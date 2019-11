Norsk politi krever brødre utlevert fra Dubai

Det har tidligere lyktes politiet å få hjem en tredje bror fra Dubai. Han er nå dømt for det brutale bestillingsdrapet på Ensjø i Oslo i 2012. En fjerde bror er dømt i Norge for en av norgeshistoriens største svindelsaker, Nordea-saken.

Brødrene er en del av en norsk-pakistansk familie på Østlandet med et langt rulleblad i Norge.

Dette er de fire brødrene:

I den såkalte Nordea-saken ble fire menn og en kvinne dømt for bedrageri av nærmere 90 millioner kroner. Mannen som Kripos nå knytter til et internasjonalt narkotikanettverk, er også dømt for vitnepåvirkning i Nordea-saken, der en bror altså er begjært utlevert og en annen er dømt.

Utlevering?

NRK kunne denne uken fortelle at en norskpakistaner er pågrepet i Dubai.

Kripos knytter mannen til et internasjonalt narkotikanettverk, og mener han hadde en sentral rolle i innførselen av over 560 kilo narkotika til Norge fra mai 2017 til august i fjor.

BESLAG: Bildet viser hasj beslaglagt under «Operasjon Hubris». Mannen som på er pågrepet i Dubai, knyttes av Kripos til nettverket som står bak narkotikasmuglingen. Foto: KRIPOS / KRIPOS

Men jobben med å få ham utlevert fra De forente arabiske emirater kan bli krevende for politiet. Norge har ingen utleveringsavtale med Emiratene.

– Utleveringsbegjæringen ble sendt de Forente Arabiske Emirater 7. november 2019 etter å ha vært innom statsadvokat, Riksadvokat, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. Begjæringen er overlevert rette myndigheter i De forente arabiske emirater, sier Nora Pedersen, politiadvokat i Kripos.

Luksus

Mannen ble pågrepet i Dubai 31. oktober. På sosiale medier er han avbildet med luksusbiler. I samme garasje har også hans storebror vært avbildet med fine biler, flere år etter at politiet rullet opp Nordea-saken i 2010.

Emiratet Dubai har på 2000-tallet vokst frem som et internasjonalt finanssentrum, men også et fristed for utenlandske kriminelle.

Oljebyen tiltrekker seg folk fra utlandet, blant annet takket være overdådig luksus og muligheten for å kjøpe eiendommer uten restriksjoner.

DUBAI: Pariserhjulet Dubai Eye foran de glitrende skyskraperne på øyene som er laget av mennesker. Foto: NTB SCANPIX

Saken mot mannen som er siktet for delaktighet i Nordea-svindelen, illustrerer hvor vanskelig det kan være å få en siktet utlevert fra Dubai.

Utleveringen, som norsk politi har ønsket i årevis, virker nå fastlåst.

STATSADVOKAT: Carl Graff Hartmann ved Oslo statsadvokatembeter. Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

– Han er etterlyst av norsk politi i forbindelse med at han er siktet for delaktighet i Nordea-bedrageriet. Det har vært gjort forsøkt på utlevering, men han er fortsatt i Dubai, De forente arabiske emirater, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann i Oslo statsadvokatembeter, til NRK.

– Det har vært slik i mange år. Er det en låst situasjon?

– Han er forsøkt utlevert, men myndighetene har ikke utlevert ham, og vi har ikke en utleveringsavtale med Emiratene, sier statsadvokaten.

– Er han en fri mann der nede?

– Jeg er ikke kjent med at han er ilagt noen begrensninger, sier statsadvokaten.

Elden forsvarer begge

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer begge brødrene som er i Dubai. Foto: Nadir Alam / NRK

John Christian Elden i Advokatfirmaet Elden DA forsvarer begge brødrene som er i Dubai.

Når det gjelder mannen som er siktet i Nordea-svindelen, sier Elden at han ikke kan utleveres:

– Myndighetene i Dubai har kommet til at han ikke kan utleveres da det ikke foreligger mistanke mot han som kan medføre at han straffes, sier Elden - og fortsetter:

– Han bor i Dubai og har bodd der fra lenge før noen begikk et Nordea-bedrageri. Han har forklart seg til norsk politi for lenge siden, og avventer en ny henleggelse av saken. Han har ikke innreisevisum til Norge eller Schengen, sier Elden til NRK.

Inndra verdier?

Det er Kripos som kjører saken mot den narkosiktede broren i Dubai. Politiadvokat Nora Pedersen sier at de foreløpig ikke har inndratt noen av mannens verdier i Dubai, men utelukker ikke at det kan bli en mulighet.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen og har oppholdt seg i Dubai den perioden politiet påstår han skal ha noe med smugling til Norge å gjøre, sier Elden til NRK.

Kripos jobber nå med å få mannen utlevert til Norge.

– Han er så langt ikke spurt om utlevering da politiet i Dubai ikke har fått materiale fra Norge som skal underbygge siktelsen, og som gjør at de kan vurdere det ennå, sier Elden.