Danmark, sier foreningsleder Hansen og legger til:

– Oppsigelser vil heller ikke hjelpe selskapet i den situasjonen vi er nå, fordi pilotene vil ha rett på 4 til 6 måneders etterlønn.

Fra norsk krisepakke

Norwegian kjemper nå for å unngå konkurs. Onsdag varslet selskapet at de forsøker å få långiverne til å bytte lån mot eierandeler i selskapet. Målet er å oppfylle kravene Staten har stilt for å utbetale kriselån til selskapet på til sammen 3 milliarder kroner.

Styret i Norwegian har annonsert at det vil bli holdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet 4. mai hvor redningsplanen vedtas. Men det forutsetter tilslutning fra långivere og eiere.

– Hva skjer hvis pilotene stemmer nei til avtalen?

– Da fortsetter svenske og danske piloter med dagens lønn, sier sjef i pilotforeningen Alf Wilhelm Hansen.

ULIKE REGLER: Informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen og Norwegian-ledelsen forsøker å redusere ekstrakostnaden svenske og danske piloter påfører selskapet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Informasjonsdirektør Sandaker-Nielsen svarer ikke på hva de gjør hvis norske piloter velter avtalen.

– Nå har vi sammen med pilotforeningen foreslått en løsning som både ivaretar de ansattes interesser og som reduserer selskapets kostnader. Nå skal de fagorganiserte pilotene stemme over forslaget, sier han.

Norwegian har ni fly operative i krisen og disse bemannes av norske piloter.

Pilotforeningen har også ønsket delvise permitteringer slik at flere piloter kunne vært litt i jobb og også økt inntekten sin. Foreningen har ikke fått gjennomslag for dette i forhandlingene med ledelsen.