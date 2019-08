Norsk handelsavtale med Brasil: – Skandaløst og uansvarlig, mener SV-lederen

EFTA-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein ble sent fredag enige om en frihandelsavtale med Mercosur-landene Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay.

I næringsdepartementets pressemelding står det at avtalen gir økt eksport for norske bedrifter, og kan bidra til å sikre arbeidsplasser i hele Norge.

Næringsministeren fremhever også at avtalen har tydelige bestemmelser om bærekraft, god forvaltning av skogressurser, folkerettslige forpliktelser for å hindre ulovlig hogst, og god oppfølging av Parisavtalens klimamål.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Dette er en handelsavtale som både er bra for handelen, men som også har tydelige bestemmelser om bærekraft, god forvaltning av skogressurser, folkerettslige forpliktelser for å hindre ulovlig hogst, og god oppfølging av Parisavtalens klimamål, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ifølge regjeringen kan den nye avtalen gi Norge økte inntekter på 8,8 milliarder kroner de neste ti årene.

Det har vært en kraftig økning av skogbranner i Amazonas. Du trenger javascript for å se video. Det har vært en kraftig økning av skogbranner i Amazonas.

Møter sterk kritikk

SV-leder Audun Lysbakken mener det er en skandale at en slik avtale undertegnes mens store deler av Amazonas fortsatt brenner.

– Her har næringsministeren vært bevisstløs og uansvarlig. Stortinget må stoppe denne avtalen. SV vil legge fram forslag om å si nei til avtalen med en gang Stortinget trer sammen. Det er umulig å støtte en avtale som ikke inneholder helt klare forpliktelser til å redde regnskogen.

SV-leder Audun Lysbakken Foto: Terje Pedersen / NPK

Næringsministeren svarer at Lysbakken først bør sette seg inn i innholdet i avtalen før han kaller ham uansvarlig.

– Vi er akkurat der hvor EU er nå. EU fremforhandlet sin avtale med Mercosur i sommer. Nå har vi også en fremforhandlet avtale som skal til Stortinget for ratifikasjon. Denne avtalen gir oss en viktig plattform for å diskutere avgjørendes miljøspørsmål med Brasil, svarer Røe Isaksen, som ikke har tro på boikott som virkemidler.

Foreslår boikott av varer fra Brasil

Miljøpartiet De Grønne mener nettopp boikott er rette veien å gå, og at de næringene i Norge som importerer soya fra Brasil bør finne seg andre råstoffer eller andre steder å importere fra.

– Det å inngå en avtale med Brasil nå, er som å helle bensin på bålet i Amazonas. Vi bør redusere handelen med Brasil så raskt som mulig, sier talsperson for MDG, Arild Hermstad til NRK.

Regnskogfondet mener på sin side at Norge burde ha lagt forhandlingene på is så lenge Amazonas står i brann. Generalsekretær Øyvind Eggen ber statsministeren komme på banen.

– Erna, i går reddet du regjeringen. Det er på tide å redde regnskogen, sier Eggen.

Han mener avtalen vil bli oppfattet internasjonalt som inkonsekvent av Norge.

– Andre land sier de vil bruke handelsavtaler for å presse Brasil, og det framstår rart at landet som er kjent for sin regnskogsatsing ikke gjør det.

Vil ha klare svar før de ratifiserer avtalen

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Mercosur må godkjennes i de ulike landenes parlamenter før den trer i kraft. Hos Arbeiderpartiet gis ingen garantier for at de automatisk vil signere avtalen regjeringen har forhandlet frem.

– Vi kommer til å be regjeringen fortest mulig til Stortinget for å redegjøre for innholdet. Det er ekstremt viktig at vi bruker denne avtalen til å tvinge fram en bedre politikk i Amazonas. Dette må vi ha gode svar på før vi støtter avtalen, sier stortingsrepresentant Espen Barth Eide.

Han mener det nå er viktig å følge nøye med på hva EU gjør med sin avtale, når norske stortingspolitikere skal vurdere om de vil godkjenne EFTAs avtale.

EUs handelsavtale i fare

For samtidig som EFTA har inngått sin frihandelsavtale med Mercosur, har en rekke europeiske land signalisert at de vil bruke EUs pågående frihandelsforhandlinger som pressmiddel mot Brasil.

Både Irland og Frankrikes presidenter sier de vil stemme mot frihandelsavtalen så lenge Brasils regnskoger brenner og president Jair Bolsonaro ikke gjør mer for å beskytte regnskogen.

EU-president Donald Tusk sier ifølge Reuters at det er vanskelig å forestille seg en frihandelsavtale med Brasil mens Amazonas brenner.