Oppdaget pedofilt miljø spredt over hele Norge

Tirsdag kunne NRK fortelle om norske medlemmer i et internasjonalt pedofilt nettverk, som har eksistert siden internett ble tilgjengelig på 90-tallet. Flere av nordmennene har også begått fysiske overgrep.

Da politiet åpnet et beslag av overgrepsbilder i Oslo, fant de bilder av flere norske barn. Ett av barna var en gutt på 10-12 år, i Rogaland. Et bilde viser gutten med et smykke rundt halsen, med et helt spesielt symbol.

Symbolet er en logo brukt av det internasjonale «boylove-miljøet», en bevegelse for voksne med seksuell interesse for prepubertale gutter.

SYMBOLET: En blå triangel skal forestille en voksen mann som omslutter en liten gutt. Symbolet øverst venstre brukes av voksne med seksuell preferanse for gutter i prepubertal alder. Det selges i smykker og ringer. Foto: FBI

Avslørte overgrep tilbake i tid

I dag er gutten en voksen mann. I avhør med politiet i Sørvest har han fortalt om seksuelle overgrep, begått over flere år. En mann i 40-årene ble pågrepet tidligere i år og har i avhør erkjent overgrep mot gutten.

Blant overgrepsmaterialet fant politiet i Sørvest politidistrikt bilder av en annen gutt fra samme distrikt. Også han er i dag en voksen mann, og fortalte politiet om overgrep. Mannen i 40-årene er siktet også for dette, men avviser det i avhør.

POLITIADVOKAT: Christine Kleppa i Sørvest politidistrikt sier etterforskningen startet med at et mulig offer for overgrep ble identifisert av politiet i Oslo. Siden har deres etterforskningen ledet til at en mann nå er siktet for overgrep mot to barn. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Ingen av de fornærma kom til politiet selv, det var politiet som kontaktet dem. Deretter har de forklart om overgrep i avhør, sier politiadvokat Christine Kleppa i Sørvest politidistrikt.

– Hva forteller det deg?

– Det viser hvor tabubelagt seksuelle overgrep er. Kanskje spesielt når det gjelder gutter, det viser også forskningen, sier Kleppa.

Mennenes alder da overgrepene startet er en sentral del av etterforskningen. Politiet tror at forholdene kan ha pågått i fire og fem år.

– Utelukker ikke flere offere

Rogalendingen er siktet for overgrep mot barn under 14 år. Politiet utelukker ikke at de vil finne flere fornærmede i saken.

– Det gjenstår fortsatt etterforskning. Vi har ikke konkret grunnlag for at vi vil finne flere fornærmede, men vi utelukker det heller ikke, sier Kleppa.

Mannens forsvarer, Frode Jæger Folkestad, sier at han ikke kan kommentere saken nå, eller svare på NRKs spørsmål.

Mannen i 40-årene har erkjent seksuelle overgrep mot en av de fornærmede, men avviser at det skal være snakk om flere.

Organisert nettverk

Politiet mener de har avdekket et norskt og internasjonalt nettverk med pedofile, som chatter om overgrep mot gutter.

NRK har kartlagt Boylove-miljøet på nettforum, og har identifisert minst 10 menn som medlemmer i Norge. Halvparten av disse er enten tidligere dømt, eller siktet i saken som nå rulles opp. Se en oversikt over nettverket nederst i saken.

Undersøkelser NRK har gjort, viser at noen av nordmennene var særlig aktive fra 1998 fram til 2006. Etter dette har den synlige kontakten blitt sjeldnere for noen av medlemmene, mens andre har vært aktive inntil nylig.

Minst fire av mennene NRK har undersøkt, har ikke vært i politiets søkelys tidligere.

Det internasjonale miljøet oppstod da internett ble tilgjengelig midt på 90-tallet, og har vært aktivt frem til i dag. Mennene identifiserer seg som pedofile med seksuell interesse for gutter i prepubertal alder.

De kaller miljøet «Boylove», og har sine egne nettsider og støttesider, organisasjon og logo.

BESLAG: Fredy Salazar leder E-sporgruppa i Oslo politidistrikt. Han sier til NRK at han aldri har sett et like avansert oppsett av datamaskiner og kryptering i tidligere saker. Foto: NRK

– Dette var nytt for oss, vi var ikke kjent med den graden av organisering og det enorme miljøet. Dette er titalls nettsider hvor menn som har en seksuell interesse for barn kommer sammen og normaliserer atferden, sier Fredy Salazar til NRK.

Han leder e-sporgruppen i Oslo politidistrikt, som etterforsker nettkriminalitet.

– Boylove-miljøet er internasjonalt, og de norske aktørene har en stor standing i miljøet. De har vært aktive på forumene og har fått roller som har gitt dem ansvar. Vi har sett at de har kommunisert med ledelsen i organisasjonen i utlandet, sier Salazar.

