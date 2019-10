Norgeshistoriens største overgrepsbeslag opp for retten

En mann i 40-årene er sammen med sin ektefelle, en mann i 50-årene, tiltalt for å ha skaffet seg tilgang til og å ha vært i besittelse av mer enn tre millioner bilder, filmer og tekster som anses som overgrepsmateriale. Det var VG som omtalte tiltalen først.

Saken begynte å rulle i 2014, da mannen i 50-årene ble anmeldt for å ha befølt to gutter.

Kort tid etter gikk politiet til aksjon mot hjemmet til mannen og hans ektemann, og beslagla da et enormt omfangsrikt overgrepsmateriale.

Beslaget består i all hovedsak av bilder og filmer, og viser barn i seksuelle situasjoner med voksne, barn i seksuelle situasjoner med andre barn, barn i seksuelt betont posering, samt barn som utfører seksuelle handlinger med seg selv. Politiet har ikke funnet bevis for at materialet er egenprodusert.

I 2014 ble mannen i 50-årene anmeldt for å ha befølt to gutter. Det ble starten på en fem år lang politietterforskning. Politiet mener nå at de har avdekket et tidligere ukjent nettverk med pedofile som har vært aktive siden 1990-tallet. Foto: NRK

– Boylove-miljø

I juli hadde politiet gjennomgått fem millioner filer med overgrepsmateriale. Mengdene har vært så store at politiets egne datamaskiner krasjet.

Gjennom etterforskningen har politiet avdekket et omfattende pedofilt nettverk. 10 nordmenn er identifisert som en del av nettverket.

– Vår etterforskning har dreid seg om overgrepsmateriale i kjempeomfang. Samtidig har vi avdekket et såkalt Boylove-miljø som er veldig bekymringsfullt, selv om det i og for seg ikke er straffbart, sier Hatlo til VG.

Fredy Salazar leder e-sporgruppen i Oslo politidistrikt. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Boylove-miljøet er ifølge politiet internasjonalt og opererer både på det åpne og det mørke nettet.

NRK har tidligere skrevet at det er snakk om et avansert nettverk, som har operert i over 20 år uten å bli avslørt.

Nettverket bruker hemmelige tegn og symboler for å identifisere hverandre i det offentlige rom. Mennene skal være spesielt opptatt av gutter mellom 8 og 16 år.

– Boylove-miljøet er internasjonalt, og de norske aktørene har en stor standing i miljøet. De har vært aktive på forumene og har fått roller som har gitt dem ansvar. Vi har sett at de har kommunisert med ledelsen i organisasjonen i utlandet, har Fredy Salazar, som leder e-sporgruppen i Oslo politidistrikt, tidligere uttalt til NRK.

FBIs oversikt over symboler det pedofile miljøet har brukt i lang tid. Foto: FBI

Mann erkjenner straffskyld

Hatlo sier at tiltalen er forsiktig utformet med utgangspunkt i den delen av beslagene som politiet har hatt ressurser til å gjennomgå.

Mannen har erkjent straffskyld for besittelse og oppbevaring av overgrepsmateriale, mens hans ektefelle i 50-årene, hvis sak kommer opp for retten senere, kun erkjenner straffskyld for seksuelle handlinger mot én gutt under 16 år.

Det er satt av to dager i begynnelsen av november til å behandle saken mot mannen i 50-årene.