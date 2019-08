Skjebnetid for Amazonas: Avskogingen har økt med 278 prosent

Ifølge det brasilianske romforskningsinstituttet INPE økte avskogingen i Amazonas med nærmere 278 prosent fra juli i fjor til juli i år.

Den tilsvarende økningen for juni måned var 88 prosent, ifølge instituttets eksperter.

Amazonas-regnskogen blir omtalt som «verdens lunge» på grunn sin enorme betydning for klimaet på jorda, og miljø- og klimaekspert over hele verden er dypt bekymret for tallene.

Presidenten nekter

Utviklingen i Amazonas blir satt i klar sammenheng med politikken til Brasils president Jair Bolsonaro, som kom til makten ved siste årsskifte.

Brasils president Jair Bolsonaro benekter avskogingstallene fra landets egne fagfolk. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

Han er klimaskeptiker, en sterk forsvarer av Brasils industrilandbruk, og han har gjort det klart at han ønsker å skjære kraftig ned på de områdene som i dag er reservater for landets urfolk.

Og Bolsonaro og hans regjering nekter å godkjenne tallene som legges frem av landets fagmyndigheter. Da juni-tallene ble lagt frem avfeide han dem som løgn, og ga sjefen for romforskningsinstituttet, Ricardo Galvão, sparken.

Respektert fagmann

Galvão (71) er professor i fysikk med doktorgrad fra MIT, og er en høyt respektert fagmann i Brasil og i utlandet. Presidenten har ikke lagt frem opplysninger som støtter hans påstander, og hans opptreden har ført til hard kritikk i mediene.

Tømmerhogst er en av de store truslene mot Brasils regnskog. Foto: NACHO DOCE / Reuters

Da avskogingstallene for juli ble lagt frem sa miljøminister Ricardo Salles at tallene legges frem på en måte som kan føre til sensasjonelle tolkninger, men han innrømmet at det pågår en avskoging av Brasils regnskog.

Direktøren for det brasilianske klimaobservatoriet, Carlos Ritti, sier at regjeringen slåss mot tallene i et forsøk på å endre sannheten.

Amazonas – en savanne?

Utviklingen i Amazonas har vært gjenstand for omfattende kommentarer i store internasjonale medier den siste tiden, og flere bruker uttrykket «tipping point» – et kritisk punkt.

Resonnementet er at en fortsatt avskoging vil svekke regnskogens evne til å stabilisere det globale klimaet, og at vi nærmer oss et punkt der skogens evne til å ta opp CO₂ blir så liten at området står i fare for å bli forvandlet til en savanne.

– Det er svært viktig å fortsette å gjenta disse bekymringene, sier professor Philip Fearnside ved Brasils nasjonale institutt for Amazonas-forskning til avisen The Guardian.

Idyll i verdens største regnskog. Men eksperter frykter den kan bli forvandlet til en savanne. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

– Det haster

Generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen, sier det nå haster med å stanse avskogingen av regnskogene.

– All innsats for å erstatte fossil energi med fornybar kan i verste fall være bortkastet i klimasammenheng hvis vi ikke klarer å redde regnskogen, sier Eggen til NRK.

I Brasil har det norske regnskogprosjektet bidratt til å kutte klimagassutslipp med tilsvarende 70 ganger Norges årlige CO₂-utslipp.

– Satsingen har vært veldig vellykket, men nå er den veldig krevende, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn, til NRK.

Han sier at Norge er dypt bekymret over at avskogingen har økt i Brasil de siste året.