SIKTET: I 2014 ble mannen i 50-årene anmeldt for å ha befølt to gutter. Det ble starten på en fem år lang politietterforskning. Politiet mener nå at de har avdekket et tidligere ukjent nettverk med pedofile som har vært aktive siden 1990-tallet. Foto: NRK

Eksperter på kryptering

NRKs egne gjennomganger viser at svært mange av de identifiserte mennene har stillinger som gjør at de arbeider med data og IT til daglig. Enkelte av dem har fått roller som moderatorer for internasjonale Boylove-forum.

– De er svært IT-kyndige mennesker, som jobber med komplisert datateknologi til daglig. Noe vi ser i beslaget, sier Salazar.

Selv om de tok det første beslaget av datamaskiner hos ekteparet i 2014, tok det to år før de klarte å komme seg inn på lagringsmediene på grunn av tung kryptering.

Flere av politiets systemer krasjet i møte med databeslaget fra ekteparet. Oslopolitiet investerte i utstyr for flere millioner kroner for å klare å gå gjennom materialet.

Fortsatt har de bare behandlet omtrent 20 prosent av beslaget. Det resterende materialet er enten for tungt kryptert eller ødelagt.

Nekter å være et nettverk

Alle de tre siktede i Rogaland og Oslo avviser at de skal være del av et organisert nettverk, som deler materiale eller kommuniserer om overgrep mot barn.

Rogalendingen bestrider samtidig ikke at han har møtt andre i det pedofile miljøet. Han skal ha møtt flere i Oslo og i Rogaland, ifølge kilder NRK har snakket med.

– Bilder viser at de har feiret den internasjonale BoyLove-dagen og gratulert hverandre. De har også chattet om overgrep og fornærmede i saken, sier politiadvokat Christine Kleppa.

NRK finner også at andre i miljøet har kommunisert med mannen på åpne nettforum i nyere tid.

Foto: Esther Maria Bjrøneboe

Har hobbyer med barn

Flere av de identifiserte mennene er tidligere dømt for overgrep eller overgrepsmateriale.

NRK finner også at noen av dommene beskriver overgrep og nedlasting som har skjedd rundt samme tid som deres brukernavn har vært aktive på chatforum for pedofile.

NRKs egne undersøkelser viser også at svært mange av de sentrale i miljøet har hatt hobbyer og interesser på fritiden som gjør at de har og har hatt mye kontakt med barn.

Noen har engasjert seg i barneidrett eller andre organisasjoner. Andre har hobbyer der de underholder barn.

Det er ikke grunnlag for å si at det skal ha foregått overgrep i alle disse miljøene. Samtidig har en av de siktede i Oslo erkjent seksuell handling overfor to gutter på 12 år, som han fikk kontakt med gjennom sin rolle som underholdningsartist.

Foto: Esther Maria Bjørneboe

Vestlending dømt for overgrep

En mann i 50-årene i Hordaland ble dømt for overgrep mot en 15 år gammel gutt.

Mannen var i norgeseliten innenfor en idrettsgren som er populær blant unge gutter. Han kom i kontakt med den mindreårige fornærmede gjennom denne hobbyen.

Ifølge dommen nektet mannen i 50-årene straffskyld, fordi «han mener lovbestemmelsen er feilaktig».

Han forklarte i retten at «det burde være lov å ha seksuell omgang med personer over 15 år, såfremt det er ønsket av vedkommende».

Overgrep mot nabogutt

En annen av mennene, bosatt i Østfold, er dømt for et overgrep på midten av 2000-tallet. Han satt barnevakt for en åtte år gammel nabogutt da overgrepet fant sted, ifølge dommen.

Tingretten la vekt på at han tilsto og hadde begynt i terapi. Han fikk seks måneder fengsel.

NRK finner at mannen har vært aktiv på nettforum for pedofile rundt samme tidsrom. Han arbeider til daglig med datateknologi. Han tar også på seg oppdrag på fritiden der han underholder barn.

En annen mann, i Follo, ble dømt til seks måneder fengsel for oppbevaring av overgrepsmateriale. Han hadde også fritidsinteresser og oppdrag som gjorde at han hadde mye kontakt med barn, fram til han ble dømt.

– Mulige overgrep er foreldet

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt sier at miljøet har virket lite bekymret for å bli avslørt av norsk politi.

NORSK POLITI: Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt sier dette pedofile miljøet ikke fryktet å bli oppdaget av norsk politi. Foto: Nyhetsspiller

– Etterforskningen har avdekket at de har følt seg veldig trygge. De ble faktisk ganske overrasket da vi kom inn på siden deres, sier Hatlo til NRK

– De hadde ikke fryktet norsk politi?

– Det virket som de følte seg rimelig trygge på norsk politi ikke ville oppdage dette.

– I hvilken grad er det mistanke om at er flere er utsatt for overgrep?

– Det er en bekymring vi har hatt lenge. Etterforskningen har avdekket en del gutter som er funnet i materialet. De er avhørt, og en del av dem har faktisk fortalt om fysiske overgrep, men det er så langt tilbake i tid at sakene er foreldet, sier Hatlo til NRK.