Dømt til 19 års fengsel for bestillingsdrap

«Drapet fremstod som en ren henrettelse, og som et resultat av en sammensvergelse» skriver Oslo tingrett i dommen etter Ensjø-drapet.

Politiet mente det var godt planlagt og at de som stod bak hadde satt opp en felle for den drepte.

Aqeel Shahzad hadde avtalt å møte en person ved en bensinstasjon på Ensjø, sent om kvelden 13. august 2012. Han dro dit sammen med en norskpakistansk venn i 30-årene.

Shazad sto ved bilen sin da en annen personbil kom til bensinstasjonen. En pistol ble rettet mot ham og ett skudd avfyrt, som passerte Shahzads venn der han satt i bilen.

Shahzad sprang inn mot bensinstasjonen med den nå drapsdømte mannen hakk i hel. Tre skudd ble avfyrt, to i brystet og ett i låret. Han døde samme kveld på sykehuset.

FELLE: I dommen fra Oslo tingrett blir drapet beskrevet som at Shahzad gikk i en felle.

Norskpakistaner anker dommen

En portugisisk mann (40) ble pågrepet i Nederland og tilsto drapet. Han ga en forklaring til politiet der han beskrev hvordan drapet ble bestilt.

40-åringen har forklart at Zulqurnain Zahoor, en norskpakistansk mann på 31 år med flere dommer bak seg, bestilte drapet rundt juni 2012. Zahoor har nektet for å stå bak drapet.

ANKER: Forsvarer John Christian Elden sier hans klient, Zulqurnain Zahoor, anker dommen. Zahoor fikk opprinnelig 20 års fengsel, men straffen ble redusert med ett år på grunn av tiden det har tatt og tid han har tilbragt i varetekt.

Zahoor ble pågrepet i Dubai i 2015 og senere utlevert til Norge. Han bodde i Norge på selve drapstidspunktet, men var på ferie i Portugal.

– Zahoor anker dommen og bestrider at han er noen form for oppdragsgiver i saken, skriver forsvarer John Christian Elden i en kommentar til NRK

Portugiseren ble også tiltalt for drapsforsøk på Shahzads venn, som satt i bilen da den ble beskutt. Dette har han ikke erkjent straffskyld for, og retten frikjente ham fordi de ikke fant det bevist at han hadde et forsett om å drepe mannen.

Lange fengselsstraffer for bestillingsdrap

Portugiseren er dømt til 11 års fengsel for drapet på Aqeel Shahzad, men frifinnes altså for drapsforsøk. Retten tok utgangspunkt i 20 år fengsel, men ga strafferabatt på åtte år for tilståelse og samarbeid med politiet.

ANKER IKKE: Forsvarer Morten Furuholmen sier at hans klient, den portugisiske leiemorderen, ikke anker dommen. Han er fornøyd med å ha blitt frifunnet for et drapsforsøk, og fikk 11 års fengsel.

– Vi er svært fornøyd med dommen, spesielt fordi han er frifunnet for den uriktige anklagen om drapsforsøk. Det er en riktig dom og vi aksepterer den fullt ut, sier portugiserens forsvarer, Morten Furuholmen til NRK.

Zulqurnain Zahoor dømmes til 19 år fengsel for bestillingen og planleggingen av drapet.

33-åring dømmes til 13 år fengsel for å aktivt ha deltatt i drapsplanleggingen som en tilrettelegger for portugiseren. Han har ikke erkjent straffskyld.

31-åring dømmes til 16 år fengsel for å planlegge og tilrettelegge drapet. Han skal ha disponert garasjer portugiseren brukte under oppdraget. Han har ikke erkjent straffskyld.

33-åringens forsvarer, Jørgen Mowinckel, sier til NRK at dommen ennå ikke er forkynt til hans klient.

Forhistorie med vold og konflikt

Aqeel Shahzad og vennen som var tilstede under drapet, skal ha vært i en langvarig konflikt med flere personer i det samme kriminelle miljøet, ifølge dommen. Det startet med en slåsskamp mellom fire av mennene i 2010, der Shahzad ble knivstukket i armen.

Flere hevn- og voldshendelser fulgte, der Shahzads venn også ble skutt og alvorlig skadet. Konflikten skal ha vært godt kjent i det kriminelle miljøet, ifølge dommen. Retten bemerker at Shahzad valgte å kalle hunden sin «Pomi», som har vært Zahoors kallenavn.

I mai 2012 hadde Zahoor-familien bryllupsfest, da Shahzads venn skal ha gått løs på Zulqurnain Zahoor og en av hans brødre. Vennen vitnet i retten og forklarte at han mente han med dette hadde «skrevet under på sin egen dødsdom».

Både han og Shahzad skal ha mottatt drapstrusler og fått beskjed om at det var satt en pris på hodet deres, ifølge hans forklaring.

ÅSTEDET: Den overlevende vennen av Shahzad klarte ikke å identifisere drapsmannen. Video fra overvåkningskameraer hjalp heller ikke politiet med å finne ham i 2012. Nå har en 40-åring tilstått.

Leiemorderen sier han var i gjeld

Portugiseren har forklart at han først tok noen oppdrag fra Zahoor som pengeinnkrever. Samtidig skal han ha kjøpt narkotika og anabole steroider på kreditt fra norskpakistaneren.

Dette satte ham i gjeld, ifølge hans egen forklaring. Rundt juni 2012 skal han ha møtt Zahoor, som spurte om han ville ta et «vanskelig» oppdrag, ifølge dommen. Han skulle få gjelden slettet dersom han ville utføre et drap på en mann Zahoor lå i «krig» med, ifølge hans egen forklaring.

Forsvarsadvokat John Christian Elden sier at Zahoor har nektet for salg av narkotika og å ha vært oppdragsgiver for portugiseren. Han bemerker at narkotikasalg heller ikke var del av tiltalen.

Konflikten mellom Shahzad og flere personer i Zahoors krets skal ha vært kjent for mange i det kriminelle miljøet, ifølge dommen. Det skal ha vært gjort forsøk på å megle mellom dem, til ingen nytte.

Noen måneder senere ble Shahzad drept. Ifølge dommen er det straffeskjerpende at drapet bærer preg å være et internt oppgjør i et lukket, kriminelt miljø.