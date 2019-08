Flere land vil bruke handelsavtale for å redde regnskogen – det vil ikke Norge

Sent fredag, samme kveld som flere EU-land melder de vil bruke frihandelsavtalen som pressmiddel mot Brasil, kommer twittermeldingen fra president, Jair Bolsonaro om at Norge og andre EFTA-land er kommet til enighet om sin frihandelsavtale.

Det får blant andre Regnskogfondet til å reagere.

– Norge burde ikke inngått en handelsavtale med Brasil så lenge avskogingen øker og skogbrannene ikke er stanset. Ødeleggelsene av Amazonas er en global krise. Vi har tidligere sett at Brasil bedrer sin miljøpolitikk når de presses i handelsavtaler, sier Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

Tidligere i år gikk Bolsonaro tilbake på et forslag om å trekke Brasil fra Parisavtalen, etter at europeiske land mente dette ville sette handelsavtalen mellom EU og Sør-Amerika gjennom handelsorganisasjonen Mercosur i fare.

Truer med å droppe handelsavtale

Mens skogbrannene herjer i Amazonas, sier Irlands statsminister Leo Varadkar at de vil stemme nei til EUs avtale med Mercosur, med mindre Brasil gjør mer for å bevare regnskogen.

Fredag ettermiddag gikk også Frankrikes president Emmanuel Macron hardt ut mot president Bolsonaro og truet med å droppe frihandelsavtalen.

Nå tar flere partier her hjemme til orde for at også den norske regjeringen må bruke handelen med Brasil som brekkstang for å få den brasilianske presidenten til å endre kurs.

MDG og SV ber næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vise lederskap og sette hardt mot hardt:

SV-leder Audun Lysbakken Foto: Sosialistisk Venstreparti / SV

– Det holder ikke å fryse midlene i Amazonasfondet. Nå må vi også legge press på Brasil gjennom handelsavtalen. Vi kan ikke den ene dagen kritisere Brasil for avskoging, og neste dag forhandle om frihandel som om ingenting har skjedd, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Det har vært over 72.000 skogbranner i Amazonas bare i år. Du trenger javascript for å se video. Det har vært over 72.000 skogbranner i Amazonas bare i år.

Vil bruke Hydro, Equinor og soya som brekkstang

MDG går enda lengre og foreslår dessuten at regjeringen skal bruke eierskapet i Equinor og Hydro til å stille krav til den brasilianske regjeringen om en ansvarlig regnskogpolitikk som forutsetning for videre investeringer i landet.

Til det svarer Hydro først «ingen kommentar», før kommunikasjonssjef Øyvind Brevik likevel skriver følgende i en e-post til NRK:

«Vi jobber aktivt med å redusere vårt klima- og miljøfotavtrykk i hele vår virksomhet, og vi støtter innsatsen for å bevare verdens regnskoger, blant annet gjennom et utstrakt forskningssamarbeid mellom eksperter fra Universitetet i Oslo og universitetet i den brasilianske delstaten Pará.»

Equinor mener at myndighetene må være ansvarlige for den politiske debatten.

«Det er selvsagt trist å se rapportene om brannene. Samtidig er ikke brannene direkte relatert til vår virksomhet. Den politiske debatten mellom Norge og Brasil, er det myndighetene som må være ansvarlige for. Vi jobber for at vår virksomhet er i henhold til lover og regler, og gjennomføres på en forsvarlig måte», skriver kommunikasjonsansvarlig i Equinor, Erik Haaland.

Arild Hermstad i MDG mener Norge må passe seg så vi ikke havner på feil side av historien når det gjelder regnskogen i Brasil. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

MDG vil også at Norge skal fase ut brasiliansk soya til norsk landbruk og fiskeoppdrett.

– Ingen nordmenn ønsker å støtte næringer som bidrar til rasering av Amazonas. Hvis oppdrettsnæringen og landbruket fortsetter å kjøpe råvarer fra Bolsonaros Brasil, er det nettopp det vi gjør når vi spiser kylling eller laks fra norske fjøs og merder, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG til NRK.

– Handelsavtale ikke stedet for sanksjoner

Røe Isaksen sier til NRK at en frihandelsavtale ikke er en altomfattende politisk avtale, og at det «ikke er stedet for å lage straffemekanismer overfor Brasil eller andre partnere».

Likevel bedyrer han at bærekraft og skogforvaltning er viktige tema under forhandlingene om en handelsavtale med Mercosur.

Torbjørn Røe Isaksen sier at bærekraftig skogforvaltning er viktig tema i forhandlinger med Brasil, men vil ikke si hvilke krav de stiller til landet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Dette prioriteres høyt av Norge, og spesielt med Mercosur, sier Røe Isaksen.

Men nøyaktig hvilke krav Norge stiller til Brasil, ville ikke næringsministeren uttale seg om.

Sent fredag kunngjorde Tyskland på sin side at de ikke vil stemme mot en frihandelsavtale mellom EU og Mercosur, selv om Irland og Frankrike har signalisert at de vil det.

Samtidig har både Tysklands forbundskansler og Storbritannias statsminister støttet Frankrikes ønske om å gjøre skogbrannene i Amazonas til en viktig sak på G7-toppmøtet til helgen.

Vil ha slutt på skille mellom handel og klima

Men hva mener så klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om å dra handelsavtalene inn i klimakampen?

– Næringsministeren må snakke om hvordan forhandlingene ligger an nå, var det korte svaret fra Elvestuen da han møtte SV-leder Audun Lysbakken til debatt i Dagsnytt 18 fredag.

Samtidig forsikret han om at regnskogsaken blir hyppig tatt opp i alle fora; FNs klimatoppmøte i september, G7-møtet i helgen, og med alle land, råvareprodusenter og organisasjoner der Norge har en stemme eller et samarbeid.

Men det er ikke nok for Lysbakken:

– Elvestuen må snakke med næringsministeren veldig raskt og få ham til å slutte å si at handel er handel og klima er klima. Handel og klima henger selvfølgelig sammen.

Verdens naturfond: – Vi må legge press på Brasil

Brasils president Jair Bolsonaro gikk til valg i fjor høst på en populistisk plattform hvor han tok til orde for å «utnytte de økonomiske verdiene i Amazonas». Det innebar å hugge flere trær enn tidligere. Foto: EVARISTO SA / AFP